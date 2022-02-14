Водіїв, які порушують ПДР і чиї порушення потрапили в об’єктив камер перехожих, поліція може притягнути до відповідальності.
Дивися повний текст Чи можуть оштрафувати водія, якщо його порушення ПДР потрапило в інтернет.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 лют, 2022 09:34
Чи можуть оштрафувати водія, якщо його порушення ПДР...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи можуть оштрафувати водія, якщо його порушення ПДР потрапило в інтернет.
Додано: Нед 20 лют, 2022 09:35
А в уголовных делах коррупционеров и взяточников в высших эшэлонах власти видео не является доказательством.Это как??? Це перемога???
Додано: Нед 20 лют, 2022 11:30
Когдато диамантовые прокуроры в трусы грабили ювелирку. Вся страна видила на скрытой камере, но суд решил но- но неналежный доказ.
Додано: Нед 20 лют, 2022 12:26
Re: Чи можуть оштрафувати водія, якщо його порушення ПДР...
якщо водій захоче оскаржити в суді то така справа розсиплеться.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|