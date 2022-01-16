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Google представила операційну
систему для застарілих...

Google представила операційну систему для застарілих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 10:16

Google представила операційну систему для застарілих...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Google презентувала Chrome OS Flex – нову операційну систему, яка покликана подарувати друге життя комп'ютерам із застарілим залізом

Дивися повний текст Google представила операційну систему для застарілих комп'ютерів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 10:21

4ГБ -- це скромно!?
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 10:24

  Bobua написав:4ГБ -- це скромно!?

Особенно если речь идёт о ддр1 и ддр2
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 20:04

ага
до сих пор есть asus тонкий 2012+- года с 4Гб, тогда это хит считалось, 7ка работает, но линух шустрее
cohan
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