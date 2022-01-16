Компанія Google презентувала Chrome OS Flex – нову операційну систему, яка покликана подарувати друге життя комп'ютерам із застарілим залізом
Дивися повний текст Google представила операційну систему для застарілих комп'ютерів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 лют, 2022 10:16
Google представила операційну систему для застарілих...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Google представила операційну систему для застарілих комп'ютерів.
Додано: Нед 20 лют, 2022 10:24
Додано: Нед 20 лют, 2022 20:04
ага
до сих пор есть asus тонкий 2012+- года с 4Гб, тогда это хит считалось, 7ка работает, но линух шустрее
Додано: Нед 20 лют, 2022 20:52
ну 7-ка и на 2-х гигах ОЗУ летает, я думал тут сделали современную ось для одноядерных компов типа "designed for Windows XP", а оказалось это просто для селеронов N-серии с HDD вместо SSD... понятие "устаревший комп", похоже несколько изменилось, видимо, потому что я тоже устаревший
а если не гнаться за сенсациями и не бежать впереди паровоза, то на деле оказывается ОС еще на этапе early-access и вряд ли ее пока можно рекомендовать где либо, кроме пробного или домашнего использования
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 41 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|