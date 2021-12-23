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Двоє студентів з Техасу стали мільйонерами завдяки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 лют, 2022 10:23
Пропонуємо до обговорення:
23-річні випускники коледжу заснували компанію, яка майнить Bitcoin завдяки спалюванню викопного палива.
Дивися повний текст Двоє студентів з Техасу стали мільйонерами завдяки майнінгу Bitcoin
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Додано: Нед 20 лют, 2022 10:29
А чому раніше не було вигідно добувати електрику з того газу?
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Bobua
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