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Ціни на відпочинок у Туреччині
можуть різко зрости: причини

Ціни на відпочинок у Туреччині можуть різко зрости: причини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 09:19

Ціни на відпочинок у Туреччині можуть різко зрости: причини

Пропонуємо до обговорення:
Турецькі готелі передбачають збільшення цін до 100% на відпочинок влітку 2022 року у зв'язку з фінансово-енергетичною кризою в країні.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 09:19

Какое отношение девальвация лиры имеет к ценам на туры в евро?
pkparkkovel
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 10:16

Re: Ціни на відпочинок у Туреччині можуть різко зрости: прич

Какая разница сколько в лирах подорожали затраты отелей? Если доллар в 2 раза вырос к лире ))) мы за отдых платим же в долларах, следовательно в лирах платим в 2 раза дороже , даже за счет курса, если цена путевки будет в долларе такая же.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 11:12

Поднимайте, есть масса других замечательных стран, с безвизом еще проще. И так цены были высокими, а теперь удвоите. Продают в евро (был хитрый финт ушами когда путевки вдруг стали в евро, а евро к доллару 1,5) покупают в лирах и еще что то плачутся про цены. Вы простых турок спросите, у кого ЗП в лирах. Накручивают ажиотаж, можно подумать, свет клином на них сошелся. Учитывая количество русский в Турции я еще лет 10 туда не поеду.
BlackAlex
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 11:25

BlackAlex Просто туристические операторы пытаются гнать волну из разряда риэлторских штучек типа "БудетТокаДорожать". Дешевая попытка создать ажиотаж. Ну а если реально подорожает значит или дома проведу отпуск или поеду туда где не подорожало. Проголосую своим баксом так сказать ))
Мда
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 12:16

  BlackAlex написав:Поднимайте, есть масса других замечательных стран, с безвизом еще проще. И так цены были высокими, а теперь удвоите. Продают в евро (был хитрый финт ушами когда путевки вдруг стали в евро, а евро к доллару 1,5) покупают в лирах и еще что то плачутся про цены. Вы простых турок спросите, у кого ЗП в лирах. Накручивают ажиотаж, можно подумать, свет клином на них сошелся. Учитывая количество русский в Турции я еще лет 10 туда не поеду.

А можете кинуть пару примеров других замечательных стран с безвизом, что бы можно было беспроблемно въехать с CoronoVac вакцинацией?
А то кроме Турции наша семья в другие страны просто невьездные.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 12:25

  BIGor написав:
  BlackAlex написав:Поднимайте, есть масса других замечательных стран, с безвизом еще проще. И так цены были высокими, а теперь удвоите. Продают в евро (был хитрый финт ушами когда путевки вдруг стали в евро, а евро к доллару 1,5) покупают в лирах и еще что то плачутся про цены. Вы простых турок спросите, у кого ЗП в лирах. Накручивают ажиотаж, можно подумать, свет клином на них сошелся. Учитывая количество русский в Турции я еще лет 10 туда не поеду.

А можете кинуть пару примеров других замечательных стран с безвизом, что бы можно было беспроблемно въехать с CoronoVac вакцинацией?
А то кроме Турции наша семья в другие страны просто невьездные.

После того, как бустер Файзера стали колоть вообще всем желающим -- вопрос несколько странный... Еще б куда со спутником по безвизу въехать искать...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 12:30

  BIGor написав:А можете кинуть пару примеров других замечательных стран с безвизом, что бы можно было беспроблемно въехать с CoronoVac вакцинацией?
А то кроме Турции наша семья в другие страны просто невьездные.


Пожалуйста вам весь список, изучайте на здоровье :D
https://tangotravel.com.ua/vymohy-dlya- ... za-kordon/
fler
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