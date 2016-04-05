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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 347348349350351>
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 11:49

edvardd
В багатьох мирних областях вже давно заборонили продаж алкоголю. Головне, щоб їсти що було, електрика, газ, тепло і вода.
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 11:56

До уваги ТрО Сумської області! Знайдіть цю пані і заберіть в роту контрдиверсійної боротьби.
Подію стирено у Irina Kritskaya.
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edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 12:16

Львівщину, за попередніми даними, атакували літаками з Саратова
https://www.unian.ua/war/vorozhiy-aviau ... 41593.html

літаки ворога обстрілюють наші міста (і аеродроми) з території рф вже не перший раз

негайно потрібні потужні засоби ППО та ПРО, Байден пообіцяв надати (замість МиГів),
як що будуть доставляти з США (це не меньше ніж 3 тижні)-до портів ЕС (Роттердам, Амстердам, Гамбург та інші), потім до Польщі

швидше буде, щоб доставили те що є зараз в країнах Європи, але це малоймовірне
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 12:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:як що будуть доставляти з США (це не меньше ніж 3 тижні)-до портів ЕС (Роттердам, Амстердам, Гамбург та інші), потім до Польщі

А зачем по морю? Можно же авиациец. В США грузовики есть. Тот же C5 Galaxy.
DmitryV
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 12:30

  DmitryV написав:
  prodigy написав:як що будуть доставляти з США (це не меньше ніж 3 тижні)-до портів ЕС (Роттердам, Амстердам, Гамбург та інші), потім до Польщі

А зачем по морю? Можно же авиациец. В США грузовики есть. Тот же C5 Galaxy.


согласен, авиацией быстрее...надеюсь установки весят меньше танков
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 12:37

Что сделает Путин с Киевом в ближайшие дни



у Беседы проблемы (украл 5 ярдов, втюхал Путину список завербованных агентов в Украине (фактически "мертвые души")
у Шойгу должны начаться проблемы с понедельника/вторника

Путин может сделать что-то ужасное?
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 12:49

Иран запускал ракеты по США на Курдистане в Ираке

https://www.wsj.com/articles/missiles-f ... 1647138802
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 13 бер, 2022 13:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 12:58

  edvardd написав:Зображення

тут написано что днём до 14-00 торговать можно. Это правда?
big539
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 12:59

prodigyпутин может сделать все что угодно - вплоть до применения ЯО по Украине, Прибалтике или даже провокации по своему городу.
Повторюсь: не забывайте о его ультиматуме в адрес стран НАТО в крайне резком тоне и отказ от обсуждения, выходящего за рамки ультиматума.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 13:04

Долярчик своєчасно покинув Яворівськтй полігон (думаю його там готували) і поїхав на фронт.
Hotab
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