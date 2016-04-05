Додано: Вів 31 січ, 2023 11:19

sergey_sryvkin написав: Bobua написав: Якщо ж не перейматися цим (законністю та справедливістю), а просто примус -- то це ота сама банальна диктатура буде.



Ні. Не так.

Думаю, кожен розуміє де насправді справедливість.

Кожен розуміє (так чи інакше), що фронт захищає його життя/майно/бізнес... (від зеків та ін. кадирівців). Ні. Не так.Думаю, кожен розуміє де насправді справедливість.Кожен розуміє (так чи інакше), що фронт захищає його життя/майно/бізнес... (від зеків та ін. кадирівців).

Скажімо, із Сєвєродонецьку довелося виїзджати та шукати перевізника власноруч. Майно і бізнес залишились там.

Тобто, в конкретному випадку фронт нічого не захистив.



Bobua написав: Справедливо було би застосувати до всіх, хто не відбув свій місяць на фронті щось отаке:

1) конфіскація житла, майна, грошей (банк.рахунки і готівка).

2) позбавлення виборчих прав.

Тобто -- все те, що відбулось би і при окупації. Крім тортур і смерті. Бо ми ж гуманні...

Справедливо було би застосувати до всіх, хто не відбув свій місяць на фронті щось отаке:1) конфіскація житла, майна, грошей (банк.рахунки і готівка).2) позбавлення виборчих прав.Тобто -- все те, що відбулось би і при окупації. Крім тортур і смерті. Бо ми ж гуманні...

Ви б краще таку маячню ніде не писали.

На фронті не можуть бути ВСІ. Бо якщо ВСІ на фронті, то кого вони захищають?.. І для всіх озброєння не вистачить. А якщо всі по черзі, так черги можна чекати десятиріччями.

І кому потрібна держава, яка позбавляє майна та прав? Простіше одразу поїхати до лаптєстану, там це все уже є, і воювати не треба.



Bobua написав: "а на чорта нам цей донбас", де Україну (мову, культуру, ментальність...) насєлєніє зрадило ще з часів Голодомору... "а на чорта нам цей донбас", де Україну (мову, культуру, ментальність...) насєлєніє зрадило ще з часів Голодомору...

Тобто, маєте претензії до людей, яких морили голодом?.. Спочатку хай передохнуть, а потім нафіга вони нам потрібні?.. Ви часом в партії регіонів не перебували?..

Оплот української мови, культури та ментальності - це аж ніяк не захід країни.



Не треба займатися розколом суспільства, особливо за географічною ознакою. Скажімо, із Сєвєродонецьку довелося виїзджати та шукати перевізника власноруч. Майно і бізнес залишились там.Тобто, в конкретному випадку фронт нічого не захистив.Ви б краще таку маячню ніде не писали.На фронті не можуть бути ВСІ. Бо якщо ВСІ на фронті, то кого вони захищають?.. І для всіх озброєння не вистачить. А якщо всі по черзі, так черги можна чекати десятиріччями.І кому потрібна держава, яка позбавляє майна та прав? Простіше одразу поїхати до лаптєстану, там це все уже є, і воювати не треба.Тобто, маєте претензії до людей, яких морили голодом?.. Спочатку хай передохнуть, а потім нафіга вони нам потрібні?.. Ви часом в партії регіонів не перебували?..Оплот української мови, культури та ментальності - це аж ніяк не захід країни.Не треба займатися розколом суспільства, особливо за географічною ознакою.

Фронт дає можливість виїхати з місць, де відбирають машини, водять на підвали, і відбирають все...Без фронту було би краще?Було би краще втратити машину, цінності, готівку, вклади в банках, здоров'я, і ще й життя, мабуть?Це і є те "нічого", яке фронт "не захистив"?Чи фронт таки потрібен? І потрібен всім, і кожному. Крім, хіба що, вже викуплених мишебрятьями гауляйтерів...Але якщо потрібен, то всі мають долучатись по черзі до фронту.І аби черга не була надто довгою, і всі встигли ще до пенсії -- то кожному не більше місяця на фронті. І не просіть більше.А от кому потрібна держава, яка позбавляє фронтовиків права на звільнення? І за 1 місяць (надлам), і за 6 (зрив), і за 11....?Ой, усім тиловикам треба?Звиняйте, звиняйте, це все змінює.І це так схоже на оповідання Урсули ле Гвін "Ті, що покидають Омелас".Але тиловики всі дуже ідейні, і свій Омелас не покинуть так просто, чи не так? Це ж так зручно, коли якісь довічні нечисленні раби будуть страждати і підтримувати статус кво?От би ще й не видавали якісь бяки повістки (ич що надумали, ще й на похороні...) -- то й узагалі було би все добре?І так, я маю претензії до зрадників України.Які ламали країну й демократію з 2010, замість від'єднатись (разом із землями) згідно Конституції, якщо так вже ненавидять українську Україну.Далі кликали сюди московію на антимайданах в свої донецьках.А потім, коли вона прилізла -- повтікали в укр.тил, ховатись від призову.А після війни волатимуть, що вони громадяни і мають всілякі майнові й виборчі права. В Прибалтиці не мають хоч би виборчих прав, а тут чомусь мають.І як же ж таким можна пред'являти якісь претензії. Й справді...