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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3436343734383439
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 03:13

budivelnik
Про ГАЭС слышал но не видел, они в прикарпатье где то точно есть, но по сравнению с ДнепрГЭСом и прочими на Днепре их размер мягко говоря не сопоставим
Хлебзаводы районного масштаба вроде пекут хлеб на газу, это мелкий бизнес заморачиваться с взяточниками-монополистами не хочет и проще ТУ соблюсти, да и такие хлебзаводы как правило на базе советских кривоприватизированных построены(отмыты от копоти кпсс и комсомола) а там точно не электрика была как энергия печей
Заводы ночью возможно и работают, им 5-6 часов комендантского часа не проблема, но ведь их тоже вырубить же могут ночью, как сейчас меня? Да и снижение промпроизводства сумашедшее, и даже ранее массово в третью смену работало только непрерывное производство типа конвертеров там или МНЛЗ, но стан где не надо горячую от печи заготовку катать зачем сейчас именно в три смены и третью смену конкретно гонять? А танки как в 43м в нижнем тагиле у нас сейчас не штампуют.
По отоплению не в курсе, но в принципе массово так народ придушивать неплохо, чтоб не за бесценок ЭЭ на ветер шла, вон БОБ-юа при плюс 13 привык спати та не впрівати, и теперь ему в землянке некомфортно, перетапливают наверно
Про залповый режим работы ГЭС не слышал, думаю это ближе к аварийному, всё таки генераторы лучше не мучить разгонами-торможениями, их отремонтировать в теле плотины потруднее чем на ТЭСе
Освещение? Во время комендантского часа? Где, в Конче или на Банковой? Трассы точно не освещены как город ранее на Новый Год.
Ещё варианты куда ЭЭ со второй группы сейчас уйти может?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 05:59

У Міненерго спростували вимогу 10 мільйонів доларів за підключення до електромережі заводу Bayraktar

Видання Forbes з’ясувало, що цифра в 10 мільйонів доларів з’явилась від підрядної інжинірингової організації. Підрядник використовував технічні умови, надані Укренерго. Саме ця компанія оцініла вартість підключення в 10 мільйонів, а терміни в два роки.

Forbes повідомило, що підрядник назвав не захмарні цифри. За попередніми оцінками, вартість цих робіт, враховуючи їхній обсяг і складність, близько восьми мільйонів доларів.
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/u-mine ... 01499.html
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 08:49

У Міненерго спростували вимогу 10 мільйонів доларів

"Жодна з українських енергокомпаній не проводила таких розрахунків і не виставляла Baykar чек на $10 млн", — заявив посадовець із Міненерго.
Само собою... Хто б сумнівався... Хіба, коли Вам кажуть скільки буде коштувати "вирішити питання", Вам виставляють чек?
А про НВ, після інтервю з екс-генералом СБУ, стає очевидно, що вони не є незалежним медіа.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 09:18

  Ukrainian написав:У Міненерго спростували вимогу 10 мільйонів доларів за підключення до електромережі заводу Bayraktar

Видання Forbes з’ясувало, що цифра в 10 мільйонів доларів з’явилась від підрядної інжинірингової організації. Підрядник використовував технічні умови, надані Укренерго. Саме ця компанія оцініла вартість підключення в 10 мільйонів, а терміни в два роки.

Forbes повідомило, що підрядник назвав не захмарні цифри. За попередніми оцінками, вартість цих робіт, враховуючи їхній обсяг і складність, близько восьми мільйонів доларів.
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/u-mine ... 01499.html

собственно об этом я и говорил, но некоторым- погавкать -наше всё...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 09:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:Если где то за шкафом завалялся диплом теплоэнергетика то разьясните какой баланс у нас балансируется в три часа ночи, когда все спят, и вся страна в одном часовом поясе, может в это время электрометаллургия начинает мегатоннами показывать свою силу в плавках и симбиозы Теслы и Хвймарса становятся перед рассветом на быструю зарядку?

Ну народ екофловів накупляв. Є пралки/посудомийки з таймерами. Обігрівачі.
Крім того, по ночам, як правило по рідше вимикають. Тобто якщо пікові години йде вимкнення по білій і червоній, то по ночам переважно тільки по червоній.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 10:37

РФ СПБ дети в школе издеваются над безногим мальчиком. Уроки патриотизма идут на пользу
https://t.me/c/1092866346/45151
(Напомню, дети не придумывают ничего нового, только копируют то что видят у взрослых и сверстников)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 11:04

  Ukrainian написав:У Міненерго спростували вимогу 10 мільйонів доларів за підключення до електромережі заводу Bayraktar

Видання Forbes з’ясувало, що цифра в 10 мільйонів доларів з’явилась від підрядної інжинірингової організації. Підрядник використовував технічні умови, надані Укренерго. Саме ця компанія оцініла вартість підключення в 10 мільйонів, а терміни в два роки.

Forbes повідомило, що підрядник назвав не захмарні цифри. За попередніми оцінками, вартість цих робіт, враховуючи їхній обсяг і складність, близько восьми мільйонів доларів.
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/u-mine ... 01499.html


Власниками більшості(якщо не всіх) тих "підрядних" організацій є родичі власників/топ менеджерів енергокомпаній. Ну не на себе ж пов'язані бізнеси реєструвати. :lol:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 13:55

  sashaqbl написав:
  maza5 написав:2)Українців можуть зобов'язати здавати польську в рамках ЗНО - Мінреінтеграції

Бред. Перед тим, як постити полуграмотні статті, варто хоч трошки спробувати розібратися в темі.
Отже, по пунктам:
1) Українці завжди вивчали і вивчають польську мову, я навіть особисто знаю декого з цих українців. Є школи з посиленим вивченням інозених мов, де друга іноземна - польська, є кафедри і навіть цілі факультети словянської лінгвістики в найбільших університетах країни. І там готують вчителів та перекладачів польської мови.
2) Українці здають ЗНО. Так от, одним з предметів, які можуть бути в ЗНО, є іноземна мова. Але список іноземних мов обмежений. Наразі це англійська, німецька, французька та іспанська мови. Запропонували до цього списку додати польську мову. В чому зрада?




Ха! "понімать нада!!"
Перелік мов -- це і є причина занепокоєння москвинських наркомів, чи як їх там нині звуть... Де, де "гускій язик"?
От уявіть, що за рік всі ті гуси потраплять у рабство. Значна частка -- в укр.частину Бізонії.
І як, як їм тоді писати "чєлабітную царю", у випадку якщо їхні права порушать (напр., ґвалтуватимуть двічі на добу, замість одного законного разу). А всі царі й бояри не здаватимуть "гуську" на ЗНО, і не вмітимуть її читати. Невдобно буде...
Правильно, наркомчики? Читати укр. вже навчились? Гут, гут, швайн. А ми вже йдемо до вас, "рэзать будэм..." Гигиги. :) До речі, цікаво, скільки москвинів треба зарізати за одного українця вбитого Голодом... (ще у 1933). Чи проводили дослідження? Чи є вже готові таблиці коефіцієнтів? (Може хоч в Канаді?)


  Letusrock написав:
  Bobua написав:Військ.квиток -- вдвічі товстіший за папер.паспорт.
Купа місця для печаток.
Треба лише зробити обов'язковим щомісяця одну печатку від військомату.
У кого не буде -- класичні методи впливу. Вимикати газ і всяке таке. Взимку...

І якщо деякі особи вже майже рік не приходять виконувати свої конституц.обов'язки, то логічно припустити, що вони, мабуть, десь тихенько вмерли, й існує нагальна потреба захистити їхню спадщину від розкрадання -- тобто, треба вимкнути їх інет-банкінг, і накласти арешт на нерухомість..., і рухомість.
Це ж елементарно!


Ого, у вас відчувається неабиякий потенціал стати хорошим диктатором )). Військовозобовязані почнуть не лише Дію видаляти, а й викидувати банк.картки, переписувати майно на родичів і закупляти дрова.. Нагадало як О'Коннор ховався від Скайнет в третьому термінаторі



"This is the way" (Mandalorian)

От і у нас так.
1% постійно воює. Як якісь марафонці...
Але ж і решті теж треба щось робити? Хоч би й ховатись, викидати банк картки, телефони і т.д.
Схожий сценарій у книзі "Оповідь служниці". Але там позбавили всіх прав жінок. А тут буде так, що більшість чоловіків самі відмовиться від своїх прав, лиш би не виконувати свій незначний обов'язок. Дивно. Бо 1-2міс всі могли би витримати -- як я бачив по своїй військ.частині.

А може це буде найхитрішим планом ГенШтабу??
Майже всі чоловіки насобачаться тут ховатись. Краще аніж в голівуд.фільмах. А потім всі ці експерти поїдуть на московію велетенською дрг... І від московії лишаться тільки "ріжки й ніжки" :)


  Letusrock написав:
  Bobua написав:Мені ті похоронні теми теж здаються несправедливими. Але лише через їхню вибірковість...
Я впевнений, що має бути спосіб накривати всіх "килимово".
Що можна виловлювати навіть покупців "інвалідностей" -- просто треба ВЛК проводити всім щомісяця і щоразу в новому місці. А потім хтось мав би ще й звіряти висновки тих ВЛК.


боюсь що мінімум процентів 50 від тих хто ще не служить (ховаються) взагалі морально не готові до війни, крові, вбивств і просто будуть старатися вижити. Навіть якщо гіпотетично би ворог був на підступах до львову / тернополю то ці всі хлопці відвезуть жінок/батьків/дітей до кордону і далі будуть старатися виживати, максимум ще партизанячи по лісах з рушницею

P.S. Це як людину що втрачає свідомість від виду крові, заставляти робити хірургічну операцію бо зобовязаний по Конституції


Це хибне враження.

Всі істоти на Землі -- це ж люті серійні вбивці. А люди -- найлютіші...
Тисячі, десятки тисяч... років кожна пара людей мала понад десяток дітей. Куди думаєте всі ті нові люди, вся ота геометрична прогресія, щезали? На "райський острів", ага? :)
Показовий серіал "See (2019)". Гляньте як завзято (у майбутньому сліпому людстві) рубають одне іншого. Досить було прибрати ООН, ТБ, та ін. сюсі-пусі... -- і почалось.

От саме тому й понастворювали серед людей купу законів і правоохоронних органів, аби хоч якось припинити криваву різанину, отруйництво, нищення і т.п. минулих тисячоліть.
І поназнімали купу серіалів, зокрема й "Кістки" -- де видно, що навіть коли від трупа лишаються лічені кісточки, то вбивцю і за ними вистежать і закриють.

А тут -- видають зброю, і всіляко заохочують вбивство.
І ще й інстинкт самозахисту сприяє.
І планета нині перенаселена майже двократно. "Революційна необхідність", що поробиш...

І яка кров?
Відстань велика ж. Крові не буде. Видно. Лише малюсінькі трупики "харошіх гускіх". Та й ті лише дронам показуються. А ще смердять (якщо влітку)... А зараз -- ні. Зараз вони зовсім "хароші". Від слова "взагалі". :)
Bobua
 
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