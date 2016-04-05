Додано: Вів 07 лют, 2023 10:06

detroytred написав: Bobua написав:

Отже, можливо, ситуація погіршується.



Якби були новини, що з нашого боку є щось схоже на глибокі бункери, і/або "вогняний шквал", то було би спокійніше. Але я про таке не чую. Точкові вибухи -- то не те (крім як у крим.міст, і аби дощенту). Бо ж хіба орду зупиниш точково в полях?



А от як наших накривають -- розказують...

Хоч і можна було за літо тракторами накопати глибочезних бліндажів за 5-10км до нуля, зараз відійти і сидіти в ±безпеці, а не в отому нещасті, що копали руками, і накривали зібраним хмизом, добре як товстішим за руку, або кількома принесеними вручну колодами... -- просто аби було на що плівку від дощу постелити...

От навіщо тримати людей в отакому? Чого варті ті 5-10км?? Невже укр.життів...? Отже, можливо, ситуація погіршується.Якби були новини, що з нашого боку є щось схоже на глибокі бункери, і/або "вогняний шквал", то було би спокійніше. Але я про таке не чую. Точкові вибухи -- то не те (крім як у крим.міст, і аби дощенту). Бо ж хіба орду зупиниш точково в полях?А от як наших накривають-- розказують...Хоч і можна було за літо тракторами накопати глибочезних бліндажів за 5-10км до нуля, зараз відійти і сидіти в ±безпеці, а не в отому нещасті, що копали руками, і накривали зібраним хмизом, добре як товстішим за руку, або кількома принесеними вручну колодами... -- просто аби було на що плівку від дощу постелити...От навіщо тримати людей в отакому? Чого варті ті 5-10км?? Невже укр.життів...?

Це ставлення кого до кого?

Народу (до військових)? Чи кого?



Отож...

А Ви чогось (більшого, ніж волонтерство, донати та інша підтримка) хочете від цивільних.

Які до того ж ще далі від військових труднощів. Це ставлення кого до кого?Народу (до військових)? Чи кого?Отож...А Ви чогось (більшого, ніж волонтерство, донати та інша підтримка) хочете від цивільних.Які до того ж ще далі від військових труднощів.

flyman написав: Bobua написав: Захід розчарований нашим цирком втікачів від повісток? Захід розчарований нашим цирком втікачів від повісток?

Можу поцікавитися звідки така інформація?

Як пише хотаб: "пруфи де" інакше істеричка і балабол.

Можу поцікавитися звідки така інформація?Як пише хотаб: "пруфи де" інакше істеричка і балабол.

Так, так, зародження слушних питань -- це й справді добре.Отже, давайте думати, хто вкидає в інфопростір ідеї про "кордони 91р", "кримнаш", "відвоюєм, а потім хай від'єднаються законно...", "штурмові бригади..."Хто обсмоктує ці ідеї в інетах?Хто заохочує президентів, депутатів, генералів... рейтингами й побажаннями -- "давайте, давайте, відвойовуйте, нам таке нравіцця... і не забувайте, що ми електорат..."Можна вгадувати з 3 разів.Ні. Краще з двох.Бо є дві крупні, але дуже різновеликі групи. Народ. І військо.У кого ж з них можуть бути ці ідеї, такі "перемагальні"?Військових, рядових? Зніматись з окопаного місця, і йти вперед копати все наново? І масово вмирати при цьому (й після цього) в убогих рукотворних ямках? Дивно. Не помічав таких настроїв. І взагалі -- мене кордони влаштовують як є. Ще й скинув би 5-10км, глибоко вкопавшись перед цим на 1-2 лінії, чи як там вона зветься. Бо крими і лугандонії не були втрачені з нашої вини. А лише з вини "мєстних". Вони самі вибрали з якого боку демонстрацій вийти у 2014р -- і їм з цим вибором жити... #ТребаПоважатиВибірЛюдей...Чи може, все-таки, "перемагальні ідеї" нині йдуть від народу? Який думає, що десь там воюють якісь роботи, яким не потрібні ні відпустки, ні відпочинок, ні заміна, ні реабілітація, нічого... І "зарплати завеликі..." А єдине призначення -- повмирати вкінець, бо потім ще вимагатимуть безплатний проїзд в бусах і всім буде незручно, нашовонотреба...Чи може я щось пропустив в новинах? Може в тилах вже є масові демонстрації на тему "забудьте про території -- думайте про захист життя військових..." Ні? Хто б міг подумати... Що ж... Потрапите на фронт -- згадаєте про ці втрачені можливості.То хто ж цих двох груп проштовхує "відвойовувальні" ідеї?Чиє ставлення призводить до невиправданих військ.рішень (від найвищого керівництва і вниззз). І невиправданих жертв? У кого лікті в крові??Питання відкрите?Але як я вже казав -- якби в тилах активніше й ефективніше прочісували в пошуках мільйонів загублених рекрутів, прочісували всюди, і в інетбанку, і на касах де платять готівкою, якби щомісяця фронти оновлювали тими начесаними новенькими, то, можливо, ставало би дедалі зрозуміліше хто, як, і до кого ставиться...І якби в тилу ставало більше хоч би 1місячних фронтовиків, то може зрештою той тил вгамувався би зі своїми войовничими побажаннями?А може ще є якісь злі марсіани?Які змушують до самогубчих наступів всупереч таки доброму, турботливому народові, й всупереч чомусь схильним до самозбереження військовим...Клятий Маск, понаприманював тут всяких старлінками...Ха.Це ж смішно -- на форумі з якірцями, які так гарно й швидко ведуть до первинного повідомлення -- вирізати шматочок речення (навіть не абзаца!) і шось від того шматочка вимагати.І навіть якби я й справді писав, що "Захід розчарований нашим цирком втікачів від повісток?" ( і ще й без знаку питання), то таке твердження не може мати доказів. От якщо уявити Захід (лідери вільного світу) десь у таємній кімнаті чи у якомусь "квантовому чаті" урядових систем зв'язку, то записи цих розмов добувають (якщо це взагалі можливо) не для форумів, і не для роздратовування укр.ухилянтів...Це просто дедукція.Ми знаємо, що Захід нам допомагає.Знаємо, що вони мають звичку ретельно рахувати гроші й бути відносно чесними зі своїми платниками податків.Знаємо, що у 2023 почали прикручувати оплату військовим.Отже, як висновок -- Заходові не подобається країна, що замість вдячно користуватись наданими вудочками -- скиглить, що її змушують рибалити і вкладати в це сили, і задіювати всі м'язи тіла, а не лише один крайній -- і так вже втомлений...А особливо якщо план був виловити всю рибу і заморити голодом сусіда-психопата. А не догратись ухиляннями до того, що вудки потраплять йому в брудні лапи...