ЛАД написав:Для Украины 2500 долл весьма приличная зарплата. Да ещё, как понимаю, без налогов.
Относительно без налогов. Надо понимать, что военные тратят свою зарплату на поддержание своей армейской жизни. Я вот сейчас заплатил 10 000 грн на ремонт авто подразделения, покупаешь какую-то бумагу, картриджи, ноутбук купил ибо надо как-то документооборот подразделения везти (кстати второй ноутбук купил в пользу ЗСУ за время службы). И отношение к деньгам в армии другое, меняется психика и отношение к деньгам.
Kudrjavuy Третьи сутки тишина вечером, с того времени как тремя ракетами хаймерс ударили по Азотному территории 13й шахты. (орки в восторге! Значит попали. ) Вечерняя тишина давит .... За столько лет... - непривычно.
Ну и что? Снимать боеспособные частя наводить порядок?
"Похоже, что вчерашнее видео НАБУ и САП оставило соцсети без слов. Больше всего поражает, что Сенниченко ТРИЧИ выступал для самих НАБУ обличителем коррупции. Однако, как оказалось, делал это только для того, чтобы устранить в схемах конкурентов", - говорится в сообщении.
Руководитель ЦПК отметил, что примечателен тот факт, что сами фигуранты на видео отмечают, что "власть полностью курировала, высасывала ниже ватерлинии все деньги".
"То есть это дело и обнародованные данные могут быть только началом, и в конце концов могут привести в кабинеты кураторов еще более высокий уровень", - добавляет Шабунин.
По его мнению, по этому делу есть несколько интересных деталей. В частности, фигуранты поставляли в РФ и Крым титаносодержащее сырье, которое критически важно для изготовления вооружения. А также, что к сделкам причастен Коломойский, которого на пленках называют просто "дед".
"Чтобы удачно замаскировать сделку, только за апрель 2021 потратили 25 тыс. долларов на пиар. В том числе - по 300-600 долларов на посты от ЛОМов", - добавляет Шабунин. Источник: https://censor.net/ru/n3407593
Этот, я, так понимаю, не имеет понятия, с кем имеет дело. Или это "громкий выхлоп", да бы не забывали и дальше избирали?
"Сегодня (22 марта. – Ред.) в 17.00 в печерском суде мне будут выбирать меру пресечения по двум делам. Первая – это средний палец Зеленскому, а вторая – это публикация пленок Ермака. Самое интересное то, что по пленкам Ермака я выиграл Верховный Суд , но это не волнует дикарей на Банковой. Представьте какой п…ц! Верховенство права вытерли о ср@ку Ермака…", - отметил парламентарий.
Позже Лерос сообщил, что суд был перенесен на 5 апреля.
"Напротив меня сидит прокурор Роман Тулин, на которого я в будущем собираюсь подать в суд и заявление о преступлении. Потому что это незаконное уголовное преследование, то есть я выиграл Верховный Суд, а меня продолжают судить за пленки Ермака", - сказал нардеп в суде. Источник: https://censor.net/ru/v3407584
Наивный, шо дитятко малое. Интересно, что это Заявление гармонизируется с Заявлением в США:
В Госдепе отметили, что Конституция Украины предусматривает независимую судебную систему, но на практике она часто не такова.
В отчете говорится, что среди судей и прокуроров сохраняется коррупция. Некоторые судьи утверждали, что высокопоставленные политики давили на них, чтобы они решали дела в их пользу, независимо от сущности. Кроме того, некоторые судьи и прокуроры принимали взятки в обмен на судебные решения. .................................................................................. Иногда, как отмечают в Госдепе, кажется, что результаты судебных процессов были заранее определены должностными лицами или другим вмешательством. Группы мониторинга судов критиковали процессуальные нарушения в ходе расследований и судебных процессов, в том числе неправомерное использование доказательств и свидетельств свидетелей.
Правозащитники объясняют эти вероятные нарушения возможной предвзятостью судей и политическим давлением со стороны высших должностных лиц юстиции и правоохранительных органов. Источник: https://censor.net/ru/n3407372
ЛАД написав:Для Украины 2500 долл весьма приличная зарплата. Да ещё, как понимаю, без налогов.
Относительно без налогов. Надо понимать, что военные тратят свою зарплату на поддержание своей армейской жизни. Я вот сейчас заплатил 10 000 грн на ремонт авто подразделения, покупаешь какую-то бумагу, картриджи, ноутбук купил ибо надо как-то документооборот подразделения везти (кстати второй ноутбук купил в пользу ЗСУ за время службы). И отношение к деньгам в армии другое, меняется психика и отношение к деньгам.
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Знаю и понимаю. Но это отчасти следствие тех же высоких зарплат. Выплачивая приличные (по нашим меркам) деньги, государство позволяет себе возлагать такие расходы на ваши плечи. Вы же понимаете, не было бы у вас денег (как в сов. армии), никто бы не делал всё это, и вопросами обеспечения, ремонта и пр. пришлось бы заниматься государству.