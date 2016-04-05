немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что речь может идти о дронах-камикадзе ZT-180 с боеголовками массой от 35 до 50 килограммов. БПЛА якобы должны оказаться на вооружении российских войск к апрелю. Следующим шагом может стать предоставление компонентов и технологий, благодаря которым РФ сможет сама изготавливать до ста подобных дронов в месяц. Кроме того, китайские производители готовы предоставить детали, необходимые для ремонта самолетов Су-27.CNN со ссылкой на источники в американской разведке также подтверждает, что переговоры между Москвой и Пекином, по всей видимости, ведутся, и полагает, что, если они достигнут успеха, это может серьезно повлиять как на ход войны в Украине, так и на отношения США и Китая. До сих пор китайские производители ограничивались поставками российской армии снаряжения, бронежилетов и другой защитной амуниции. При этом, как напоминает Der Spiegel, когда выяснилось, что китайский Институт космических технологий, расположенный в городе Чанша, предоставляет российской армии спутниковые снимки украинских позиций, на него были наложены санкции США.По мнению CNN, возможные китайские поставки могут серьезно изменить ситуацию на фронтах, где Россия страдает от «снарядного голода».