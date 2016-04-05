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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3865386638673868
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 16:58

Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью японскому изданию Yomiuri Shimbun, что весеннее контрнаступление ВСУ откладывается, потому что Украине не хватает оружия и боеприпасов. По словам украинского лидера, наступление было запланировано на весну, но сейчас ВСУ не хватает, в частности, боеприпасов и истребителей.
.........
Без снарядов и ракет наступление начать невозможно, считает он: "Мы еще не можем начать наступление. Без танков, артиллерии и HIMARS мы не можем отправить наших отважных военных на фронт".

На прошлой неделе 17 европейских стран и Норвегия договорились увеличить производство боеприпасов для Украины, обещая предоставить ей миллион снарядов в ближайший год.

Уже в субботу польский производитель боеприпасов, компания Dezamet значительно нарастит производство в рамках объявленного Евросоюзом плана по снабжению Украины.

Однако все эти планы вряд ли изменят положение в ближайшее время - Украине нужны боеприпасы из уже существующих запасов западных армий, потому что производство новых снарядов займет долгое время.
.........
заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вскоре после заявления Зеленского призвала СМИ и граждан не говорить о том, что ВСУ готовят контрнаступление. По ее словам, осенний прорыв украинской армии в Харьковской области стал возможным в том числе потому, что доступ в зону боевых действий был запрещен всем, кроме военных, которые нечасто публиковали информацию о ходе наступления.
.....
"Я напомню, что стратегические военные планы и замыслы имеют право обнародовать три человека в этом государстве - Верховный главнокомандующий (президент), Министр обороны, главнокомандующий. Все остальные - только цитировать."

https://www.bbc.com/russian/news-65077113
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 17:15

  ЛАД написав:
Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью японскому изданию Yomiuri Shimbun, что весеннее контрнаступление ВСУ откладывается, потому что Украине не хватает оружия и боеприпасов. По словам украинского лидера, наступление было запланировано на весну, но сейчас ВСУ не хватает, в частности, боеприпасов и истребителей.
.........
Без снарядов и ракет наступление начать невозможно, считает он: "Мы еще не можем начать наступление. Без танков, артиллерии и HIMARS мы не можем отправить наших отважных военных на фронт".

На прошлой неделе 17 европейских стран и Норвегия договорились увеличить производство боеприпасов для Украины, обещая предоставить ей миллион снарядов в ближайший год.

Уже в субботу польский производитель боеприпасов, компания Dezamet значительно нарастит производство в рамках объявленного Евросоюзом плана по снабжению Украины.

Однако все эти планы вряд ли изменят положение в ближайшее время - Украине нужны боеприпасы из уже существующих запасов западных армий, потому что производство новых снарядов займет долгое время.
.........
заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вскоре после заявления Зеленского призвала СМИ и граждан не говорить о том, что ВСУ готовят контрнаступление. По ее словам, осенний прорыв украинской армии в Харьковской области стал возможным в том числе потому, что доступ в зону боевых действий был запрещен всем, кроме военных, которые нечасто публиковали информацию о ходе наступления.
.....
"Я напомню, что стратегические военные планы и замыслы имеют право обнародовать три человека в этом государстве - Верховный главнокомандующий (президент), Министр обороны, главнокомандующий. Все остальные - только цитировать."

https://www.bbc.com/russian/news-65077113


Зеленский правильно говорит и Маляр тоже. Раньше говорили , что вот вот, выбивая деньги и вооружение. Теперь говорят, что не можем, что бы обмануть москалей. Кто же правду говорит в таких вещах?
Defort
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 17:57

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:
Реагируя на угрозы диктатора Владимира Путина разместить ядерное оружие РФ на территории Беларуси, в Китае заявили, что следует сосредоточиться на урегулировании полномасштабной войны против Украины «дипломатическим путем».

Це прямо вказує на те, що путін і Сі не договорились.

Це вказує на те, що РФ буде херити всі домовленості

Дивись ширше
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 18:00

  ЛАД написав:
В добывающей и перерабатывающей промышленности падение составило 37,9%, в области поставок электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 30,7%.

Промышленное производство в Украине за 2022 год сократилось на 36,9% после роста на 1,9% в 2021 году.
......
Промышленное производство в Украине в декабре 2021 года в годовом выражении – к декабрю 2020 года – без учета корректировки на эффект календарных дней сократилось на 1%.

Добывающая промышленность и разработка карьеров в годовом выражении (к декабрю 2020 года) сократились на 0,7%, а с учетом корректировки на эффект календарных дней выросли на 0,1%

https://www.unian.net/economics/finance/za-god-voyny-ukraina-poteryala-bolee-treti-promyshlennogo-proizvodstva-gosstat-12195018.html

А кто это сделал ?
Сама Украина ?
Так ведь нет

Это всё сделали твои "хорошие русские"

Ты снова манипулируешь.
Я не понимаю, какого хрена ты здесь пишешь ?

PS. ЛАД засрёт любую ветку
А потом выйдет весь в белом, что ветка засрана
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 18:09

  pesikot написав:
  ЛАД написав:
В добывающей и перерабатывающей промышленности падение составило 37,9%, в области поставок электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 30,7%.

Промышленное производство в Украине за 2022 год сократилось на 36,9% после роста на 1,9% в 2021 году.
......
Промышленное производство в Украине в декабре 2021 года в годовом выражении – к декабрю 2020 года – без учета корректировки на эффект календарных дней сократилось на 1%.

Добывающая промышленность и разработка карьеров в годовом выражении (к декабрю 2020 года) сократились на 0,7%, а с учетом корректировки на эффект календарных дней выросли на 0,1%

https://www.unian.net/economics/finance/za-god-voyny-ukraina-poteryala-bolee-treti-promyshlennogo-proizvodstva-gosstat-12195018.html

А кто это сделал ?
Сама Украина ?
Так ведь нет

Это всё сделали твои "хорошие русские"

Ты снова манипулируешь.
Я не понимаю, какого хрена ты здесь пишешь ?


Какие то злые пес и кот, покусали друг друга, что ли. Пишут все, кто соблюдает правила чата. Издай правило , что прежде чем писать, надо текст согласовать с тобой и алга!)
У нас не совок и не рашка, у нас свободная и демократическая страна, и свобода слова закреплена в Конституции!
Defort
 
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