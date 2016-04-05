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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3883388438853886
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 20:08

Ой+ спасибо за репост.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 20:16

Ой+ ,
Сподіваюсь там присутній художній витвір (здається вірно переклав) . Бо інакше це жахливо. Жахливо, що кадрова політика така бездарна. Потреба в розумних є постійно на відповідних посадах. І вивчити їх треба час. А вони виявляється сидять в окопі.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 20:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:Ой+ спасибо за репост.


В этом репосте есть много несовпадающего с моим повседневным военным опытом. Возможно такой бардак где-то есть, не буду спорить. Но в нашей бригаде такие примеры невозможны. Ищем специалистов по всем военкоматам.
От поваров и механиков на БМП до связистов и остальных.
Любой высококлассный специалист в своем деле на вес золота. Его ищут.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 20:50

В недорашке не хватает мяса для атак - *уйло 27 марта подписал указ:
1. Установить, что до 1 января 2026 г.:

а) при поступлении граждан Российской Федерации на службу в войска национальной гвардии Российской Федерации на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области:

предельный возраст поступления на службу, предусмотренный пунктом 1 части 3 статьи 17 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", для таких граждан не устанавливается, ...

годность к службе определяется на основании заключения, подтверждающего соответствие требованиям к состоянию здоровья лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, по результатам военно-врачебной экспертизы, ..., - по результатам военно-врачебной экспертизы, проведенной заочно (по документам о прохождении профилактического медицинского осмотра или диспансеризации в медицинских организациях государственной или муниципальной системы здравоохранения), при условии прохождения военно-врачебной экспертизы в установленном порядке в течение одного года со дня поступления на службу;
...
мероприятия по профессиональному психологическому отбору для поступления на службу не проводятся ...

испытание не устанавливается;

личное поручительство не оформляется;
...
в случае отсутствия у таких граждан документов, предусмотренных пунктами 2, 5 - 8 части 1 статьи 18 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", они представляют иные документы и указывают сведения, подлежащие рассмотрению аттестационными комиссиями;


(обязательные документы, которые теперь не нужны - паспорт гражданина недорашки, об образовании, военный билет, трудовая книжка и др.).
...
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 г.


Теперь будут грести всех подряд, сперва якобы в нацгвардию, затем вместо зеков пригожина на утилизацию.
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 20:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:На мою думку
Зараз в Україні Захід відпрацьовує варіанти можливого військового протистояння з Китаєм


тільки один невеличкий побічний ефект - під час цього опрацювання загинуло і має загинути тисячі хороших українців. але це дрібниці в планетарному маштабі
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 20:57

  freeze написав:
vitaliian написав:Ой+ спасибо за репост.


В этом репосте есть много несовпадающего с моим повседневным военным опытом. Возможно такой бардак где-то есть, не буду спорить. Но в нашей бригаде такие примеры невозможны. Ищем специалистов по всем военкоматам.
От поваров и механиков на БМП до связистов и остальных.
Любой высококлассный специалист в своем деле на вес золота. Его ищут.

На То и форум, чтобы встречались разные точки зрения и разный опыт.
vitaliian
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