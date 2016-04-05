Ukrainian написав:Журна шлюшки Америки. Журналісти американського видання послалися на інформацію «двох солдатів, які знають про відступ» і які озвучили їм свої цифри: нібито від 850 до 1000 захисників потрапили в полон або вважаються зниклими безвісти. У статті NYT також йдеться про те, що неназвані «західні офіційні особи» вважають цей діапазон «точним». У ЗСУ спростували дезіфнормацію The New York Times про 1000 українських полонених в Авдіївці https://detector.media/infospace/articl ... avdiivtsi/
Цікаво як двоє солдатиків могли порахувати кількість полонених під час відступу ?
Ukrainian написав:Журна шлюшки Америки. Журналісти американського видання послалися на інформацію «двох солдатів, які знають про відступ» і які озвучили їм свої цифри: нібито від 850 до 1000 захисників потрапили в полон або вважаються зниклими безвісти. У статті NYT також йдеться про те, що неназвані «західні офіційні особи» вважають цей діапазон «точним». У ЗСУ спростували дезіфнормацію The New York Times про 1000 українських полонених в Авдіївці https://detector.media/infospace/articl ... avdiivtsi/
Цікаво як двоє солдатиків могли порахувати кількість полонених під час відступу ?
Все вже відбулось . Відійшли , відігнали -зараз це вже минуле . Чого кожного разу вертатися назад ? Хоча , хіба що лайна зранку накинути . Сходіть в парк , прогуляйтесь , "голову від сміття " провітріть .
Ukrainian написав:Журна шлюшки Америки. Журналісти американського видання послалися на інформацію «двох солдатів, які знають про відступ» і які озвучили їм свої цифри: нібито від 850 до 1000 захисників потрапили в полон або вважаються зниклими безвісти. У статті NYT також йдеться про те, що неназвані «західні офіційні особи» вважають цей діапазон «точним». У ЗСУ спростували дезіфнормацію The New York Times про 1000 українських полонених в Авдіївці https://detector.media/infospace/articl ... avdiivtsi/
Цікаво як двоє солдатиків могли порахувати кількість полонених під час відступу ?
katso написав: Так в этом же вроде и был основной смысл идеи вступления в ЕС - получить бесприпятственный доступ на их рынки продавая наш товар по какой хочешь цене (определяемой рынком - капитализм, конкуренция, цена есть соотношения кривых спроса и предложения - ну так же учили?) открыв в обмен наш рынок им.
По моїй памяті народ не вдавався в такі дєбрі. Основна маса хотіла дешевий бушний автомобіль. Ще частина надіялась на європейські зарплати. А вирівнялись хіба ставки по банківським вкладам. З 13 в доларах при злочинній владі дійшло до 2. Тепер питання - шо там сталось зі кривою спроса на гроші? Тут одне із двох або нас завалили дешеві європейські інвестиції або в україні впала потреба в кредитних грошах.
katso написав:Так в этом же вроде и был основной смысл идеи вступления в ЕС - получить бесприпятственный доступ на их рынки продавая наш товар по какой хочешь цене (определяемой рынком - капитализм, конкуренция, цена есть соотношения кривых спроса и предложения - ну так же учили?) открыв в обмен наш рынок им. А теперь получается нас там не ждут? Или это будет какое-то особое членство когда всем можно а дальнобойщикам (аграриям, металлургам...) - нет?
Не все так там просто в том ЕС. Даже при условном вступлении в ЕС на нас навешают много ограничений или квот. Никто не даст завалить свой рынок дешёвой конкурентной продукцией. А как показала практика, наша сх продукция может быть намного дешевле, чем в ЕС. Но то такэ...
Никто не замечал, что последний год у нас много товаров появилось сделано в United Kingdom, которых раньше не было? Вот прям очень много
Отже, Зеленський сьогодні заявив, що треба піднімати зарплату військовим в зоні бойових дій до 200 тис. Круть - згоден.. Але ж це Зеленський. Значить - далі буде дикуха. Погнали. Іншою рукою сьогодні татаров з шурмою протягують в Раді ганебну спробу посцяти в очі Європі і Заходу. Мова - про законопроект про перезавантаження Бюро економічної безпеки. Кнута татарова по доїнню бізнеса. Зобов'язання повністю і терміново перезапустити який прописано в усіх угодах. Надто ж - в угоді про 50 млрд. євро від ЄС. Першим пунктом. Великими літерами. Де також чітко прописано: крок вправо чи вліво і невиконання до конкретної дати означає, що гроші тупо згорають. От прям з самого початку. Намахауєте з БЕБ - йдете нах. В цілому. І ось, коли і бізнес, і нормальні депутати, і громадськість, і посли G7, і ЄС, і навіть Рада по підтримці бізнесу при самому Зеленському зробили нормальний законопроект, в останню секунду ОП вирішує, що не можна втрачати свій батіг. І татаров з шурмою швиденько вкидають свій проект, де БЕБ не можна чіпати аж ще рік після закінчення війни - не те що зараз. І протягають його сьогодні через 2 комітети. Покірливі слуги як барани голосують чітко за командою єрмачні. Завтра будуть пробувати протягти крізь голосування. Під крики про "це європа вимагає". Одразу ж з'являється вкрай жорстка заява послів ЄС і G7, яка чітко говорить: проголосуєте шулерство від ОП - ні копійки не буде. І от мені цікаво. З яких шишів Зе збирається брати збільшення зп до 200 к.? Коли його "ефективні менеджери", з одного боку, добивають бізнес, який платить податки, з яких ми тільки і можемо витратити на це напряму гроші. А з іншого - ці ж татарови просто можуть зупинити будь-яку допомогу Україні в принципі. Тому що срані ларьочники завжди намагаються намахати в останній момент. Бо це - їх суть. Ось тільки європейці це чітко вже просікли. Й тому відповідь каталам буде проста: намахали - не дамо грошей. І в мене тільки одне питання: Зе дійсно не розуміє, що коїть, коли сам собі пиляє ноги? Чи він все розуміє? І тоді все ще гірше?