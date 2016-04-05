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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 68726873687468756876>
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 06:18

  Ukrainian написав:Журна шлюшки Америки.
Журналісти американського видання послалися на інформацію «двох солдатів, які знають про відступ» і які озвучили їм свої цифри: нібито від 850 до 1000 захисників потрапили в полон або вважаються зниклими безвісти. У статті NYT також йдеться про те, що неназвані «західні офіційні особи» вважають цей діапазон «точним».
У ЗСУ спростували дезіфнормацію The New York Times про 1000 українських полонених в Авдіївці
https://detector.media/infospace/articl ... avdiivtsi/

Цікаво як двоє солдатиків могли порахувати кількість полонених під час відступу ?

Washington Post із посиланням на українських військових також про це написали.
Виведення українських військ з Авдіївки було хаотичним і почалося ще до наказу Сирського – солдати просто почали йти зі своїх позицій без узгодження з командуванням.
У таких випадках правда завжди десь посередині, що не виправляє ситуацію.
От вам і перші наслідки успішної москальської спецоперації по звільненню Залужного і його генералів. За чиюсь некомпетентність як завжди розраховуємось територіями і життями людей.
А далі тільки "хуже нє будєт".
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 06:53

  Schmit написав:
  Ukrainian написав:Журна шлюшки Америки.
Журналісти американського видання послалися на інформацію «двох солдатів, які знають про відступ» і які озвучили їм свої цифри: нібито від 850 до 1000 захисників потрапили в полон або вважаються зниклими безвісти. У статті NYT також йдеться про те, що неназвані «західні офіційні особи» вважають цей діапазон «точним».
У ЗСУ спростували дезіфнормацію The New York Times про 1000 українських полонених в Авдіївці
https://detector.media/infospace/articl ... avdiivtsi/

Цікаво як двоє солдатиків могли порахувати кількість полонених під час відступу ?

Washington Post із посиланням на українських військових також про це написали.
Виведення українських військ з Авдіївки було хаотичним і почалося ще до наказу Сирського – солдати просто почали йти зі своїх позицій без узгодження з командуванням.
У таких випадках правда завжди десь посередині, що не виправляє ситуацію.
От вам і перші наслідки успішної москальської спецоперації по звільненню Залужного і його генералів. За чиюсь некомпетентність як завжди розраховуємось територіями і життями людей.
А далі тільки "хуже нє будєт".


Все вже відбулось .
Відійшли , відігнали -зараз це вже минуле .
Чого кожного разу вертатися назад ?
Хоча , хіба що лайна зранку накинути .
Сходіть в парк , прогуляйтесь , "голову від сміття " провітріть .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 07:18

  холява написав:
  Schmit написав:
  Ukrainian написав:Журна шлюшки Америки.
Журналісти американського видання послалися на інформацію «двох солдатів, які знають про відступ» і які озвучили їм свої цифри: нібито від 850 до 1000 захисників потрапили в полон або вважаються зниклими безвісти. У статті NYT також йдеться про те, що неназвані «західні офіційні особи» вважають цей діапазон «точним».
У ЗСУ спростували дезіфнормацію The New York Times про 1000 українських полонених в Авдіївці
https://detector.media/infospace/articl ... avdiivtsi/

Цікаво як двоє солдатиків могли порахувати кількість полонених під час відступу ?

Washington Post із посиланням на українських військових також про це написали.
Виведення українських військ з Авдіївки було хаотичним і почалося ще до наказу Сирського – солдати просто почали йти зі своїх позицій без узгодження з командуванням.
У таких випадках правда завжди десь посередині, що не виправляє ситуацію.
От вам і перші наслідки успішної москальської спецоперації по звільненню Залужного і його генералів. За чиюсь некомпетентність як завжди розраховуємось територіями і життями людей.
А далі тільки "хуже нє будєт".


Все вже відбулось .
Відійшли , відігнали - зараз це вже минуле.

Ключ до майбутнього криється в минулому.
Як ми проаналізуємо своє минуле, як визнаємо і виправимо помилки, таке і буде наше майбутнє.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 07:30

  katso написав:
Так в этом же вроде и был основной смысл идеи вступления в ЕС - получить бесприпятственный доступ на их рынки продавая наш товар по какой хочешь цене (определяемой рынком - капитализм, конкуренция, цена есть соотношения кривых спроса и предложения - ну так же учили?) открыв в обмен наш рынок им.

По моїй памяті народ не вдавався в такі дєбрі. Основна маса хотіла дешевий бушний автомобіль. Ще частина надіялась на європейські зарплати.
А вирівнялись хіба ставки по банківським вкладам. З 13 в доларах при злочинній владі дійшло до 2.
Тепер питання - шо там сталось зі кривою спроса на гроші? Тут одне із двох або нас завалили дешеві європейські інвестиції або в україні впала потреба в кредитних грошах.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 08:49

  katso написав:Так в этом же вроде и был основной смысл идеи вступления в ЕС - получить бесприпятственный доступ на их рынки продавая наш товар по какой хочешь цене (определяемой рынком - капитализм, конкуренция, цена есть соотношения кривых спроса и предложения - ну так же учили?) открыв в обмен наш рынок им. А теперь получается нас там не ждут? Или это будет какое-то особое членство когда всем можно а дальнобойщикам (аграриям, металлургам...) - нет?

Не все так там просто в том ЕС. Даже при условном вступлении в ЕС на нас навешают много ограничений или квот. Никто не даст завалить свой рынок дешёвой конкурентной продукцией. А как показала практика, наша сх продукция может быть намного дешевле, чем в ЕС. Но то такэ...


Никто не замечал, что последний год у нас много товаров появилось сделано в United Kingdom, которых раньше не было? Вот прям очень много
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 09:12

  Schmit написав:Ключ до майбутнього криється в минулому.
Як ми проаналізуємо своє минуле, як визнаємо і виправимо помилки, таке і буде наше майбутнє.


В якому минулому?
Залужний перестав бути військовим і став політиком.
Давайте проаналізуємо коли це сталося і як від цього убезпечитись на майбутнє.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 09:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:От вам і перші наслідки успішної москальської спецоперації по звільненню Залужного і його генералів.
А Залужний та його генерали відійшли від служби?
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 09:53

Bogdan Butkevych

Отже, Зеленський сьогодні заявив, що треба піднімати зарплату військовим в зоні бойових дій до 200 тис.
Круть - згоден..
Але ж це Зеленський. Значить - далі буде дикуха.
Погнали.
Іншою рукою сьогодні татаров з шурмою протягують в Раді ганебну спробу посцяти в очі Європі і Заходу.
Мова - про законопроект про перезавантаження Бюро економічної безпеки. Кнута татарова по доїнню бізнеса.
Зобов'язання повністю і терміново перезапустити який прописано в усіх угодах. Надто ж - в угоді про 50 млрд. євро від ЄС. Першим пунктом. Великими літерами.
Де також чітко прописано: крок вправо чи вліво і невиконання до конкретної дати означає, що гроші тупо згорають. От прям з самого початку. Намахауєте з БЕБ - йдете нах. В цілому.
І ось, коли і бізнес, і нормальні депутати, і громадськість, і посли G7, і ЄС, і навіть Рада по підтримці бізнесу при самому Зеленському зробили нормальний законопроект, в останню секунду ОП вирішує, що не можна втрачати свій батіг.
І татаров з шурмою швиденько вкидають свій проект, де БЕБ не можна чіпати аж ще рік після закінчення війни - не те що зараз.
І протягають його сьогодні через 2 комітети. Покірливі слуги як барани голосують чітко за командою єрмачні.
Завтра будуть пробувати протягти крізь голосування. Під крики про "це європа вимагає".
Одразу ж з'являється вкрай жорстка заява послів ЄС і G7, яка чітко говорить: проголосуєте шулерство від ОП - ні копійки не буде.
І от мені цікаво. З яких шишів Зе збирається брати збільшення зп до 200 к.? Коли його "ефективні менеджери", з одного боку, добивають бізнес, який платить податки, з яких ми тільки і можемо витратити на це напряму гроші. А з іншого - ці ж татарови просто можуть зупинити будь-яку допомогу Україні в принципі.
Тому що срані ларьочники завжди намагаються намахати в останній момент. Бо це - їх суть.
Ось тільки європейці це чітко вже просікли. Й тому відповідь каталам буде проста: намахали - не дамо грошей.
І в мене тільки одне питання: Зе дійсно не розуміє, що коїть, коли сам собі пиляє ноги? Чи він все розуміє? І тоді все ще гірше?
V2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 10:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  V2 написав:Зе дійсно не розуміє, що коїть, коли сам собі пиляє ноги? Чи він все розуміє? І тоді все ще гірше?

Звісно, що не розуміє.
Його діло - дати приказ "платити по 200к на фронті", а як це реалізувати - діло відповідних міністрів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 10:13

  Дюрі-бачі написав:
  V2 написав:Зе дійсно не розуміє, що коїть, коли сам собі пиляє ноги? Чи він все розуміє? І тоді все ще гірше?

Звісно, що не розуміє.
Його діло - дати приказ "платити по 200к на фронті", а як це реалізувати - діло відповідних міністрів.


В нього є інформація, якої немає у Вас.
vt313
 
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