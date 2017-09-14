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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6941694269436944
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 07:50

Ukrainian москалі не могли дійти поки війну фінансувалйи наші партнери. Зараз фінансування зменшили в рази, а ми замість того, щоб фінансувати з власних резервів (наприклад таки купити снаряди в Чехії), займаємося популізмом
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 08:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:
У Вас противоречие. Если "максимум страны Балтии, остальные могут спать спокойнее", то зачем остальным "чем больше будет перемалывание тем меньше дойдет до их границ" и "максимальный урон армии кацапов"?



Нет противоречия. Польше, Румынии, Венгрии и словакии не нужны кацапы на границе, поэтому чем больше будет Авдеевок и Бахмутов тем меньше кацапской техники дойдёт до западной границе. Как вариант из техники останутся только лошади. Рф хочет только Прибалтику, но и туда не сунутся, они понимают соотношение сил и что тогда уже ракеты полетят по их территории. Поэтому когда Зеленский выступает в Голландии и говорит, что это мы их защищаем, ну может вызвать улыбку

Не видел, когда нам такое навязывали. Речь шла о победе в условиях неограниченной поддержки Западом с поставками современной техники, превосходящей российскую. Но происходило не совсем так (или совсем не так), тут Вы правы.

Насчёт "Чечни с экономикой и тылом целой страны", простите, не понял.


Начиная с прошлого марта по всем СМИ шла накачка общественного мнения, что мы вот как сейчас пойдем на укреплённую линию, да как остановимся в Симферополе, да кацапы идиоты (неоднократно здесь читал прошлой весной). Когда поймали эйфорию от Харькова и Херсона но никто не вспомнил, что успешные маневры в прошлом не означают этого же результата в будущем. Результат контрнаступа был известен задолго до его начала. Теперь же президент даёт интервью где перекладывает ответственность за провал на слитый план (то есть прямо признает, что в его окружении, спустя два года войны действуют шпионы), и на западные поставки, не все дали, что обещали. Так зачем наступать, если у нас нет обещанного... Вопрос риторический. Говорит мы повторим, сейчас по сусекам бусиками поскребем и на собираем ещё на один контрнаступ.))

Касательно ХАМАСа, Чечни и Израиля. Я не предлагал стать Израилем (а вы так подумали) нам нужно стать ХАМАСом. Посмотрите насколько Израиль превосходит в силе и качестве, и им приходится считаться с ХАМАСом в тапках. И несмотря на все свои зверства в мире вокруг них водят хороводы. Смотрите сейчас все страны начали осуждать евреев.

Мы сейчас воюем с совершенно отмороженными людьми, либо мы становимся тоже драконам, либо расходимся как самая гуманная нация.

ПС
Далёкое будущее. Где-то в Европе внук спрашивает деда "а кто такие были украинцы?"
Дед отвечает "эта та нация, которой давно нет потому что были очень гуманными)))
hume
 
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  #<1 ... 6941694269436944
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