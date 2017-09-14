барабашов написав:в принципе лучше австралийцы, чем Жеваго или Ахметка за три копья заберёт. Может и зарплаты не по 20тыс как на Азовстали и Авдеевском коксохиме платить будут "копачам" или как там его роют. За сколько кстати ушло месторождение и при какой власти? Оно конкретно где?
История с КМК показывает, что разницы особо и нет.
vt313 Но судя по статьям в газетах(интернета тогда у меня в руках не было) Лакшми уплатил в бюджет впятеро больше чем зять Данилыча или Ахметка, кто там первоначально его за миллиард почти купил. Куда Юля с Ехануровым и Батоном просрала эти деньги - не в курсе. Наверно тратили их уже в 2006м при ВФхрюке на кормление народа Бамбаса.
барабашов написав:vt313 Но судя по статьям в газетах(интернета тогда у меня в руках не было) Лакшми уплатил в бюджет впятеро больше чем зять Данилыча или Ахметка, кто там первоначально его за миллиард почти купил. Куда Юля с Ехануровым и Батоном просрала эти деньги - не в курсе. Наверно тратили их уже в 2006м при ВФхрюке на кормление народа Бамбаса.
Это да, так и было. А в остальном, как стояли доисторические мартены и конверторы, так и остались. Пинчук построил новый завод. Кажется и все за весь период.
барабашов написав:в принципе лучше австралийцы, чем Жеваго или Ахметка за три копья заберёт. Может и зарплаты не по 20тыс как на Азовстали и Авдеевском коксохиме платить будут "копачам" или как там его роют. За сколько кстати ушло месторождение и при какой власти? Оно конкретно где?
лицензий на месторождения Добра и Шевченковск
В то же время, по сообщениям в СМИ, летом 2023 года председатель правления European Lithium Тони Сейдж говорил, что компания больше не претендует на Шевченковское месторождение - оно слишком близко к линии бд. Согласно расследованию "Наших денег" от 2018 года, "Петро-Консалтинг" была связана с бывшим народным депутатом Игорем Кононенко.
У нас много всего, но чтоб заработать нужно вложить, а наши бизнесмены к такому не привыкли, сильно долго. В литий, например, суммы инвестирования назывались до 1 млрд уе.
Поэтому, практически ни у кого из наших олигархов не пошел бизнес за пределами Украины. А из-за коррупционной составляющей и самой справедливой судовой системы в нас никто не хочет инвестировать. Риски слишком велики.
hume написав:У нас много всего, но чтоб заработать нужно вложить, а наши бизнесмены к такому не привыкли, сильно долго.
А давайте на другому прикладі... Я 30 років заробляв 100 одиниць , з яких 80 одиниць витрачав на розвиток бізнесу і 20 одиниць - на власне споживання... Станом на сьогоднішній день в очах левової частки тут присутніх - я барига і ларьочник.... Скажіть будь-ласка А скільки треба було мені витрачати на себе -щоб і бізнес в мене процівітав і в очах оточуючих я виглядав поважним членом суспільства... Бо членом мене вважає більшість населення України...
Тому Як тільки більшість зрозуміє що Бізнес це живий організм який для власного функціонування потребує море ресурсів.. так відразу й перестане завидувати статкам бізнесменів. Тим більше - що Пінчук виграв від того що побудував завод? він на цей завод витратив скількісь сотень мільйонів доларів ( вже зароблених ним раніше) і на цьому заводі Держава отримала можливість розмістити тисячі робітників...які платили податки і так далі.. Але Пінчук все одно поганий... А долярчики все одно загнулись, бо вивели свої зароблені кошти в свої квартирки..і все , ніяких робочих місць не залишилось.
Тому деколи перш ніж когось звинувачувати - може варто подумати?
hume написав:У нас много всего, но чтоб заработать нужно вложить, а наши бизнесмены к такому не привыкли, сильно долго.
А давайте на другому прикладі... Я 30 років заробляв 100 одиниць , з яких 80 одиниць витрачав на розвиток бізнесу і 20 одиниць - на власне споживання... Станом на сьогоднішній день в очах левової частки тут присутніх - я барига і ларьочник.... Скажіть будь-ласка А скільки треба було мені витрачати на себе -щоб і бізнес в мене процівітав і в очах оточуючих я виглядав поважним членом суспільства... Бо членом мене вважає більшість населення України...
Тому Як тільки більшість зрозуміє що Бізнес це живий організм який для власного функціонування потребує море ресурсів.. так відразу й перестане завидувати статкам бізнесменів. Тим більше - що Пінчук виграв від того що побудував завод? він на цей завод витратив скількісь сотень мільйонів доларів ( вже зароблених ним раніше) і на цьому заводі Держава отримала можливість розмістити тисячі робітників...які платили податки і так далі.. Але Пінчук все одно поганий... А долярчики все одно загнулись, бо вивели свої зароблені кошти в свої квартирки..і все , ніяких робочих місць не залишилось.
Тому деколи перш ніж когось звинувачувати - може варто подумати?
ви пам'ятаєте як почалося будівництво мережі мобільного зв'язку в Україні оператором Київстар!?
budivelnik написав:прикладі... Я 30 років заробляв 100 одиниць , з яких 80 одиниць витрачав на розвиток бізнесу і 20 одиниць - на власне споживання... Станом на сьогоднішній день в очах левової частки тут присутніх - я барига і ларьочник.... Скажіть будь-ласка А скільки треба було мені витрачати на себе -щоб і бізнес в мене процівітав і в очах оточуючих я виглядав поважним членом суспільства... Бо членом мене вважає більшість населення України...
Тому Як тільки більшість зрозуміє що Бізнес це живий організм який для власного функціонування потребує море ресурсів.. так відразу й перестане завидувати статкам бізнесменів. Тим більше - що Пінчук виграв від того що побудував завод? він на цей завод витратив скількісь сотень мільйонів доларів ( вже зароблених ним раніше) і на цьому заводі Держава отримала можливість розмістити тисячі робітників...які платили податки і так далі.. Але Пінчук все одно поганий... А долярчики все одно загнулись, бо вивели свої зароблені кошти в свої квартирки..і все , ніяких робочих місць не залишилось.
Тому деколи перш ніж когось звинувачувати - може варто подумати?
Лично вас я ни в чем не обвиняю. Я верю в то, что вы бизнесмен и развиваете свой бизнес. Но, когда речь идёт о суммах в млрд долларов, то украинские олигархи это совсем не повод для примера инвестирования. Пинчук с заводом в Днепропетровске скорее исключение из правил. Когда речь идёт об окупаемости в десятилетия у украинских олигархов сразу падает интерес. Сколько из промышленно финансовых групп работающих в Украине могут похвастаться новыми заводами? Они оседлали наследие совка, максимум фильтры на Азовстали смогли поменяли.
Проще договориться с государством о дотировании, или вложиться в альтернативную энергетику под прописанный под себя "зелёный тариф", но никак не инвестирование с периодом окупаемости в десятилетие. То есть мы видим не только сомнительный первоначальный капитал, но и отсутствие желания развиваться, то что вы описывали в личном примере.
Как пример литий. Месторождение получено по мутным схемам, связано с бывшим нардепом,там до сих пор продолжаются судовые процессы. Разрабатывать месторождение никто не хочет, это же уже совсем другой уровень, нужно вложить СВОИ деньги с непонятным результатом и сроком окупаемости, не по пацански))