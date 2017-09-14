Найбуйніші ворожі угруповання військ (УВ) – «Юг» і «Днепр».



УВ «Юг» — найбільше і найпотужніше, веде наступальну операцію від Сіверського виступу до південних околиць Донецька й має вийти на адміністративний кордон Донецької області до виборів у Росії. Два найгарячіші напрямки — Костянтинівський та Авдіївський, з чого випливає, що ворог має два оперативно-тактичні угруповання, одне діє в районі Бахмут — Соледар, інше — у районі Донецька. «Юг» має у своєму складі три армії (8-му, найбільшу в сухопутних військах РФ, 2-гу й 41-шу), 3-й АК, дві дивізії (98-му і 106-ту) й три бригади ПДВ (11-ту, 31-шу й 83-тю) і добровольчий штурмовий корпус на десерт. Склад угруповання такий: близько 157.000 військовослужбовців, 760 танків, 2370 ББМ, 2850 гармат і РСЗВ. Три армії — три ракетні бригади, тобто 36 пускових. Усе це зведене у 84 бригади-полки, 57 окремих батальйонів-загонів (зокрема й іррегулярних), різного штибу рот (переважно «Шторм» усіх мастей) — 22. Резерв угруповання — п’ять полків і шість батальйонів. Цікавинка — основні сили зосереджені на Авдіївському напрямку, там само і значна частина резервів, але під Бахмутом — майже всі страждальці зі штрафних загонів «Шторм».



УВ «Днепр» — активне, хоч і якесь безтолкове — проводить наступальну операцію від села Покровка на Кінбурнській косі до села Михайлівка в районі Мамай-гори в Запорізькій області, його завдання — ліквідувати плацдарми української морської піхоти на лівому березі Дніпра. У складі «Днепра» — дві армії (18-та і 49-та), дві дивізії ПДВ (7-ма і 104-та), бригада і полк морської піхоти (61-ша і 177-й). Склад угруповання: близько 73.000 військовослужбовців, до 420 танків, 900 ББМ, 640 гармат і РСЗВ. Ракетна бригада є лише в 49-ї армії. Організаційно УВ зведене у 27 бригад-полків, 17 батальйонів-загонів. Резерв — імовірно, два полки зі складу 70-ї МСД. «Днепр» також має цікавинки: надмірна кількість полків територіальних військ (погано навчена піхота, озброєна чим знайшли (аж дев’ять полків), мало танків, короткі маршрути до головних логістичних хабів противника в Криму, потужне угруповання армійської авіації на аеродромах у Криму (Джанкой насамперед) і фронтової авіації, що дозволяє утримувати перевагу в повітрі.



Ворог розгорнув ще декілька УВ у Харківській, Луганській, Запорізькій областях (схожі на два вже описані, але менші за розмірами та складом сил і засобів), є угруповання оборони Криму, оборони кордонів Бєлгородської, Курської та Брянської областей, ПКС, ВМФ, Росгвардії, ФСБ, інших міністерств-відомств. Увесь цей шалман становить Об’єднане угруповання військ на Південно-Західному театрі воєнних дій (ОУ). Оце ОУ має до 513.900 військовослужбовців, близько 2950 танків, 7000 ББМ, 5920 гармат і РСЗВ, 48–60 ПУ ОТРК «Іскандер». Організаційно в ОУ (без урахування резервів й угруповання прикриття державного кордону) — 204 бригади/полки, 148 батальйонів/загонів.



Якщо противник зможе реалізувати свої організаційно-штатні заходи, то гіпотетично це угруповання збільшиться на дві мотострілецькі дивізії, одну дивізію ПДВ, одну дивізію морської піхоти. Мали б ще формувати сім мотострілецьких бригад, хоча відомо лише про одну, 26-ту. Але хай буде сім. Загалом усі організми додадуть приблизно 60.000 військовослужбовців. Збільшимо цю цифру на 25% (сили забезпечення й обслуговування також мають з’явитися, куди без них!), тобто ще 15.000. Виходимо на очікувану чисельність ОУ ворога 588.000–590.000. Для зручності підрахунків візьмемо 600.000.



Згадуємо про намагання ворога дістатися берега Осколу, оточити Часів Яр, захопити Авдіївку і рвонути далі на Констаху й Покровськ, оточити Вугледар, обнулити ділянки вклинення Сил оборони на Запоріжжі й плацдарми на лівому березі Дніпра. Тобто є щонайменше 9–10 ділянок, де ворог зосереджує зусилля, щоб проривати оборону.



Маємо 300.000 оборонців у всій смузі + 8.000 на ділянках прориву. Так само збільшимо цю цифру на 25% обслуги й забезпечення, отримаємо 385.000.



Втрати: за 2023 рік ворог втратив 249.030 осіб. Якщо ми втрачаємо втричі менше, то слід поповнити втрати 83.000 бійців.



Якщо реалізують підхід часів АТО «30% воюють — 30% відпочивають — 30% готуються на полігонах», то чисельність Сил оборони слід збільшити щонайменше на 60%. Залишається 10% — це звична армійська текучка (за сімейними, на лікуванні, навчанні тощо).



