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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 741574167417741874197420>
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 21:03

  vitaliiangel написав:
  Прохожий написав:они без жен гордо заявляют НИ-КОГ-ДА...
на твои сексуальные домагания мы всегда отвечаем НИ-КОГ-ДА.

Тот случай, когда виталине не нравятся посты с сексуальным подтекстом, но глубоко.. у себя глубоко.. она их любит и ждет.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 21:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

_Mykola_ спасибо за новые дроны, реально респект и уважение Вам.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 21:06

Як всі, то всі!©

  fler написав:
  mephala написав:а если уж так случилось что у нас война и военных не хватает и нужно менять стезю - то это должны делать все а не как то избирательно. те меняют а те нет.

Які проблеми? Всі М18-60 мали з'явитися до ТЦК і поновити свої дані. Хотаб поновив. Коли буде потрібний, то його знайдуть. Які до нього претензії і чому немає претензій до тих, хто не поновив? "это должны делать все, а не как то избирательно"(с)
Отож!
Твій чоловік - поновив дані в ТЦК?

Проігноруєш/промовчиш?
Чи збрешеш, що поновив?
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 21:06

  Hotab написав:katso


Почему такое внимание уделяется тому английскому? С кем будет по английски разговаривать пилот украинского Ф16 в бою? С украинским же диспетчером? Не потому ли что всегда можно сказать "ну еще недостаточно, надо бы еще поучить, акцент не тот"?

Как же ж в 2011м году английского хватало для совместных полетов в одной кабине,


Уфф)))))
А я уже и забыл насколько вы невежда в авиации. Непонятно только зачем продолжаете танцевать на все тех же граблях. Особо эпично, как вы сюда Януковича прикрутили, в контексте «а вот при нем вопрос решили» :lol:
Можно я не буду отвечать зачем Английский для пилота самолета, где летные и технические документы (несколько довольно толстых книг) на Английском, инструктор в кабине говорит на Английском, а места для переводчика как в вертолете - нет, и летать надо в небе (в том числе самостоятельные полеты) , в котором в эфире все пилоты и air traffic controller говорит на Английском??

Насколько примитивным надо быть , чтобы видеть в пилоте истребителя лишь водителя немецкого автомобиля, который в вашем понимании может же проехать через Германию по немецким автобанам без немецкого языка, а тут то чего? :lol: :lol:


А перевести эти документы на украинский нельзя за два года войны? И что-то Вы забыли прокомментировать тот факт что в 2011м английского пилотам хватало (ссылка выше , и это я еше до украинских соколов не дошел), что ж так?
katso
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 21:11

  pesikot написав:Я слился, так ты ответь
Слабак ти! :lol:

А відповідь я давав і не впадло мені повторити її знову ;)
І після дембеля буду донатити!
І я донатив при АТО/ОС!
І, навіть, зараз моя дружина донатить!
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 21:12

katso
А перевести эти документы на украинский нельзя за два года войны?


А кто уполномочен документы американского авиазавода и КБ перевести и утвердить «согласно оригинала»?))
Даже с русского на украинский не переводят.
И что-то Вы забыли прокомментировать тот факт что в 2011м английского пилотам хватало (ссылка выше , и это я еше до украинских соколов не дошел), что ж так?


Хватало для чего? Сказать пассажиру «Положи руки на колени и уберешь когда я скажу»? Или освоить с нуля машину?
Вы настолько отдаленные от понимания задаете вопросы, что реально не интересно. То есть когда нет азбуки, а вы пробуете стихи писать. Даже пьяный Вадик что-то внятнее бормочет.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 21:14

  Успіх написав:
  pesikot написав:Я слился, так ты ответь
Слабак ти! :lol:

А відповідь я давав і не впадло мені повторити її знову ;)
І після дембеля буду донатити!
І я донатив при АТО/ОС!
І, навіть, зараз моя дружина донатить!

5 000 - 10 000 гривен ежемесячно после дембеля ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 21:15

  pesikot написав:
  Успіх написав:
  pesikot написав:Я слился, так ты ответь
Слабак ти! :lol:

А відповідь я давав і не впадло мені повторити її знову ;)
І після дембеля буду донатити!
І я донатив при АТО/ОС!
І, навіть, зараз моя дружина донатить!

5 000 - 10 000 гривен ежемесячно после дембеля ?

Поржал :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 21:16

  freeze написав:_Mykola_ спасибо за новые дроны, реально респект и уважение Вам.

Дякую.
Чим можемо, і поки можемо, допомагаємо.
Головне щоб подарунки допомагали вижити і бити ворогів.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 21:21

  pesikot написав:
  Успіх написав:
  pesikot написав:Я слился, так ты ответь
Слабак ти! :lol:

А відповідь я давав і не впадло мені повторити її знову ;)
І після дембеля буду донатити!
І я донатив при АТО/ОС!
І, навіть, зараз моя дружина донатить!

5 000 - 10 000 гривен ежемесячно после дембеля ?
А що - я можу бачити майбутнє? :shock:

Я знаю чітко одне - що буду донатити у міру своїх можливостей!
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  #<1 ... 741574167417741874197420>
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