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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 14 кві, 2024 18:42
Бетон написав:
Дадите какой то польский номер телефона и адрес и всё
польский нельзя пошлют в консульство. а вот мариупольский норм.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 14 кві, 2024 18:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 18:43
vitaliiangel написав: Бетон написав:
Дадите какой то польский номер телефона и адрес и всё
польский нельзя пошлют в консульство. а вот мариупольский норм.
Ваще нормуль. И текст: вытащите меня отсюда.
Вангую, тцкашный бобик и на марс прилетит за ухылянтом))
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Додано: Нед 14 кві, 2024 18:46
Бетон написав: vitaliiangel написав: Бетон написав:
Дадите какой то польский номер телефона и адрес и всё
польский нельзя пошлют в консульство. а вот мариупольский норм.
Ваще нормуль. И текст: вытащите меня отсюда.
Вангую, тцкашный бобик и на марс прилетит за ухылянтом))
и не позвонят. звонки на русских операторов заблокированы
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