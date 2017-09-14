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Додано: Сер 17 кві, 2024 11:15
Попередньо по Джанкою - мінус 4 гелікоптери (2 Ка-52 та 2 Мі-28) і установка ППО С-300.
Додано: Сер 17 кві, 2024 11:35
1. З яких це див ми на ти?
2. торгівля з росієї наближала 24 лютого, кожен рубль, долар заплачений після 14 року, особисто я розцінюю як спонсорування війни, і Ви до цього, як виявилось, ОСОБИСТО причетний. Це зашквар. У мене навіть діти це знали.
3. звичайно піду, а поки допомагаю.
4. і, на щастя, деякі з тих хто в ЗСУ, і не тільки, після 14 року, перестали працювати/купувати з росії, тому що можуть пов'язати причину і наслідки, і мають СУМЛІННЯ і честь.
5. Недолуго, виносити мізки патріотизмом, а самому безпосередньо приймати участь у спонсоруванні підготовки до великої війни.
Напевно, таки те що відбувається це чистилище за хитродупість і гнильцю, але на жаль за це розплачуються і ті хто такого не робив.
Але, Вашу позицію прийнято, суть зрозуміло.
Бог, не фраєр, він всі вчинки оцінить в кінці.
Поставлю за Вас свічку, за нагоди в ПЦУ.
Додано: Сер 17 кві, 2024 11:42
_Mykola_
Я теж відмовився від пасти Сплат з 14 року, але…
Додано: Сер 17 кві, 2024 11:46
Для незареєстрованих киньте посилання
Додано: Сер 17 кві, 2024 11:47
Стукіт
Якщо Вам відомо про випадки порушення прав військовослужбовців, полонених, цивільних осіб, яких незаконно утримує РФ, звертайтеся до Офісу Омбудсмана за телефонами 0800501720 чи 0442997408. Детальніше:
Додано: Сер 17 кві, 2024 11:50
Додано: Сер 17 кві, 2024 11:52
Його можна прикрутити до г''вєртольота(ну щоб кого то висмоктанного використотувати)?
Додано: Сер 17 кві, 2024 11:56
Я правильно понимаю, этот уникум барыговал с рфией, помогал так сказать, материально врагу, а щас из себя весь патриот?
Это сумасшествие какое-то или пранк?
Додано: Сер 17 кві, 2024 12:02
нашли кого просить
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