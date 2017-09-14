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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 30 кві, 2024 19:07
Бетон написав: zxzx777 написав:
Приїхала родичка з іншої воюючої країни.
Бусиків нема, сиренами людям мізки бездумно не виїдають.
На вулицях фонтанчики з питною водою БЕЗКОШТОВНО (згадую Совок).
Каже, люди багато повертаються з усього світу, щоб воювати. А знаєте чому? Бо син (чи внук) премєра воює.
Там діти всих міністрів воюють і кордони не закривають
Там всі воюють, а ти ніт
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pesikot
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Додано: Вів 30 кві, 2024 19:12
The_Rebel написав: flyman написав: The_Rebel написав:
В Україні (в т.ч. на цьому форумі) зараз розвивається щось на зразок Стокгольмського синдрому. Коли людина нічого не може зробити агресору (або зневірилася що можна щось зробити), то вже навіть ні в чому його не звинувачує. Всі претензії у неї до влади, до країни в якій народився, до ментів, до ТЦК, до сусіда, до співрозмовника по форуму і т.д. Ну от, наприклад, вже мало хто звинувачує агресора за систематичні обстріли цивільних, вбивства, руйнування і т.п. Все частіше у всіх бідах винуватий той, до кого легше дотягнутися. Ба більше, вже лунають голоси, що агресор не такий і поганий, буряти нічим не відрізняються від наших, ну були там деякі перегиби на місцях, подумаєш,з ким не буває. І так всьому.
П.с. Дивився фільми про голокост на реальних розповідях, то там євреї так змирилися, що один німецький охоронець міг по порядку розстрілювати колону людей в потилицю (щоб падали прямо в яму), то ніхто навіть не думав чинити спротив, а покірно чекали своєї черги. Але це вже напевно остання стадія цього синдрому, надіюсь у нас до такого не дійде
щось твоє і Ко коллаборантське іпсо про "чекати в потилицю\бурятів", не в"яжеться ніяк із перегонами із бусами, запливами в Тисі, стрибками в ширину на ходу з потягів, побіги із замку Ільф, т.д. і т.п.
Так я і кажу, що поки у нас стадія ще не та. От уявімо - зменшимо масштаб, наприклад, до студентської групи на пікніку а лісі. Напали на неї п'яні гопники. Можливі основні варіанти: ...
не хватает вариантов
-- а самые мажористые из той групки студентов сидят на полянке в комфортабельных креслах, попивают разные вкусные напитки и дают студентикам советы -- как сподручнее от гопоты отбиваться
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Додано: Вів 30 кві, 2024 19:13
pesikot написав: Бетон написав: zxzx777 написав:
Приїхала родичка з іншої воюючої країни.
Бусиків нема, сиренами людям мізки бездумно не виїдають.
На вулицях фонтанчики з питною водою БЕЗКОШТОВНО (згадую Совок).
Каже, люди багато повертаються з усього світу, щоб воювати. А знаєте чому? Бо син (чи внук) премєра воює.
Там діти всих міністрів воюють і кордони не закривають
Там всі воюють, а ти ніт
так и ты -- ніт
-- в чем смысл комента?
Востаннє редагувалось _hunter
в Вів 30 кві, 2024 19:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 30 кві, 2024 19:14
_hunter
а самые мажористые из той групки студентов сидят на полянке в комфортабельных креслах
На березі Рейну чи Одру?
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Додано: Вів 30 кві, 2024 19:22
_hunter написав: The_Rebel написав:
В Україні (в т.ч. на цьому форумі) зараз розвивається щось на зразок Стокгольмського синдрому. Коли людина нічого не може зробити агресору (або зневірилася що можна щось зробити) ...
Так а что вы хотели -- если из каждого зомбоящика -- и даже на этой ветке рассказывают ужасы про непобедимых чечено-бурятов
Ви коли вбігаєте з занять з німецької мови , то ви починаєте писати на нашому форумі про Україну , хочь самі в Німеччині . У глубочайшому котлі .
Ви свій вибор зробили , вивчайте німецьку , потім будете насіння десь в Україні продавати і для креатіву на німецькій супроводжувати .
Вас всіх як непотріб вернуть .Я обов,язково фільтровав би .
А вас вернуть !
Кому потрібен хомут з грошових витрат ?
Ті що виїхали як ви -в Одесу пиляти ракушняк .
Жгіть далі .
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холява
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Додано: Вів 30 кві, 2024 19:24
холява написав: _hunter написав: The_Rebel написав:
В Україні (в т.ч. на цьому форумі) зараз розвивається щось на зразок Стокгольмського синдрому. Коли людина нічого не може зробити агресору (або зневірилася що можна щось зробити) ...
Так а что вы хотели -- если из каждого зомбоящика -- и даже на этой ветке рассказывают ужасы про непобедимых чечено-бурятов
Ви коли вбігаєте з занять з німецької мови , то ви починаєте писати на нашому форумі про Україну , хочь самі в Німеччині . У глубочайшому котлі .
Ви свій вибор зробили , вивчайте німецьку , потім будете насіння десь в Україні продавати і для креатіву на німецькій супроводжувати .
Вас всіх як непотріб вернуть .Я обов,язково фільтровав би .
А вас вернуть !
Кому потрібен хомут з грошових витрат ?
Ті що виїхали як ви -в Одесу пиляти ракушняк .
Жгіть далі .
Почему все считают что Хантер в Германии? Его абсолютно не беспокоит отмена консульских услуг.
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Додано: Вів 30 кві, 2024 19:29
_hunter написав: pesikot написав: Бетон написав:
Там діти всих міністрів воюють і кордони не закривають
Там всі воюють, а ти ніт
так и ты -- ніт
-- в чем смысл комента?
Так и ты ніт - в чем смысл комента?
А смысл простой, если воевать не можешь, то помогай ЗСУ, а не рассказывай, что дети министров не воюют
Потому что, буряты приходят к тебе, а не к детям министров
Это не дети министров перепугались, когда вжарили балистикой по Киеву, а дети Бетона
А уже потом, можно и с детей министров спросить
А с Кошевого и Пикалова сейчас можно спросить
И с тебя нужно спросить. Почему ты засунул голову в песок, жопу выставил наружу и думаешь, что твоей жопе ничего не угрожает ? ))))
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