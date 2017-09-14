В Україні (в т.ч. на цьому форумі) зараз розвивається щось на зразок Стокгольмського синдрому. Коли людина нічого не може зробити агресору (або зневірилася що можна щось зробити), то вже навіть ні в чому його не звинувачує. Всі претензії у неї до влади, до країни в якій народився, до ментів, до ТЦК, до сусіда, до співрозмовника по форуму і т.д. Ну от, наприклад, вже мало хто звинувачує агресора за систематичні обстріли цивільних, вбивства, руйнування і т.п. Все частіше у всіх бідах винуватий той, до кого легше дотягнутися. Ба більше, вже лунають голоси, що агресор не такий і поганий, буряти нічим не відрізняються від наших, ну були там деякі перегиби на місцях, подумаєш,з ким не буває. І так всьому.П.с. Дивився фільми про голокост на реальних розповідях, то там євреї так змирилися, що один німецький охоронець міг по порядку розстрілювати колону людей в потилицю (щоб падали прямо в яму), то ніхто навіть не думав чинити спротив, а покірно чекали своєї черги. Але це вже напевно остання стадія цього синдрому, надіюсь у нас до такого не дійде