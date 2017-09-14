Додано: Сер 08 тра, 2024 09:46

холява написав: Ті хто понакупляв собі інвалідність , не можуть же вам в очи промовити ,що дуже переймаються . Ті хто понакупляв собі інвалідність , не можуть же вам в очи промовити ,що дуже переймаються .

а чого їм перейматися, все можна звести до "обичного листування" , гра в пінг-понг :Початок :- визнати протиправною бездіяльність відповідача щодо не розгляду заяви позивача про надання йому відстрочки від призову під час мобілізації на підставі абз. 9 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», як військовозобов`язаному, який зайнятий постійним доглядом за хворим батьком;Думки суду:З урахуванням зазначеного, військовозобов`язані повинні особисто повідомляти в семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних та надавати зазначеним органам документи, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.Однак, обов`язок «особисто повідомити» та «особисто прибути» не є тотожнім у спірних правовідносинах.Районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, крім функцій, зазначених у пункті 9 цього Положення, крім іншого: оформляють для військовозобов`язаних, резервістів відстрочки від призову під час мобілізації та в особливий період і воєнний час, які надаються в установленому порядку, а також ведуть їх спеціальний облік.З урахуванням зазначеного, ІНФОРМАЦІЯ_3 , як суб`єкт владних повноважень, після отримання засобами поштового зв`язку від ОСОБА_1 заяви про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації від 25.01.2024 та документів на підтвердження цього права - повен був вчинити відповідні дії щодо оформлення відповідного рішення за наслідком розгляду цієї заяви, однак відповідач обмежився направленням позивачу виключно листа.Таким чином, у спірних правовідносинах суб`єкт владних повноважень не може утриматись від прийняття рішення, що входить до його компетенції.У свою чергу, відсутність належним чином оформленого рішення з питань надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації або мотивованої відмови, свідчить про протиправну бездіяльність суб`єкта владних повноважень, а тому позовні вимоги в цій частині підлягають задоволенню.джерело таких знань: