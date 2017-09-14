Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 11 тра, 2024 21:50
Прохожий написав: detroytred написав: Прохожий написав:
ну на местных дурачков типа "аудитора из БИГ4" Я не реагирую
вы хотите перейти на их уровень?)
да/нет?
Дурна оцінка Бігора, дурне питання.
Від чудака, який потоками в мій бік показав свій рівень.
Не бзди...
Чекай пруфи, або підтвердження від Успіха, або вибачення. Але Успіх 100% я добре пам'ятаю, як і коли і чому питав. Після моїх чергової з тобою дискусії по цьому питанню.
А краще надай відповідь - чому не на фронті? Ти ж мене питав. Відповідь отримав. Сам злився.
да/нет?
Прокурор?
Да\ні?
detroytred
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Додано: Суб 11 тра, 2024 21:51
tumos написав:
Вроде военным дали официально доступ к различным реестрам. Предполагаю, что и к реестру ДМС о адресах регистрации граждан.
Реестр "Оберіг" подтягивает инфу из нескольких реестров:
Єдиний державний демографічний реєстр; Державної податкової служби; Державної реєстрації актів цивільного стану; Державної судової адміністрації; Державної прикордонної служби; Міносвіти; Державної міграційної служби; Пенсійного фонду (на подходе).
Также сливается информация о статусе ВПО, а она поступает, наверное, из Управління праці та соціального захисту населення.
ТЦК остается только правильно поработать с данным реестром. Отфильтровать тех, кто давно не отбивал пороги военкомата, чьи документы лежат в военкомате, но не явились -- вызвать повторно. Не пришёл, тогда штраф, в розыск и т. п.
Насколько ТЦК сумеет обуздать Оберег -- покажет время.
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Додано: Суб 11 тра, 2024 21:54
Прохожий написав: detroytred написав: Прохожий написав:
жду
без АБО)
Та ні. Невже ніхто не пам'ятає
, як Успіх прямо запитав в Прохожого - про серйозно, чому не на фронті?
"помощь зала"...
и шо?
тепло и уютно в подштанниках стало?)
"мальчик ты не обкакался ты круто обосрался..."(с)Б.Титомир (из фольклора))))
А що такого, дівчинка?
Невже запитати у форумчан про таку дрібницю - це отаке прям ой-йо-йой?
Так це не нове.
Про абзаци також голосили.
Це дрібниця. І не більше.
Ти не бзди. Чекай. Жаль буде, якщо потерли, як багато чого в Успіха.
Але він вважаю пам'ятає добре.
detroytred
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Додано: Суб 11 тра, 2024 21:54
столько лет прошло, а на росии не изменилось ничего
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vitaliiangel
в Суб 11 тра, 2024 22:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 тра, 2024 21:57
detroytred написав:
Прокурор?
Да\ні?
нет
Прохожий
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Додано: Суб 11 тра, 2024 21:59
Прохожий написав: detroytred написав:
Прокурор?
Да\ні?
нет
І не бувший? Не з цієї сфери?
Не слідчий і т.д.?
Я ж не просто питаю, а виключно у відповідь на твої докори стосовно мене, бувшого всл.
Треба ж знати, що за герой докори тулить.
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detroytred
в Суб 11 тра, 2024 22:02, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Додано: Суб 11 тра, 2024 22:02
detroytred написав: Ти не бзди
. Чекай. Жаль буде, якщо потерли, як багато чого в Успіха.
Але він вважаю пам'ятає добре.
ты чего съезжаешь?
"Питав перший і підкреслив, що серйозно, надай відповідь - Успіх. Потім або Бандерлог, або Дмитро, або Олександр. Це не принципово."
та "бздыш" тут ты так что всю ветку провонял...
Прохожий
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Додано: Суб 11 тра, 2024 22:04
detroytred написав: Прохожий написав: detroytred написав:
Прокурор?
Да\ні?
нет
І не бувший? Не з цієї сфери?
Не слідчий і т.д.?
Я ж не просто питаю, а виключно у відповідь на твої докори стосовно мене, бувшого всл.
Треба ж знати, що за герой докори тулить.
нет
для тугих типа тебя и "аудитора из БИГ4" сообщал что на ГОССЛУЖБЕ никогда не был, "бюджетную сиську" в отличии от тебя не смоктал)
Прохожий
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Додано: Суб 11 тра, 2024 22:05
Прохожий написав: detroytred написав: Ти не бзди
. Чекай. Жаль буде, якщо потерли, як багато чого в Успіха.
Але він вважаю пам'ятає добре.
ты чего съезжаешь?
"Питав перший і підкреслив, що серйозно, надай відповідь - Успіх. Потім або Бандерлог, або Дмитро, або Олександр. Це не принципово."
та "бздыш" тут ты так что всю ветку провонял...
Не бзди.
Я цілком можу формально помилитися.
Я без проблем визнаю отаку дрібницю, що помилився з тим, що тебе фронтовик питав.
Чекай. Не бзди. Нічого ой-йо-йой не відбулося.
detroytred
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Додано: Суб 11 тра, 2024 22:08
flyman написав:
в липні може бути і РПВ, або/і повний блекаут, і виписувати хіба будуть при свічках гусячим перами гуталіном та доставляти голубами
РПВ це точно не про відміну мобілізації
навіть демобілізувати не будуть
при блекауті зі всіх, включно з броньовиками і доглядальниками котів, зроблять відчайдушних моджахедів
fox767676
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