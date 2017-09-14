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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 81068107810881098110>
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 21:50

  Прохожий написав:
  detroytred написав:
  Прохожий написав:ну на местных дурачков типа "аудитора из БИГ4" Я не реагирую
вы хотите перейти на их уровень?)
да/нет?

Дурна оцінка Бігора, дурне питання.
Від чудака, який потоками в мій бік показав свій рівень.

Не бзди...
Чекай пруфи, або підтвердження від Успіха, або вибачення. Але Успіх 100% я добре пам'ятаю, як і коли і чому питав. Після моїх чергової з тобою дискусії по цьому питанню.
А краще надай відповідь - чому не на фронті? Ти ж мене питав. Відповідь отримав. Сам злився.

да/нет?

Прокурор?
Да\ні?
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 21:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tumos написав:Вроде военным дали официально доступ к различным реестрам. Предполагаю, что и к реестру ДМС о адресах регистрации граждан.
Реестр "Оберіг" подтягивает инфу из нескольких реестров:
  • Єдиний державний демографічний реєстр;
  • Державної податкової служби;
  • Державної реєстрації актів цивільного стану;
  • Державної судової адміністрації;
  • Державної прикордонної служби;
  • Міносвіти;
  • Державної міграційної служби;
  • Пенсійного фонду (на подходе).
Также сливается информация о статусе ВПО, а она поступает, наверное, из Управління праці та соціального захисту населення.

ТЦК остается только правильно поработать с данным реестром. Отфильтровать тех, кто давно не отбивал пороги военкомата, чьи документы лежат в военкомате, но не явились -- вызвать повторно. Не пришёл, тогда штраф, в розыск и т. п.
Насколько ТЦК сумеет обуздать Оберег -- покажет время.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 21:54

  Прохожий написав:
  detroytred написав:
  Прохожий написав:жду
без АБО)

Та ні.

Невже ніхто не пам'ятає, як Успіх прямо запитав в Прохожого - про серйозно, чому не на фронті?

"помощь зала"...
и шо?
тепло и уютно в подштанниках стало?)

"мальчик ты не обкакался ты круто обосрался..."(с)Б.Титомир (из фольклора))))

А що такого, дівчинка?
Невже запитати у форумчан про таку дрібницю - це отаке прям ой-йо-йой?
Так це не нове.
Про абзаци також голосили.

Це дрібниця. І не більше.
Ти не бзди. Чекай. Жаль буде, якщо потерли, як багато чого в Успіха.
Але він вважаю пам'ятає добре.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 21:54

дикари впервые увидели самолёт



столько лет прошло, а на росии не изменилось ничего
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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 11 тра, 2024 22:00, всього редагувалось 1 раз.
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2
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 21:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Прокурор?
Да\ні?

нет
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 21:59

  Прохожий написав:
  detroytred написав:Прокурор?
Да\ні?

нет

І не бувший? Не з цієї сфери?
Не слідчий і т.д.?

Я ж не просто питаю, а виключно у відповідь на твої докори стосовно мене, бувшого всл.
Треба ж знати, що за герой докори тулить.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 11 тра, 2024 22:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 22:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ти не бзди. Чекай. Жаль буде, якщо потерли, як багато чого в Успіха.
Але він вважаю пам'ятає добре.

ты чего съезжаешь?

"Питав перший і підкреслив, що серйозно, надай відповідь - Успіх.
Потім або Бандерлог, або Дмитро, або Олександр. Це не принципово."

та "бздыш" тут ты так что всю ветку провонял...
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 22:04

  detroytred написав:
  Прохожий написав:
  detroytred написав:Прокурор?
Да\ні?

нет

І не бувший? Не з цієї сфери?
Не слідчий і т.д.?

Я ж не просто питаю, а виключно у відповідь на твої докори стосовно мене, бувшого всл.
Треба ж знати, що за герой докори тулить.

нет
для тугих типа тебя и "аудитора из БИГ4" сообщал что на ГОССЛУЖБЕ никогда не был, "бюджетную сиську" в отличии от тебя не смоктал)
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 22:05

  Прохожий написав:
  detroytred написав:Ти не бзди. Чекай. Жаль буде, якщо потерли, як багато чого в Успіха.
Але він вважаю пам'ятає добре.

ты чего съезжаешь?

"Питав перший і підкреслив, що серйозно, надай відповідь - Успіх.
Потім або Бандерлог, або Дмитро, або Олександр. Це не принципово."

та "бздыш" тут ты так что всю ветку провонял...

Не бзди.
Я цілком можу формально помилитися.
Я без проблем визнаю отаку дрібницю, що помилився з тим, що тебе фронтовик питав.

Чекай. Не бзди. Нічого ой-йо-йой не відбулося.
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 22:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:в липні може бути і РПВ, або/і повний блекаут, і виписувати хіба будуть при свічках гусячим перами гуталіном та доставляти голубами


РПВ це точно не про відміну мобілізації
навіть демобілізувати не будуть
при блекауті зі всіх, включно з броньовиками і доглядальниками котів, зроблять відчайдушних моджахедів
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  #<1 ... 81068107810881098110>
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