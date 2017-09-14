vitaliiangel написав:Кто что думает по Белгороду? Раньше мы по высоткам не стреляли, русские пишут точка у.
В сети гуляют скрины с русских пабликов, в которых указано разное оружие, используемое Украиной. По твоей ссылке есть видео, на котором ну не видно прилёта со стороны Украины + детонация идёт чётко с нижнего этажа. Много не состыковок.
vitaliiangel написав:Может провокация чтобы стрельнуть массово по Харькову?
Это больше похоже на провокацию, чтобы оправдать свои действия в сторону Харькова.
vitaliiangel написав:Кто что думает по Белгороду? Раньше мы по высоткам не стреляли, русские пишут точка у.
В сети гуляют скрины с русских пабликов, в которых указано разное оружие, используемое Украиной. По твоей ссылке есть видео, на котором ну не видно прилёта со стороны Украины + детонация идёт чётко с нижнего этажа. Много не состыковок.
vitaliiangel написав:Может провокация чтобы стрельнуть массово по Харькову?
Это больше похоже на провокацию, чтобы оправдать свои действия в сторону Харькова.
https://uristy.ua/question/108316 Накладення штрафу і його стягнення Новий закон про мобілізацію. Якщо не оновив данні на протязі 60 днів - штраф. 1. Скільки разів він може буде накладен? Цікавий останній коментар.