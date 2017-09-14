zxzx777 написав:Ви тут більше про минуле. А як зимувати будемо при зруйнованій енергосистемі? Ану виправдайте наперед, як багато далекоглядна влада робить у цьому напрямку.
підніме тарифи
І скажіть, що не "далекоглядна". Ще коли попридумували транспортування та іншу херню. Не буде газу і світла, але якась копійочка все одно капає. Може влада і має якісь плани, але дуже "секретні". А, скоріше за все, буде привід ще більше випрошувати подачок у закордону.
vitaliiangel написав:Кто что думает по Белгороду? Раньше мы по высоткам не стреляли, русские пишут точка у.
В сети гуляют скрины с русских пабликов, в которых указано разное оружие, используемое Украиной. По твоей ссылке есть видео, на котором ну не видно прилёта со стороны Украины + детонация идёт чётко с нижнего этажа. Много не состыковок.
vitaliiangel написав:Может провокация чтобы стрельнуть массово по Харькову?
Это больше похоже на провокацию, чтобы оправдать свои действия в сторону Харькова.
Ось точні координати під'їзду в будинку. https://maps.app.goo.gl/vMZqUNRs1DFtbVkb7 Зі сторони під'їзду - цілі вікна сусідніх пд'їздів. З зовнішньої сторони - є фото, де вибиті вікна як при звичайних влучаннях. Тобто, якщо будинок був зруйновний іззовні, то російський КАБ, або ракета тіпа С-300, Х-59/Х-69 могла прилетіти лише з сектору від півночі до сходу, найімовірніше з північного сходу. На північний схід від будинку - зона з якої КАБи кидають по Вовчанську.
З будинком 2 варіанти: - прилетів російський же боєприас в кілька сот кг тротилу з північного сходу. Зовнішній вибух, бо сильно вибито вікна сусідніх під'їздів. - рязанський цукор (його в рашці ніколи не слід виключати).
Я не взрывотехник конечно, но судя видео и характеру повреждения здания это не снаряд РСЗО. В здании нет опаленого места попадания снаряда. Взрыв произошёл на нижних этажах здания посреди высотной застройки. Очень странно...
Я не взрывотехник конечно, но судя видео и характеру повреждения здания это не снаряд РСЗО. В здании нет опаленого места попадания снаряда. Взрыв произошёл на нижних этажах здания посреди высотной застройки. Очень странно...
Постом вище я написав точнісінько те саме. Російські форуми не читав. До висновку прийшов, вивчаючи Гугл-мепс, знімки з місця вибуху, ну і власний досвід спостережень за ушкодженнями від прильотів.