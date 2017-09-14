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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 83188319832083218322>
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 09:13

  Бетон написав:☄️Військовий збір планують підвищити з 1,5% до 5%, а ПДВ на 2-3%, – Forbes, посилаючись на нардепів та урядовців.

Також можливе впровадження військового збору для ФОПів.

Ключова причина – збільшення військових потреб. Один із співрозмовників з фінансового комітету Верховної Ради оцінює потреби бюджету в 400-500 млрд грн. Зазначається, що Мінфін і Кабмін уже працюють над відповідним законопроєктом.

Акциз на пальне (щоб ціна як в Європі), нові ціни на е.е., нові податки: щоб корова менше їла і давала більше молока потрібно менше годувати і більше доїти.

Жостка мобілізація -> вихід в тінь тих хто залишився, ті що залишилися працювати в білу заплатять підвищені податку. Бінго! Це ж так просто вирішити проблему.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 09:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На Черкащині чоловік декілька місяців ховався від мобілізації: як його покарали

https://vgolos.ua/news/na-cherkashchini ... 49049.html
холява
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 09:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Сибарит написав:Об особенностях отбора писать не буду, ибо так мы слона не продадим :)

Відповім коротко - мобілізатори хренови довго за Вами полювали і врешт-решт вполювали реального Рембо.
  Сибарит написав:у нас слишком мало людей, умеющих водить машину.

Уточню Ви напевне мали на увазі не категорію В а С,D і вищє?
  Сибарит написав:но нельзя ли наезжать только при непосредственном обращении к оппоненту?

Можна, але я більше цього робити не буду, він у мене від позавчора у чорному списку - зрозумів що там "броня у нас крєпка і танкі наши всєх падавят" просто вибішує коли молодший за Вас професійний військовий сидячи на дивані всіх відправляє на війну і пояснює, що йому не можна, бо єдіноначаліє, кастовість, ієрархія і інша маячня. Мої доводи, що мій кум на 10 років старший від нього, такий саий воєнпенс і воює - там знову злива флуду та офтопу чому йому на фронт не можна.
P.S. удачі Вам і натякніть командиру про свої аналітичні здібності які дозволять Вам вести купу його рутинних справ по звітах і т.і., бо з таким потужним інтелектом і аналітичним складом розуму крутити баранку це всеодно що забивати мікроскопом цвяхі.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 09:35

  whois2010 написав:
  d44 написав:
  whois2010 написав:
Щось буде?
Скоріше нічого з того, чого ще не було

зараз московити накопичують живу силу та техніку з свого боку на кордоні з харківською та сумською областями, знаючи, що по них точно нічого не прилетить, бо є заборона на використання західної зброї по території московії.
дозвіл вражати цілі на московії все змінить: танчики, піхота та гради не будуть стояти в трьох метрах від кордону

По тому що в трьох метрах, то можна і з нашої сторони з трьох метрів стріляти. А от по аеродромами десь у Воронежі, наприклад, то треба не тільки дозвіл а і кількість,
чим пуляти. У нас у Сумській обл дрони суперками як вдома, в любому місці, в 70-80 км від кордону, потім (вчора) шахеди політали, пів доби світла у всіх містах не було , рекети інколи туди-сюди прилітають.КАБи по прикордонню. Таке відчуття що в них тут полігон тренувальний для курсантів. Важко уявити ресурси для адекватної
відповіді та для протидії цьому. Не дають "партнери" стільки
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 09:41

  sashaqbl написав:Це ...!
Прийшов наказ, щл позиції дронщиків мають бути не далі, ніж за півтора км від лінії зіткнення. Продовжуєм носити квадратне і котити кругле.
fler, ЛАД чекаю ваших виправдань наших д...

Простите, но по этому вопросу ничего сказать не могу - ничего не знаю об их работе.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 09:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Акциз на пальне (щоб ціна як в Європі), нові ціни на е.е., нові податки: щоб корова менше їла і давала більше молока потрібно менше годувати і більше доїти.

Жостка мобілізація -> вихід в тінь тих хто залишився, ті що залишилися працювати в білу заплатять підвищені податку. Бінго! Це ж так просто вирішити проблему.

Поліційна держава у дії.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 09:48

  холява написав:На Черкащині чоловік декілька місяців ховався від мобілізації: як його покарали

https://vgolos.ua/news/na-cherkashchini ... 49049.html

Відсидити 3 роки, спати в теплі та під дахом, читати книжки, їсти(за рахунок держави) та вийти живим - виглядає якось привабливіше, ніж 2+ роки як Успіх тягати патрони та спати в землянці, особливо в зимку....
Востаннє редагувалось dimo_0n в Чет 23 тра, 2024 09:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 09:49

  Василь-Рівне написав: Уточню Ви напевне мали на увазі не категорію В а С,D і вищє?

Увы. Профи выгребли, не дав закончить учебку. Не хватает даже В. Сейчас с В вполне можно водить небольшие грузовики.

За мной не охотились, меня пытались продать.

Доводы про кастовость я понимаю.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 09:50

  fox767676 написав:
  alex lem написав:Менше донатів. Треба хайпанути Стерненку.

донатів точно буде менше
як і взагалі податків
особливо в валютному вимірі
хайпуй не хайпуй, але проти законів економіки не попреш

++ Донатів і дронів від волонтерів однозначно буде менше, наразі у багатьох раніше закуплене доїзжає/доїхало дозбирується і все, нового не замовляється.
Люди активно переключаються на накопичення грошей під втрату роботи, запас для сім'ї та на снарягу під мобілізацію.

А тим часом в імперії, яка збирається нанести удар у відповідь, під бюрократичне замовлення космофлоту яке зробили для бойових бджіл під збирачів черепів, місцеві ситхи які на місці збирають плати управління бджолами, гонять брак 25-50%, і збирачі замовлень розгрібають ото всьо щоб виконати замовлення для збирачів.

Знайомій збирачів черепів треба напевно розказати причетним, що ці дві різних вектори дуже скоро призведуть до зниження кількості та якості бджіл, які будуть у розпорядженні збирачів черепів... і з цими ситхами треба щось робити.

Ось такі наснились фантастичні вигадки після перегляду зоряних війн. :twisted:
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 09:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Сибарит написав:меня пытались продать.

А можно с этого места поподробнее?
dimo_0n
 
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