Чиновник із регіону Баварія в Німеччині Йоахім Геррман закликав припинити надання державної допомоги українським чоловікам, які зобов’язані служити в армії на батьківщині. Про це повідомили в ефірі німецького телеканалу Welt TV.
Міністр внутрішніх справ федеральної землі Баварія Йоахім Геррман висловив своє невдоволення тим, що українські громадяни отримують значніші виплати, ніж представники інших країн.
“Найменше, що ми можемо зробити, — це не платити допомогу чоловікам, які фактично зобов’язані проходити військову службу на своїй батьківщині в Україні. Ми прагнемо якомога більшої підтримки України, але водночас не може бути бонусів для тих, хто ухиляється від військової служби”, — сказав Геррман.
За даними міністра, у Німеччині проживає кілька тисяч чоловіків призовного віку з України, які отримують “бюргергельд” — аналог соціальної допомоги з безробіття. На думку міністра з Баварії, ці чоловіки важливі для оборони України.