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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 25 тра, 2024 04:02
Чиновник із регіону Баварія в Німеччині Йоахім Геррман закликав припинити надання державної допомоги українським чоловікам, які зобов’язані служити в армії на батьківщині. Про це повідомили в ефірі німецького телеканалу Welt TV.
Міністр внутрішніх справ федеральної землі Баварія Йоахім Геррман висловив своє невдоволення тим, що українські громадяни отримують значніші виплати, ніж представники інших країн.
“Найменше, що ми можемо зробити, — це не платити допомогу чоловікам, які фактично зобов’язані проходити військову службу на своїй батьківщині в Україні. Ми прагнемо якомога більшої підтримки України, але водночас не може бути бонусів для тих, хто ухиляється від військової служби”, — сказав Геррман.
За даними міністра, у Німеччині проживає кілька тисяч чоловіків призовного віку з України, які отримують “бюргергельд” — аналог соціальної допомоги з безробіття. На думку міністра з Баварії, ці чоловіки важливі для оборони України.
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Додано: Суб 25 тра, 2024 07:03
російська федерація використає будь-яке припинення вогню для підготовки до майбутніх наступальних операцій в Україні та нових спроб знищити її державність.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
У звіті нагадали, що військова інтервенція росії в Криму та на Донбасі у 2014 році порушила численні міжнародні зобов'язання росії щодо поваги до суверенітету і територіальної цілісності України. Зокрема, Кремль порушив визнання України, як незалежної держави у 1991 році та Будапештський меморандум 1994 року, в якому рф зобов'язалася не підривати суверенітет і територіальну цілісність України.
З огляду на цей історичний досвід, зазначають в ISW, немає жодних підстав вважати, що Москва поважатиме будь-яку нову угоду, яка зобов'язує рф не порушувати суверенітет і територіальну цілісність України.
«Припинення вогню надало б росії можливість відновити деградовані сили, відволікти людські ресурси на широкомасштабну експансію та реформи замість того, щоб вести бойові дії в Україні. Це дозволило б росії продовжити мобілізацію своєї оборонно-промислової бази без обмежень, пов'язаних з нагальними оперативними потребами в Україні», - йдеться у звіті.
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