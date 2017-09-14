РУБПАК. Точніше, вже перейменували в батальйон, але суть від того не змінилася.
Те, що ви приймаєте за войовничість - лише розуміння, що уникнути війни можна було тільки підготовкою до війни.
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Додано: Суб 25 тра, 2024 14:51
Re: Напад росії і білорусі на Україну
РУБПАК. Точніше, вже перейменували в батальйон, але суть від того не змінилася.
Те, що ви приймаєте за войовничість - лише розуміння, що уникнути війни можна було тільки підготовкою до війни.
Додано: Суб 25 тра, 2024 14:58
То, что "великороссы" хуже, чем "русские", согласен. Сам термин "велико" подразумевает, что носитель его выше, чем остальные, "мало" ("малороссы" = украинцы).
Но "русские" или "великороссы" для меня принципиально. Начав применять "русские", они присваивают себе чужую историю, нашу, украинскую, используя близость слов "Русь" (Киевская) и "русские"(см. сборник "Российская государственность: опыт 1150-летней истории. Материалы Международной научной конференции (Москва, 4–5 декабря 2012 г.)", 590 страниц только в нем, не считая кучи ссылок на другие статьи в примечаниях. Уже и Википедию начали переписывать, удаляя из нее даже те мелочи, что показывают их в отрицательном виде (в частности, поменяв "великороссы" на "русские", тем самым изменяя фактическую историю). Была бы возможность они бы и Гугл переписали.
(статья Н.И. Никитин. "Российская государственность и некоторые особенности российского менталитета", стр. 304, в сборнике "Российская государственность: опыт 1150-летней истории. Материалы Международной научной конференции (Москва, 4–5 декабря 2012 г.)"
в том же сборнике, стр.546-547, в примечаниях.
P.S. Интересно, как быстро они удалят из Википедии статью своего "вечнолежащего"
Додано: Суб 25 тра, 2024 14:58
_hunter
Доброго дня .
Як там в Герамнії ?
Кажуть щось почали казати , що всіх половозрілих війсковозобов,язаних с довольства знімають ....
Скоро додому , ....
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