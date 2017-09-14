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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8351835283538354
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 14:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:P.s. Можно нескромный вопрос? Где и кем Вы служите? (где - не имею ввиду точную геолокацию).
Объясню, вопрос вызван тем, что обычно здесь на форуме так воинственно настроены люди, достаточно далёкие от фронта и боевых действий.

РУБПАК. Точніше, вже перейменували в батальйон, але суть від того не змінилася.
Те, що ви приймаєте за войовничість - лише розуміння, що уникнути війни можна було тільки підготовкою до війни.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 14:58

  ЛАД написав:yanyura
Для Вас принципиально "русские" или "великороссы"?
"великороссы" даже хуже.

То, что "великороссы" хуже, чем "русские", согласен. Сам термин "велико" подразумевает, что носитель его выше, чем остальные, "мало" ("малороссы" = украинцы).

Но "русские" или "великороссы" для меня принципиально. Начав применять "русские", они присваивают себе чужую историю, нашу, украинскую, используя близость слов "Русь" (Киевская) и "русские"(см. сборник "Российская государственность: опыт 1150-летней истории. Материалы Международной научной конференции (Москва, 4–5 декабря 2012 г.)", 590 страниц только в нем, не считая кучи ссылок на другие статьи в примечаниях. Уже и Википедию начали переписывать, удаляя из нее даже те мелочи, что показывают их в отрицательном виде (в частности, поменяв "великороссы" на "русские", тем самым изменяя фактическую историю). Была бы возможность они бы и Гугл переписали.

Собственно русский народ — великороссы — сложился как народ подчеркнуто государственный, “имперский”.

(статья Н.И. Никитин. "Российская государственность и некоторые особенности российского менталитета", стр. 304, в сборнике "Российская государственность: опыт 1150-летней истории. Материалы Международной научной конференции (Москва, 4–5 декабря 2012 г.)"
http://ebookiriran.ru/userfiles/file/Konf_1150_2013.pdf

Категория «русские» обрела узко этнический смысл именно в период строительства «социалистической нации». Начиная с переписи 1926 г. русские стали обозначать только великороссов. Происходила постепенная смена идентичности с великороссов на русских. В категорию «русские» «перешли» и многие русифицированные малороссы.

в том же сборнике, стр.546-547, в примечаниях.

P.S. Интересно, как быстро они удалят из Википедии статью своего "вечнолежащего" https://u.to/xiOzIA
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 14:58

_hunter

Доброго дня .

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