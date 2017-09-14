_hunter написав:Вы,надеюсь, понимаете, что ваше "Для мене" в плане толкования законов
Я не юрист і толкувати Закони не наймався. Тому в мене зустрічне запитання Ви коли Вашу дружину почнуть готувати до гвалтування-почнете виясняти на підставі якого юридичного Закону потенційний гвалтівник це збирається робити..чи все таки ризикнети і набєте йому морду..а вже потім будете розбиратись Ви герой який врятував чи людина яка наплутала і отримала 15 діб...
Я готовий отримати 15 діб бану...якщо мої дії будуть признані такими що зашкодили прихильнику педерації просувати педераційні наративи...але тільки в тому випадку , коли його забанять..
А от чи готовий він отримати Бан, якщо йому доведуть по хлопськи ( без юридичної казуїстики) що він ворог? або на крайняк корисний ідіот?
вы там определитесь - как вы любите писать - с хрестиком: то вы законы толковать не нанимались, то ровно одним постом ранее - зачем-то даете свое толкование. Касательно доказательств - да вообще без проблем: приводите юр-практику - кто/какой срок получил по этому Закону - и я мгновенно с вами соглашусь. Эту практику вроде не засекретили еще - как буссификационную
Будь який дурень , задасть стільки запитань , що й сто мудреців не дадуть на них відповідей... ТМ (с) Народна Мудрість Отже Є війна.... Є ми. Кожен з нас ВИРІШУЄ самостійно як ДОПОМАГАТИ СВОЇЙ Державі, щоб перемогти.... З цим погоджуєтесь? Якщо так То дописи лада на 70-90%складаються з наступних тверджень ми програємо бо маленькі і слабкі ми не могли будувати армію ми не повинні були будувати армію пушкін хороший російська мова світової культури і пуйло правий що захопив ОРДЛО і Крим...
і так далі і тому подібне Я роблю висновок - це проросійська пропаганда, яку може проводити або засланий козачок або корисний ідіот... При цьому цей козачок/ідіот МАЄ право на такі думки...і НЕ МАЄ право на їх розповсюдження в Українських ЗМІ.
budivelnik написав:Я не юрист і толкувати Закони не наймався. Тому в мене зустрічне запитання Ви коли Вашу дружину почнуть готувати до гвалтування-почнете виясняти на підставі якого юридичного Закону потенційний гвалтівник це збирається робити..чи все таки ризикнети і набєте йому морду..а вже потім будете розбиратись Ви герой який врятував чи людина яка наплутала і отримала 15 діб...
Я готовий отримати 15 діб бану...якщо мої дії будуть признані такими що зашкодили прихильнику педерації просувати педераційні наративи...але тільки в тому випадку , коли його забанять..
А от чи готовий він отримати Бан, якщо йому доведуть по хлопськи ( без юридичної казуїстики) що він ворог? або на крайняк корисний ідіот?
вы там определитесь - как вы любите писать - с хрестиком: то вы законы толковать не нанимались, то ровно одним постом ранее - зачем-то даете свое толкование. Касательно доказательств - да вообще без проблем: приводите юр-практику - кто/какой срок получил по этому Закону - и я мгновенно с вами соглашусь. Эту практику вроде не засекретили еще - как буссификационную
Будь який дурень , задасть стільки запитань , що й сто мудреців не дадуть на них відповідей... ТМ (с) Народна Мудрість Отже Є війна.... Є ми. Кожен з нас ВИРІШУЄ самостійно як ДОПОМАГАТИ СВОЇЙ Державі, щоб перемогти.... З цим погоджуєтесь? Якщо так То дописи лада на 70-90%складаються з наступних тверджень ми програємо бо маленькі і слабкі ми не могли будувати армію ми не повинні були будувати армію пушкін хороший російська мова світової культури і пуйло правий що захопив ОРДЛО і Крим...
і так далі і тому подібне Я роблю висновок - це проросійська пропаганда, яку може проводити або засланий козачок або корисний ідіот... При цьому цей козачок/ідіот МАЄ право на такі думки...і НЕ МАЄ право на їх розповсюдження в Українських ЗМІ.
Я не сильно напряг вашу юридичну свідомість?
>>> Я роблю висновок Супер. Теперь напомните, пожалуйста: вы из какой Ветви будете? - судовая/законодательная/ваш особый вариант?
UA написав:Брешуть Навпаки тимчасовий аусвайс видають, щоб ніщо не замучивало інтеграцію нових німців в суспільство. Пан Холява не дивіться марафон, будете ближче до реальності
Точно брешуть ?
Українських чоловіків мобілізаційного віку, які перебувають у Німеччині і не хочуть ставати на військовий облік на батьківщині, треба позбавити соціальної допомоги, так званих "грошей для громадян" (Bürgergeld), - це найгучніша з озвучених німецькими політиками ідей у рамках дискусії, яка набирає обертів, відколи МЗС України наприкінці квітня перестало видавати нові паспорти чоловікам мобілізаційного віку за кордоном та надавати їм інші консульські послуги. Ці слова пролунали з вуст депутата Бундестагу Родеріха Кізеветтера (Roderich Kiesewetter) з опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС).
"У Німеччині проживають щонайменше 200 тисяч українських чоловіків мобілізаційного віку, яких бракує Україні, аби боронити країну", - сказав політик у вівторок, 7 травня в інтерв'ю RedaktionsNetzwerk Deutschland. Кізеветтер відомий своєю рішучою позицією щодо необхідності допомагати Україні будь-якою зброєю, яка потрібна для відсічі російській агресії, зокрема далекобійних крилатих ракет Taurus. Підтримку України у мобілізації українців Німеччини Родеріх Кізеветтер бачить у цьому ж контексті. За його словами, Німеччина могла би навіть допомагати з доставкою українцям повісток. https://www.dw.com/uk/u-nimeccini-disku ... a-69020743
Точно-точно - не волнуйтесь Это такие же разговоры ротом, как недавний ЗП про налог на детей
Цитата німецького політика який говорив про податок на дітей ? Чи балабол ?
Востаннє редагувалось Ukrainian в Суб 25 тра, 2024 19:13, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:вы там определитесь - как вы любите писать - с хрестиком: то вы законы толковать не нанимались, то ровно одним постом ранее - зачем-то даете свое толкование. Касательно доказательств - да вообще без проблем: приводите юр-практику - кто/какой срок получил по этому Закону - и я мгновенно с вами соглашусь. Эту практику вроде не засекретили еще - как буссификационную
Будь який дурень , задасть стільки запитань , що й сто мудреців не дадуть на них відповідей... ТМ (с) Народна Мудрість Отже Є війна.... Є ми. Кожен з нас ВИРІШУЄ самостійно як ДОПОМАГАТИ СВОЇЙ Державі, щоб перемогти.... З цим погоджуєтесь? Якщо так То дописи лада на 70-90%складаються з наступних тверджень ми програємо бо маленькі і слабкі ми не могли будувати армію ми не повинні були будувати армію пушкін хороший російська мова світової культури і пуйло правий що захопив ОРДЛО і Крим...
і так далі і тому подібне Я роблю висновок - це проросійська пропаганда, яку може проводити або засланий козачок або корисний ідіот... При цьому цей козачок/ідіот МАЄ право на такі думки...і НЕ МАЄ право на їх розповсюдження в Українських ЗМІ.
Я не сильно напряг вашу юридичну свідомість?
>>> Я роблю висновок Супер. Теперь напомните, пожалуйста: вы из какой Ветви будете? - судовая/законодательная/ваш особый вариант?
А на підставі якого юридичного акту, представник секти НЕвсЬо так АднАзНачна пробує ЗАБОРОНИТИ мені мати свої висновки? Це вам в педерацію , там як пуйло сказав-так ти й пишеш.
А тут я звертаюсь не тільки до своїх висновків, а ще й цікавлюсь думкою модераторів...При чому вони не завжди зі мною погоджуються(а якщо точніше-то частіше не звертають уваги ніж погоджуються)
На Донецькому напрямку воїни 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили черговий російський літак Су-25, повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".
"Сьогодні воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка на Донецькому напрямку збили черговий російський літак Су-25. Ще один ворожий штурмовик Су-25 догорає в степах українського Донбасу", - йдеться в повідомленні ОСУВ "Хортиця" в Telegram-каналі.
Ukrainian написав:Скільки в кацапів ще залишилось су-25 ?
На Донецькому напрямку воїни 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили черговий російський літак Су-25, повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".
"Сьогодні воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка на Донецькому напрямку збили черговий російський літак Су-25. Ще один ворожий штурмовик Су-25 догорає в степах українського Донбасу", - йдеться в повідомленні ОСУВ "Хортиця" в Telegram-каналі.
Согласно различным данным, на начало 2022 года ВВС Украины имели от 17 до 34 боеспособных Су-25, а ВКС России — от 179 до 192
budivelnik написав:Будь який дурень , задасть стільки запитань , що й сто мудреців не дадуть на них відповідей... ТМ (с) Народна Мудрість Отже Є війна.... Є ми. Кожен з нас ВИРІШУЄ самостійно як ДОПОМАГАТИ СВОЇЙ Державі, щоб перемогти.... З цим погоджуєтесь? Якщо так То дописи лада на 70-90%складаються з наступних тверджень ми програємо бо маленькі і слабкі ми не могли будувати армію ми не повинні були будувати армію пушкін хороший російська мова світової культури і пуйло правий що захопив ОРДЛО і Крим...
і так далі і тому подібне Я роблю висновок - це проросійська пропаганда, яку може проводити або засланий козачок або корисний ідіот... При цьому цей козачок/ідіот МАЄ право на такі думки...і НЕ МАЄ право на їх розповсюдження в Українських ЗМІ.
Я не сильно напряг вашу юридичну свідомість?
>>> Я роблю висновок Супер. Теперь напомните, пожалуйста: вы из какой Ветви будете? - судовая/законодательная/ваш особый вариант?
А на підставі якого юридичного акту, представник секти НЕвсЬо так АднАзНачна пробує ЗАБОРОНИТИ мені мати свої висновки? Це вам в педерацію , там як пуйло сказав-так ти й пишеш.
А тут я звертаюсь не тільки до своїх висновків, а ще й цікавлюсь думкою модераторів...При чому вони не завжди зі мною погоджуються(а якщо точніше-то частіше не звертають уваги ніж погоджуються)
Это вы с чего такое странное толковани сделали - про замреты??? Делайте свои высновки сколько хотите. Что вам не разрешенно - запрещать кому бы то ни было на основании этих высновков - выражать свои высновки. - Конституция, если что - статья о Свободе Слова. И да - "запоребрик" вы метко вспомнили: вот там, как раз, есть четкий список - что/кому/когда можно говорить и чего нельзя...
Ukrainian написав:Скільки в кацапів ще залишилось су-25 ?
На Донецькому напрямку воїни 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили черговий російський літак Су-25, повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".
"Сьогодні воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка на Донецькому напрямку збили черговий російський літак Су-25. Ще один ворожий штурмовик Су-25 догорає в степах українського Донбасу", - йдеться в повідомленні ОСУВ "Хортиця" в Telegram-каналі.
Согласно различным данным, на начало 2022 года ВВС Украины имели от 17 до 34 боеспособных Су-25, а ВКС России — от 179 до 192
Теж бачив ці цифри на Вікіпедії Мінімум 31 знищені з фото доказами. По факту більше. Тобто десь сотня ще точно залишалась, але в якому стані то є невідомо знаючи які кацапи балаболи.
BIGor написав:Ukrainian а чого Ви так переживаєте за емігрантів в Німеччину, коли живете в Канаді?
Міністр внутрішніх справ Баварії закликав скасувати соцвиплати для українських чоловіків призовного віку. Йоахім Германн зазначив, що щонайменше 200 тисяч із 980 000 українців, прийнятих у Німеччині, могли б битися проти російських агресорів у себе на батьківщині. В інтерв'ю Bild він закликав скасувати їм усі субсидії. "Неприйнятно, що ми приймаємо їх і дозволяємо їм ухилятися від обов'язкової військової служби", - обурився політик. На його думку, "не вкладається в голові", що Німеччина робить усе можливе, щоб підтримати Україну у війні, "а потім, з іншого боку, ми приймаємо солдатів". "Не повинно бути, щоб ми прийняли їх і таким чином дали можливість ухилитися від призову. Найменше, що ми можемо зробити, - це не виплачувати таку допомогу громадянам, особливо тим, хто справді зобов'язаний нести військову службу на своїй українській батьківщині і потрібен там для захисту миру і свободи. Не може бути жодних бонусів для тих, хто дезертирує", - сказав він. https://www.bild.de/politik/inland/knal ... 3A%252F%25
Не люблю житрожопих. А ти любиш таких чи сам такий ?