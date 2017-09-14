Ukrainian написав:Скільки в кацапів ще залишилось су-25 ?
На Донецькому напрямку воїни 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили черговий російський літак Су-25, повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".
"Сьогодні воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка на Донецькому напрямку збили черговий російський літак Су-25. Ще один ворожий штурмовик Су-25 догорає в степах українського Донбасу", - йдеться в повідомленні ОСУВ "Хортиця" в Telegram-каналі.
Особисто я в казки від 110-ї бригади не вірю. Ну не буває так, що довгий час нічого не збивали, а тут майже через день по літаку.
Все, гисметео окончательно сошло в говно, переименовались в метеофор.уа, но начали зачем-то нам в колонке перепечатывать все кацапские "новости" со всех кацапских помоек, ссылки, которые у нас даже не открываются.
"У партнерів України є два способи запобігти таким ударам. Перший: більше Patriot та інших систем протиповітряної оборони для України. Другий: Україна має збивати російські військові літаки до того, як вони скинуть бомби на Харків та інші міста і населені пункти.
Надайте Україні додаткові засоби протиповітряної оборони і підтримайте українські удари по військових цілях в Росії. Дійте негайно".
Тобто допомоги на 200 млрд. доларів не вистачило щоб купити цех станків щоб 100 людей робили українські КАБи чи ПВО?