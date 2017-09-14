ЛАД написав:Безглуздо это не о возможности войны. Может, Вам понятнее будет по-русски - это значит бессмысленно. Захват Украины (или превращение её в сателлита) смысл имеет. И большой.
Російська мені абсолютнл не зрозуміліша, я виріс в україномовному середовищі. Покажіть мені хоч одного серйозного політика, не маргінала, який у 2008 році вснрйоз говорив про велику українсько російську війну? Навіть у 2017-19 був такий жарт "а то Путін нападе". Щодо того, що захоплення України має зміст - то це очевидно. Загалом майже будь яке придбання має зміст в очах диктатора. Але тільки за умови, що ціна влаштовує. Поточна ціна для Росії зависока. Україна того не вартує. І якби це було очевидно до початку війни, то нападу скоріш за все не відбулося б. Але ви та вам подібні якраз продемонстрували протилежне - що ви не готові боротися. В очах пітуна ви слабаки і хочете миру, а тому воювати не будете, отже сам бог велів захопити вас. Я не можу нічого сказати про вашу реальну готовність боротися за країну(тут якось питали про ваших зятів, ви відморозилися), але можу з впевненістю констатувати: в 2019 ви В ОЧАХ ДИКТАТОРА ПРОДЕМОНСТРУВАЛИ НЕГОТОВНІСТЬ, і це стало провокацією, а не повндінка Порошенка. А тепер ще й звинувачуєте Порошенка, який демонстрував бажання боротися.
Сильно удивили. Такого непонимания довольно простых вещей не ожидал. 1. То, что в 2008 и позже никто реально не верил в агрессию РФ против Украины, не говорит о бессмысленности такой войны для РФ. Причиной такой оценки была не отсутствие смысла, а отсутствие рациональных оснований для такой войны со стороны РФ. Нерациональность, действительно, есть и это подтверждается практикой. Потери России от это войны явно превышают возможные и даже предположительные выгоды. 2. Желание мира совсем не означает отсутствие готовности сопротивляться агрессии. Это совершенно не связанные вещи. Причём это работает в обе стороны - человек, желающий мира, совсем не обязательно не готов оказать сопротивление агрессии и, наоборот, человек, готовый к сопротивлению, совсем не обязательно не хочет мира. А реальная готовность к сопротивлению, конечно, зависит от морального духа нации, но ещё больше от материальной возможности оказать сопротивление. Или Вы тоже готовы "драться лопатами"? 3. О "неготовности". Гитлер тоже рассчитывал, что Союз быстренько развалится. Ошибся. Ту же ошибку повторил Путин. Ошибка в оценке настроений народа. Ну, так это не вина народа или голосовавших против Порошенко. Точно так же, как и Гитлер, Путин ошибся и в возможностях армии. И нашей, и своей. Кстати, англичане в 1940 тоже не хотели войны, а хотели мира, но когда война всё же началась, проявили образцы мужества и патриотизма. 4. Я обвиняю Порошенко не в желании бороться. Желать можно чего угодно. Но, в отличие от Зеленского, Порошенко очень опытный политический деятель. Причём, опыт у него во всех областях - и в дипломатии, и в экономике, и во внутренней политике. Он был и МВС, и секретарём СНБО, и министром экономики и торговли, и, наконец Президентом. Он должен был прекрасно понимать, что Украина абсолютно не готова к войне с РФ. Понятно было, что Минск не может тянуться вечно. Он был прав, когда подписал Минск, но надо было двигаться дальше и как-то решать этот вопрос. Не буду продолжать, тут много писать. Но он прекрасно понимал (или должен был понимать), что Украина не готова к войне и пока у нас нет достаточно сильной армии и надёжных союзников нельзя нарываться. Надо сначала создать сильную армию и найти союзников, а уж потом можно себе позволить записывать в Конституцию вступление в НАТО и пр.
Вы в своих рассуждениях уподобляетесь будивельнику, который обвиняет в нападении восток и юг Украины и вообще русскоязычных и пишет: "Так Вам и надо". "Сумно, б..."
P.s. Кстати, по "Эпицентру" Терехов озвучил утром цифру 12 погибших, немного позже Синегубов назвал уже 14.
Отметим, что воздушная тревога в Харькове 25 мая началась в 08:58 утра. Отбоев в течение дня не было. По данным портала alerts.in.ua, эта тревога продолжалась 20 часов и 26 минут (отбой дали только в 05:24 26 мая).
«Вчера Михаил не дождался своего отца домой. Поняв, что, вероятно, отец среди жертв, они вместе с мамой обратились в полицию. Мужчина работал в гипермаркете в отделе декора, при ударе был внутри. Восьмилетний мальчик является прямым родственником, поэтому проходить процедуру отбора ДНК приходится ему», — сообщил начальник Следственного отдела ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
Он отметил, что на пепелище, оставшемся от «Эпицентра» следователи всю ночь искали «то, что можно опознать как тело человека».
«Опасаемся, что придется просеивать пепел, чтобы обнаружить останки и установить погибших», — признал Болвинов. ....... В Харьковской областной прокуратуре утром 26 мая сообщали, что из 12 обнаруженных тел 10 еще не опознали.
flyman написав:....... Фінляндія в зимову війну здалася? Чи тільки варіанти" до останнього діда на кордонах 91" і "розставити булки/ просто сдаться"?
В конечном итоге таки сдалась. На более-менее приемлемых условиях. При этом до последнего дня мобилизация продолжалась. Не знаю, успели ли Вы прочитать моё "продолжение 5". Я там писал не о "кордонах 91 і просто сдаться".
Есть мысли, что раша стремится уничтожить больше населения Украины, до численности предположим той же Румынии. Часть выехало и большинство не вернётся, часть погибнет. Уменьшить население до 15-20млн., возможно тогда нам не нужны такие большие территории. У кого какие мнения по этому поводу?
ЛАД написав:Желание мира совсем не означает отсутствие готовности сопротивляться агрессии.
А може труси-хрестик? 1 Є Ваша цитата.. Є те як цю цитату сприйме той хто хоче на вас напасти... Пуйло хоче напасти - і тому Ваше бажання миру-трактує як готовність здатись.. те що Ви збираєтесь відбиватись , з Вашої цитати -явно не видно. А раз Ви готові здвавтись - він нападе 2 Є Ваші наступні цитати Порошенко спровокував війну ГОТУЮЧИСЬ до опору Зеленський на мав іншого виходу, тому не готувався.... Знову для пуйла , зовсім не головне, що Ви мали на увазі пишучи ці цитати... Для нього головне як вони ДОПОМАГАЮТЬ йому.... А цитати допомагають , адже з них яквно а - Порошенка який готувався до війни -не обрали -можна нападати бо хочуть миру б- Зеленський до війни не готувався - можна нападати , бо вже 3 роки як не готуються...
І так далі і тому подібне. Тому я й запитую постійно Якщо Ви розумна людина-то повинні розуміти , що те ШО ВИ думаєте( особливо якщо Ваші цитати можна трактувати як на користь Україні так і на користь ворогу) - ворог трактує по СВОЄМУ. А раз так ТО використання під час війни ,цитати з можливістю подвійного трактування говорять про те що ви або неук, або корисний ідіот... При чому - третього під час війни - не дано( ...вибачаюсь четвертого не дано ), третє-проплачений іуда
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 26 тра, 2024 15:44, всього редагувалось 1 раз.
Президент Володимир Зеленський заявив, що жодна нація у світі не спроможна самостійно зупинити війну, яку веде проти нашої держави країна-терорист Росія. За його словами, для припинення російського зла потрібна участь лідерів світу.
А если они не хотят мира, то как нам быть? Получается должны мы все умереть?. Но так не будет в наше время. Значит на каком то этапе всё равно придётся идти на переговоры, и чем больше гибнет у нас населения, тем больше будем соглашаться в дальнейшем на условия раши?
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 26 тра, 2024 15:47, всього редагувалось 1 раз.
katso написав: Можно и не сучасні верстати - більшість ракет якими нас б'ють виробництва 70 років минулого сторіччя, і я щиро дивуюсь хто та що через 50 років у 2024 році заважає нам робити такі ж (ну якщо звісно не брати теорію змови що "великий дядя" наказав битися тільки камінням).
ракета не чугунієва чушка. Тут потрібна технологічна цепочка. А це для нинішніх економістів занадто. Вони максимум на що здатні це сісти на готові совєтські і витягувати гроші. А верстати нам не постачали раніше з холодної війни, вони були технологіями подвійного призначення. Не впевнений шо партнери зняли обмеження. Україна виробляти зброю не здатна. Для цього потрібна маса дядьків з руками. Зібраних докупи. Воно по щєлчку тумблера не стається. Спрощена система попит- пропозиція не працює. І ще. Старі технології аж ніяк не значать що кваліфікація робітника має бути нижча ніж при сучасних.
Сделать один экземпляр и серию - несколько разные задачи. И спутник не ракета:
13 січня 2022 року, о 17:25 за київським часом, супутник був запущений ракетою-носієм Falcon 9 з мису Канаверал у Флориді (США)[21]. У носовому відсіку Falcon 9, разом з українським супутником, перебувало ще 105 супутників майже 30 операторів з двох десятків країн
Сибарит написав:Откуда взялось столько юристов? Нормальные же были военные стратеги
flyman написав:Стаття 58 Конституції України: "Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи".
Законы нужно не только читать, но и понимать, о чем они. В данном случае, речь идет о невозможности привлечения к ответственности или ужесточения ответственности за деяние или бездеятельность, состоявшиеся до изменения законов. Менять законы и требовать их исполнения после вступления в силу эта норма конституции не запрещает. Никто не собирается привлекать к ответственности за снятие с учета в прошлом. А вот требование восстановиться на учете определяется сегодняшними законами и требует сегодняшних действий. Об обратной силе тут речи быть не может. Само увеличение возраста выглядит крайне сомнительно, практика применения этой нормы вообще за гранью разума. Но это все не делает норму неконституционной.
ЗЫ Я не пытаюсь никого загонять в окопы. Я прекрасно понимаю, что люди боеспособного возраста давно сидят в асоциальных сетях, а не на устаревших форумах. Но уровень аргументации очень удручает.
Вітаю СІБАРІТ . Дуже дякую за вашу відповідь , бо я в законах не розуміюсь .
Нещодавно наш головний "захистник " України -Віталік-ангел написав вам листа , в якому писав що я дуже добре ставлюсь до вас і тому мені довіряти не можна . Здоров,я вам і Успіху в повсякденній службі .
Игорь Алексеевич написав:Интересно, а у кого какие прогнозы про окончание войны? Будут переговоры или...? Потеряем ли мы ещё больше территории...? Будет ли Украина в таком же формате или нас разделят? У кого др. варианты про её окончание?
ИМХО в 2026 в москалів закончатся гроші і ми переможемо. Повернемо всю материкову Україну без Криму.
Оптимистично. А почему без Крыма? А как с Белгородом, Воронежем, Таганрогом?