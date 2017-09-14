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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8373837483758376
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 02:01

ЛАД
розумію що ви можливо не чекаєте від мене відповіді і звертались до мене не персонально, просто обрали мене як обʼєкт, , бо я казав «можливо він колись пояснить».
Дякую за відповіді. З чимось цілком згоден, з чимось не зовсім.
Теза про те, як війна і страх за своє життя обʼєднали погляди зовсім різних людей мені зайшла.
Відверто я теж не очікував як багато (більшість) людей втратять порядність перед цим страхом.
Жага жити в принципі не нова, це природньо. Але все одно мене дивують деякі масові речі.
Нажаль я згоден і з тим, що адекватних дописувачів одиниці. І особливо я не міг би собі уявити , щоб 2 роки тому на цьому форумі протрималась і не була згноєна (навічно забанена) істерична гора мускул лише за те, що написала «молодцы ребята» про злочинців відразу по кільком статям ККУ, які зі зброєю (прикордонника) махнули через кордон. Зараз це нормально. Ну шо ж, більшість зараз така, і вам (і мені) треба це прийняти, або залишати цю спільноту.
По ситуації в країні. Я все ще сподіваюсь, що елойчиків поставлять в правильну позицію і країну врятувати вдасться. Якщо ні - буде дуже неприємно. Поразка країни - це моя особиста поразка, незалежно від стану життя і здоровʼя власне моєї тушки і стану моїх фінансів. Програвати я не звик. Поки що вірю в краще.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 02:01

  ЛАД написав:
Сегодня на север Харьковщины сбросили 22 КАБа — Генштаб

И хоть бы одна су.ка здесь об этом написала хоть слово!
А "патриот" будивельник устраивает пляски на костях, обвиняя русскоговорящих харьковчан в путинской агрессии.
Слов нет. И находятся ещё такие же подпевалы.


ніхто не пише, бо тепер це "поширення іпсо", "інформування ворога про цілі ударів" і т.п.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 27 тра, 2024 02:12, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 02:05

  Faceless написав:......
Цікава ваша думка про Черкаси. Невже в Харкові зараз так все згорнулося, що Черкаси вразили?

Не могу сказать, что "так все згорнулося", как на мой взгляд всего вполне достаточно. Хватает и магазинов, и ларьков, и аптек, и парикмахерских.
Как по мне, так в Черкассах, скорее, избыток.
Скорее, производит впечатление общая атмосфера. Произвело впечатление обилие людей в выходной на берегу Днепра.
В Харькове света на улицах нет. Комендантский час у нас вполне реальный с самого начала. После 11 ни людей, ни машин на улицах практически нет. Какие-то единицы ездят - не знаю кто, может, полиция и/или военные. Такого, как тут описывали о столпотворениях на мостах машин с пропусками, у нас не было и нет. Кафе и рестораны работают, но толп я там не видел (правда, в центре не был, не возьмусь утверждать).
Обратите, внимание. Большое количество жертв у нас было при попадании в типографию (т.е. на работе) или в огромный супермаркет. Вчера, правда, было много раненых около метро "Научная". Но там очень "проходное" место.
19:15 г. Харьков, Шевченковский район. Пострадали 25 человек. Общее количество поврежденных зданий составляет – 12 из них: семь многоэтажек, медучреждение, магазин, шесть транспортных средств, нежилые сооружения, здание научно-исследовательского института;

https://www.objectiv.tv/objectively/2024/05/26/chetyre-prileta-po-harkovu-i-obstrely-oblasti-dannye-hova-i-gunp/
Как для этого места, очень благополучный исход.
Просто так столпотворений у нас нет. Разве что на детских площадках вечерами и в выходные. Но тут ничего не поделать - детям необходимо общение, его жутко не хватает, целыми днями сидят "в школе" перед экраном компа.
Внучка подружилась через комп с одноклассницей, иногда удаётся встретиться живьём (живут далековато). Вы бы посмотрели, какой это для неё праздник! Несколько дней предвкушает встречу.
В Харькове, возможно, будет изменен алгоритм действий при тревоге — Синегубов - https://www.objectiv.tv/objectively/2024/05/26/v-harkove-vozmozhno-budet-izmenen-algoritm-dejstvij-pri-trevoge-sinegubov/
Не знаю/не представляю, что изменят. Жёстче будут требовать закрывать магазины? У нас практически никто из магазинов не выходит. Так, по-моему, в "Эпицентр" прилетело ещё до тревоги. Да и как тогда работать, если вчера тревога была непрерывно 20 часов 26 мин.? А в другие дни бывает по нескольку тревог в день (не считал, сколько). Сегодня тревог было мало - "всего" 3, правда одна - 5 час. 19 мин. :)
ЛАД
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  #<1 ... 8373837483758376
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