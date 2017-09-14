Додано: Пон 27 тра, 2024 02:05

Faceless написав: ......

Цікава ваша думка про Черкаси. Невже в Харкові зараз так все згорнулося, що Черкаси вразили? ......Цікава ваша думка про Черкаси. Невже в Харкові зараз так все згорнулося, що Черкаси вразили?

19:15 г. Харьков, Шевченковский район. Пострадали 25 человек. Общее количество поврежденных зданий составляет – 12 из них: семь многоэтажек, медучреждение, магазин, шесть транспортных средств, нежилые сооружения, здание научно-исследовательского института;

Не могу сказать, что "так все згорнулося", как на мой взгляд всего вполне достаточно. Хватает и магазинов, и ларьков, и аптек, и парикмахерских.Как по мне, так в Черкассах, скорее, избыток.Скорее, производит впечатление общая атмосфера. Произвело впечатление обилие людей в выходной на берегу Днепра.В Харькове света на улицах нет. Комендантский час у нас вполне реальный с самого начала. После 11 ни людей, ни машин на улицах практически нет. Какие-то единицы ездят - не знаю кто, может, полиция и/или военные. Такого, как тут описывали о столпотворениях на мостах машин с пропусками, у нас не было и нет. Кафе и рестораны работают, но толп я там не видел (правда, в центре не был, не возьмусь утверждать).Обратите, внимание. Большое количество жертв у нас было при попадании в типографию (т.е. на работе) или в огромный супермаркет. Вчера, правда, было много раненых около метро "Научная". Но там очень "проходное" место.Как для этого места, очень благополучный исход.Просто так столпотворений у нас нет. Разве что на детских площадках вечерами и в выходные. Но тут ничего не поделать - детям необходимо общение, его жутко не хватает, целыми днями сидят "в школе" перед экраном компа.Внучка подружилась через комп с одноклассницей, иногда удаётся встретиться живьём (живут далековато). Вы бы посмотрели, какой это для неё праздник! Несколько дней предвкушает встречу.Не знаю/не представляю, что изменят. Жёстче будут требовать закрывать магазины? У нас практически никто из магазинов не выходит. Так, по-моему, в "Эпицентр" прилетело ещё до тревоги. Да и как тогда работать, если вчера тревога была непрерывно 20 часов 26 мин.? А в другие дни бывает по нескольку тревог в день (не считал, сколько). Сегодня тревог было мало - "всего" 3, правда одна - 5 час. 19 мин.