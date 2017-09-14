RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8661866286638664
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 11:05

  fox767676 написав:Але що могло сподобалґтись Залужному у тому дописі ?

Мабуть те що поки Zе при влади - буде війна. кінець війни - крах з наслідками для режиму Zе.
Куча помилок перед війною які і спровокували хуйло до нападу на слабку, лохувату жертву.
"Ато путин нападет?" вже мабуть всі забули.
Востаннє редагувалось UA в Нед 16 чер, 2024 11:07, всього редагувалось 1 раз.
UA
 
Повідомлень: 8419
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1849 раз.
Подякували: 2243 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 11:06

  alex lem написав:
  Ukrainian написав:
  vitaliiangel написав:




Цивілізовано затримали порушника закону. Який до того ж виявляє спротив в штатах за таке можуть і пристрелити.

То є майбутній десантник. Готується до вільного польоту. Просто для економії ресурсу авіатехніки і палива вчать як у повітрі летіти.

Давайте вначале выясним, есть ли у нас такой закон, а не распоряжение нелегитимного кабмина
А потом этот закон применим к "звонильщикам" под обэповцами на тачках по 150куе с номерами 9999 и 7777, к торговцам амфетаминами под сбушниками с номерами 0111 и 9111, к ОлямЮА мужского пола, что непрерывно воняют с того края планеты, имея наш паспорт, а потом будем бить мордой об асфальт пересичных трудяг 50+, которые знают, что оторванные ноги и руки не отрастают и дыра в голове не приводит к росту умственного потенциала(как у известных торговцев палёнкой и сигами без акциза)
барабашов
 
Повідомлень: 4135
З нами з: 16.06.15
Подякував: 276 раз.
Подякували: 343 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 11:17

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:По итогу, мы, не добившись "границ 91", по вашему выражению, "піднімаємо до гори лапки" и прекращаем борьбу.

Т.е. гарантий, что через какое-то время война не повторится, не будет (я, правда, не на 100% уверен в этом даже если примут в НАТО - последнее время часто высказываются сомнения в действенности 5 статьи).

В этом случае, по вашим словам, Вам здесь делать нечего и Вы уедете. Неважно куда

По суті це й буде єдиним реально важливим результатом війни і буде означати перемогу москалів. Тоді не відбудовувати Україну треба буде, а емігрувати з неї...

я ще вчора звернув увагу на цю чергову маніпуляцію. й як на мене це в черговий раз підвтвержує, що ЛАД свідомо маніпулює. як там "дедушка старый, ему все равно"
Обозначает, что в определённом возрасте человеку становится уже всё равно, что происходит (в том числе и с самим человеком), поэтому возможны довольно радикальные действия, на которые человек в более молодом возрасте бы не осмелился из-за опасения в возмездии. Также в силу разрушительных процессов, проходящих в головном мозге, происходит атрофация разных важных свойств человека. Например, отмечено, что после 50 лет часто у людей напрочь пропадает чувство совести.

а в чому маніпуляція? в Hotabа ніде не сказано, що відсутність кордонів 91 року це поразка. це за нього додумав ЛАД, але викрутив, наче це сказав Hotab

тому для тих, хто на бронепоїзді. основна причина, що це не поразка - це гарантії. й Нато - це лише один з варіантів. можливо щось таке, як в Південній Кореї. особисто я та переважна більшість громадян гадаю бути не проти американських баз на території. уявляєте як це буде звучати на Раші - внаслідок СВО отримали американську базу в Харкові. це я не кажу про шведів та фіннів :D

можливо закриття неба над Україною - вже йдуть розмови зробити це над Західною Україною. й це буде дуже пасувати з отриманням F16.

головне в цих варіантах - що їх можна досягнути без ніякої участі Раші, просто поставивши їх перед фактом. так, території без залучення Раші ми не здобудемо, тому теж можливі варіанти. але головне їх не визнавати, а Раша наче спеціально висовує неприйнятні умови. й якщо трохи цинічно, то насправді території не є критичними. з критичного є лише ЗАЕС. хоча я розумію трагедію людей які самі або їх майно залишилося в окупації...

тому не треба впадати в песимізм, який дехто тут свідомо розганяє. напевне вже виникає потреба створити перелік таких обліківок, які свідомо розганяють панічні настрої та таким чином свідомо чи несвідомо просувають рашистські наративи. треба продумати про об'єктивний механізм як це зробити.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6212
З нами з: 29.09.19
Подякував: 599 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 11:19

Чем больше ненависти от власти к украинцам, тем ближе победа.
Почему ТЦК до сих пор ходят без электрошокеров?
Где оборудованные по последнему слову техники пыточные в подвалах ТЦК?
Где мобильные крематории? Нет трупа нет скандала. :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 8419
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1849 раз.
Подякували: 2243 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 11:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

З одного боку ненавиджу ТЦК за порушення закону, а з іншого розумію, що їм потрібно виконувати план.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3279
З нами з: 29.07.22
Подякував: 576 раз.
Подякували: 419 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8661866286638664
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон, Дюрі-бачі і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
11 48239
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 чер, 2024 01:05
katso
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 208226
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 672685
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12159)
16.06.2024 07:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.