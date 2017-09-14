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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 16 лип, 2024 14:20
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Не вижу никакой необходимости отказываться от родного для меня языка.
Путин не хозяин русского языка и не собираюсь отказываться от языка только потому, что на нём разговаривает какой-то идиот. По-украински тоже часто разговаривают люди, которым я руки не подал бы.
"Поясніть мені, ви настільки тупий, що не здатні навіть" таке пояснення зрозуміти?
Мова не про путіна а про вас. Якщо для вас рідною є чужа мова, чужий культурний простір, чужа ментальність. І ці чужі зараз знищують мій народ - то чому ви не ворог?
Для мене однаково рідні і Лермонтов, і Леся Українка.
Не знаю, звідки ви, але сьогодні знищують, скоріше, мій
народ - російськомовні Харків, Дніпро, Запоріжжя, Херсон. І Харків і сьогодні, головним чином, російськомовний. І не тому, що ми чекаємо Путіна.
Ви не можете прийняти, що люди різні і не так важливо, якою мовою вони розмовляють.
Чому в Швейцарії мирно співіснують 4 мови (ба навіть більше), в Бельгії 3 мови, в Канаді 2, в США взагалі жодна мова не має офіційного державного статусу на федеральному рівні. І якось живуть. І нікого це не бентежить.
Зараз у війську ви не стикаєтесь з російськомовними? Ви їх теж сприймаєте як ворогів?
Спеціально для вас написав українською.
Чи ви настільки тупий, що не здатні навіть таке пояснення зрозуміти?
Ви куди прагнете - в Европу чи в якесь інше місце?detroytred
вам уже верно ответил viewtopic.php?p=5747443#p5747443
.
коли людина просуває відверто проросійські наративи, говорить, що свобода - то є рабство, а інакше війна була неминуча...
гадав, що ви хоч трошки умніші. Мабуть, з вами спілкуватися даремно.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 16 лип, 2024 14:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 16 лип, 2024 14:27
ЛАД написав: sens написав: ЛАД написав:
Подскажите, что изменилось бы, если бы обрали другое гуано?
Ви вважаєте що будь-який варіант не змінив би ситуацію?
Был один вариант, который мог бы изменить ситуацию. Но он фантастический - возврат Янука или аналог.
Реальные варианты - По, Зе, Юля, ..., может быть, могли как-то изменить сроки начала вторжения. Причём, возможно, и ускорить его.
Серьёзное изменение ситуации было бы возможно только при достаточно сильном изменении политики Украины (как внешней, так и внутренней). Не берусь судить, насколько это было реально, но точно рискованно. Уже писал, по-моему, Зе это сделать просто побоялся.
Якщо б обрали Порошенко можливо війни б не було. А підготовка до війни точно була б кращою в рази і можливо б не злили стільки території в перший місяць(тиждень) війни.
Нажаль Харків голосував за Зеленського, а на другому місці - Бойко.
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Додано: Вів 16 лип, 2024 14:31
ЛАД написав:
Спеціально для вас написав українською.
Чи ви настільки тупий, що не здатні навіть таке пояснення зрозуміти?
Ви куди прагнете - в Европу чи в якесь інше місце?
На жаль, в нас мова є індикатором. Чомусь російськомовні регіони обирають більш корупційну владу.
Чомусь російськомовним ок відсутність підготовки до війни. А не ок тільки те, що ми зразу не лягли під росію. Хіба не ви називали зрадою те, що Зеленський не підписав запропоновані росією стамбульські угоди і не пішов по чехословацькому сценарію?
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Додано: Вів 16 лип, 2024 14:33
sashaqbl написав: andrijk777 написав:
Всі антитрампісти прекрасно описують майбутнє при Трампі(хоч я з цим не згідний), але чомусь не описують майбутнє при Байдені.
Опишу майбутнє при Байдені. Ні ми, ні росія не витримаємо ще одного строку, і всі одно найближчі кілька років доведеться домовлятися. Але домовлятися маючи за спиною Байдена легше, ніж домовлятися, маючи за спиною Трампа.
Байдена?
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Додано: Вів 16 лип, 2024 14:36
sashaqbl написав: ЛАД написав:
"Нечего" - в смысле через забрызганный слюной и соплями экран вы всё равно ничего не увидите.
А если я ворог, то вы просто идиот.
Витер. Погоджуюсь, псіханув.
Але окей. Поясніть мені, ви настільки тупий, що не здатні навіть зараз перейти на українську мову? Чи все таки це питання принципу для вас?
вот из-за таких тупых как вы сколько людей погибло
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Додано: Вів 16 лип, 2024 14:36
andrijk777 написав:
.......
Якщо б обрали Порошенко можливо війни б не було. А підготовка до війни точно була б кращою в рази і можливо б не злили стільки території в перший місяць(тиждень) війни.
Нажаль Харків голосував за Зеленського, а на другому місці - Бойко.
Хоть какие-то аргументы привести можете?
За счёт чего "підготовка до війни точно була б кращою в рази
"?
Для этого нужны презренные финансы.
"Где деньги, Зин?"
Уже много раз приводил цифры расходов на оборону по годам. При По они были не выше, чем при Зе (в % к бюджету, абсолютные значения при Зе выше).
Возможно, как раз Зе мог избежать войны. Но побоялся внутренних конфликтов. И/или надеялся, что у него больше времени.
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Додано: Вів 16 лип, 2024 14:40
ЛАД написав:
Уже много раз приводил цифры расходов на оборону по годам. При По они были не выше, чем при Зе (в % к бюджету, абсолютные значения при Зе выше).
Возможно, как раз Зе мог избежать войны. Но побоялся внутренних конфликтов. И/или надеялся, что у него больше времени.
Ок, наведіть цифри, в скільки би обійшлося вирити окопи вздовж кордону? Без ДОТів, просто окопи і бліндажі. Дерево і земля... І наскільки нереально це зробити було за 6 місяців, після першого попередження про можливий напад? А за 2 роки?
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Додано: Вів 16 лип, 2024 14:42
ЛАД написав: andrijk777 написав:
.......
Якщо б обрали Порошенко можливо війни б не було. А підготовка до війни точно була б кращою в рази і можливо б не злили стільки території в перший місяць(тиждень) війни.
Нажаль Харків голосував за Зеленського, а на другому місці - Бойко.
Уже много раз приводил цифры расходов на оборону по годам. При По они были не выше, чем при Зе (в % к бюджету, абсолютные значения при Зе выше).
А в деньгах (а не в бумаге) кто больше тратил?
При этом: если покупать яйца по 17 - затраты на оборону, конечно же, выше - а вот с "выхлопом" - не все так однозначно
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Додано: Вів 16 лип, 2024 14:47
sashaqbl написав: andrijk777 написав:
Всі антитрампісти прекрасно описують майбутнє при Трампі(хоч я з цим не згідний), але чомусь не описують майбутнє при Байдені.
Опишу майбутнє при Байдені. Ні ми, ні росія не витримаємо ще одного строку, і всі одно найближчі кілька років доведеться домовлятися. Але домовлятися маючи за спиною Байдена легше, ніж домовлятися, маючи за спиною Трампа.
Що означає "Ні ми, ні росія не витримаємо"? Чому ви об'єднуєте ці події в одну?
Якщо не витримаємо ми - то росія нас просто анексує, розділить і анексує чи інше подібне і ніякий Байден вам(нам) не поможе.
росія не витримає ще одного року -
. Це смішно. Я думаю вони витримають і 5 і 10 років, якщо все буде тривати так я зараз, якщо Байден буде нам помагати як зараз і т.д.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Вів 16 лип, 2024 14:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 16 лип, 2024 14:48
sashaqbl написав:
У Вермахті під час Другої Світової повії входили в речове забезпечення військовослужбовців з розрахунку:
1 на 100 рядових
1 на 75 сержантів
1 на 50 офіцерів молодшого і середнього складу
1 на 50 для технічного складу люфтваффе
1 на 20 для пілотів.
При чому деякі джерела пишуть, що частина дівчат йшла у військово польові борделі з патріотизму - піднімати бойовий дух бійців.
це бардак канєшно. чому лікарок мають мобілізувати а повії іти з патріотизму? Я вважаю що повій треба бусифікувати. Але, як розказувала флер про безпілотників, патріотичним треба дати можливість піти на контракт і самостійно вибирати бригаду та місце служби. Єдине з чим не оприділився це питання чи брати російськомовних?
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