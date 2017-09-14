а хєрово що не отжимаєм. Що не мож зігнати народ з прифронтових поселень. Шо військові по школах труться. Шо не мож загнати народ на риття окопів в тилу. Москалі краще мобілізували тил. Та й в сзч в них не особо бігають.
Ясно що одурменіні своїх флером героїзму вони спробують створити зграю в якій головним інтендифікатором буде воював/не фоював.. Тиловики автоматично створять свої 8 зграй на кожну одну від фронтовиків щоб захиститись... Чим закінчиться?
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тут Ви мислите здраво, но Так воно не спрацює. Понятно, що в фронтовицьких цивільних буде крайні мало, але в цивільні зграї фронтовиків будуть залучати і чисто щоб захиститись воно буде недовго , почнуть скубати народ як і чисто фронтові) Повоєнний бандитизм це нормально, так було завжди. І після першої світової, і пі сля 2ї , даж дрібні війни вродь вєтнамської чи афганська не пройшли безслідно. Втрачає народ пієтет до чужого життя чи приватної власності., даж повагу до державної людини зі зброєю втрачає в самих лєворвери найдуться.
budivelnik написав:Повністю підтримую тезу Портнікова Перша - Найбільша біда це дії влади по поділу на фронт і тил.... Друга - Армія є критично важливою в перших пару років війни , далі стійкість Держави визначається стійкістю суспільства Як приклад В 1914-1918 на територію Німеччини не ступила жодна нога іноземного солдату..ба більше німці тримали фронт по території України... Тобто армія була сильна - суспільство посипалось...
Станом на сьогодні 1 млн на Фронті - це герої+2 млн члени сімей героїв 8 млн в тилу забезпечують фронт +16 млн члени сімей тиловиків....- ці люди офіційно поза законом(навіть той 1 млн який офіційно має бронювання, бо важко буде довести що ти працював на заводі по випуску снарядів а не в цирку)
Фронту допомагають усі навіть ті ,кого влада наділила статусом (поза законом , ухилянт)
А от фронтовики в левовій частці презирають тих хто в тилу...
Що станеться коли фронтовики покинуть лінію фронту? В цей момент вони перетворяться з героїв в простих людей..яких у 8 разів менше ніж тих хто їх утримував роками...І що тоді? Фронтовики які ЗВИКЛИ отримувати від 70000 грн в місяць прийдуть на цивільні посади де 15000 в місяць вже хороший дохід за який ще й треба працювати не менше ніж зараз риє окопи долярчик... Ясно що одурменіні своїх флером героїзму вони спробують створити зграю в якій головним інтендифікатором буде воював/не фоював.. Тиловики автоматично створять свої 8 зграй на кожну одну від фронтовиків щоб захиститись... Чим закінчиться?
Так происходит потому что армию обеспечивает не украинская экономика а Запад, иначе бы любого тыловика который не бухает а ходит на работу на руках бы носили. И в качестве параллели почему то напрашивается Афганистан где выросли целые поколения не умеющие ничего кроме как воевать - а зачем что-то уметь если за это платят копейки. Ну а в результате полная зависимость страны от донора.
Війна - це ресурси і час. Якщо розглядати під ресурсами саме технології, то станом на сьогодні внаслідок різних причин ні Україна, ні Росія самотужки найближчим часом не зможуть їх опанувати. А значить єдиним виходом може бути збільшення кількості людського ресурсу, залученого до бойових дій.
За перше півріччя 2024 року найбільші податкові надходження до зведеного бюджету України були забезпечені суб’єктами господарювання Львівщини у таких галузях: Державне управління, зокрема оборона – 18,7% (6,1 млрд грн податкових платежів); Торгівля – 18,5% (понад 6 млрд грн податкових платежів);
Найбільше зростання сплати податків у першому півріччі 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року відбулося в таких галузях:
Торгівля – на 46,5% (+1 910,2 млн грн); Будівельна галузь – на 40,5% (+359,1 млн грн);
От цікаво ці люди які забезпечили такий ріст а - вороги-ухилянти ? б - повинні все кинути і бігти на фронт?
Пригадай своє ж твердження про воювати будуть не всі. Застосуй його. Тобто що не всіх оцих "людей, які забезпечили оцей ріст" призвуть.
І після цього зліпи черговий свій єралашик... Вказавши на скільки зменшиться вклад тилу при призові отакого надважливого тебе. Оскільки мова у тебе тоді з опонентами була саме про надважливого тебе. А не про мобілізацію всіх підприємців тилу, як ти єралашно намагався підмінити.
Ще й зараз скльопав єралашик начебто хоч колись обговорювалось, що всі тиловики підприємці вороги-ухилянти або повинні все кинути і бігти на фронт. Сам вигадав, втулив запитання і ще й відповіді чекаєш на такі риторичні запитання.
І пригадай чому саме на тебе отоді звернули увагу))
Хоча логіка тут є: якщо Україна з отакою "кількісті людського ресурсу, залученого до бойових дій" (з отаким некомплектом) дає отакі результати, то при збільшенні результати будуть ще більші.
От тільки не враховується нюанс -- якість новоприбулих з точки зору мотивації навряд буде такою ж, як у діючих. Да і щось у цих вже діючих мотивація змінюється. Наче не вгору.
Перемогти орків повинні допомогти самі орки... Наприклад, там у них законопроект про заборону смартфонів... викликав обурення та негативний вплив на вмотивованість що майбутніх добровольців, що тих, хто вже воює.
Бетон та зараз придержу. добре бути добрим за чужий рахунок. ВИ взагалі думали як живе солдат зимою? Ну от одсидів він пару суток на передку і його змінили. Де він одсипається? Як миється? Чи пофіг? Бо ті хто нафронті то вже інший сорт спеціально виведений. Засунуть солдатика в землянку посеред поля то можно а цивільних не можно. те саме з тенікою в нас є закон по якому можно мобілізувати техніку, чому це не робиться?
detroytred написав:Я тільки не розумію одного --- чим відрізняється стан військовополоненого (який змушений фактично повністю підкорятися вимогам загарбників. І якого ніхто не звинувачує в цьому. А після обміну, тобто визволення з полону, йому шана тощо від цивільного, який опинився під окупантом, тобто по суті в такому полоні.
Поняття колабораціонізму доволі розмито трактується. Відкрито як штепа, то зрозуміло і однозначно. Під дулом автомата разом з сім'єю та вимогою поселення, навести докази, що було за закритими дверима - складно, а факт наявності поселення - легко, і ці дії з точки зору закону трактувати можна по різному. Але є рішення суду, і докази, напевно, ж все ж таки є.
Я себе слабо представляю ситуацию, когда к поселковому голове подходят 45 вооружённых оккупантов или даже просто их командир и даже без угроз, очень вежливо просит куда-нибудь их поселить, а этот голова отвечает, что поселить некуда, идите живите в поле. Если всё остальное правда, то за поселение солдат противника в школу я бы поселкового голову не осудил. Жаль, что кроме Вас и detroytred больше никто не высказался.