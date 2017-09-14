Hotab написав:300 тг каналів і війна в смартфоні - непоганий варіант для ухилянта , який не бажає навіть фінансувати захисників.
хіба це якимсоь чином звільняє від мобілізації? риторичне питання: якщо цивільного зупинять ТЦК чи прикордонники десь у Ворохті, і знайдуть в кишені чек на 100тис на фонд Стерненка то невже відразу відпустять? ))
А чому воно повинно звільняти? Воно зменшує ваш шанс потрапити під неї (більше технічний засобів - менше людей з лопатами і АК) , а також покращує ваше (якщо ви вже туди потрапляєте) забезпечення.
Але при цьому не пизд*ть громадянина, не викрадає, не катує і не вбиває
Я вище і написав, державі - не можна. Окремому громадянину - можна. Ухилянт (я тут кажу і про службу , і про фінансування армії, податки ) так робить в надії не відповісти перед законом. Окремий громадянин також сподівається не відповісти за свої дії по відношенню до ухилянта.
ясно, держава щось абстрактне, тому їй не можна порушувати закон, а от представник держави конкретний, йому можна, якась нова норма, це з москалів скопійовано, чи власний винахід?
fler написав:Ще одне - цей хлопець ховався від мобілізації, його зловили на вулиці та ввічливо попросили проїхати в ТЦК уточнити дані. Звідти він потрапив на 4 тижні навчання, а потім під Вовчанськ. Щодо ушкоджень - трохи зачепило осколками руку, а також погіршився зір на одне око. Отже, це підтверджує тезу про те, що звичайний ухилянт може стати нормальним військовим і навіть вижити у штурмах.
Це підтверджує, що і твій чоловік може спокійно йти в ЗСУ - буде нормальним військовим і навіть, виживе у штурмах!
detroytred написав:Але у того, в кого нема грошей, виходить нема і вибору.
Bobua написав:Сидимо навіть не на місці, а відступаємо.
Втім, будівництво і так має сенс -- солдатам з нуля є куди відступати. Є безпечні укриття позаду.
Збудували, покористувались, зберегли побільше життів, вбили побільше москвинів -- і далі назад
Ні, це не наш метод))
Ні, може на Землі воно і так))
А от на Марсі, навпаки - вперед! Ворога бачимо попереду неозброєним оком, як вони "шастають", але маємо копати "щелі" під відкритим небом, де періодично працюють ворожі міномети і постійно щось жужить над головою, а ворожі "жужалки" ще й "скиди" скидують на голови, або "міні-камікадзе" летять на таран/навздоганяють марсіанина... а сховатись можна максимум під невеличким накриттям з клейонки і гілок🤦🏻 (побудувати ж під носом у ворога міцне укриття - просто не має можливості)
Успіх написав:Ні, може на Землі воно і так)) А от на Марсі, навпаки - вперед! Ворога бачимо попереду неозброєним оком, як вони "шастають", але маємо копати "щелі" під відкритим небом, де періодично працюють ворожі міномети і постійно щось жужить над головою, а ворожі "жужалки" ще й "скиди" скидують на голови, або "міні-камікадзе" летять на таран/навздоганяють марсіанина... а сховатись можна максимум під невеличким накриттям з клейонки і гілок🤦🏻 (побудувати ж під носом у ворога міцне укриття - просто не має можливості)