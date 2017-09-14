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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9797979897999800

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 82
Від 3 до 6 місяців
13%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
26%
21
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 13:40

  ЛАД написав:
  Bobua написав:
  ЛАД написав:

uote="5765496:Bobua"]
---------------------------
ЛАД
Может. сначала решить проблему с мобилизацией, а уже потом, говорить о сроках службы, демобилизации и пр.
---------------------------
Ні.
Спочатку строк, а потім вже ловити в тилах -- людей, які хоч вже не так боятимуться. Бо знатимуть строк...[/quot


Ну да.
Называем срок, допустим, 24 месяца.
Надо срочно уволить массу людей. у кот. уже срок прошёл. Увольняем. Армия резко и сильно сокращается. А призвать, хоть как-то обучить нужно время.
Результаты Вы, думаю, прекрасно понимаете.
Так что сначала всё же мобилизация.


24 вже з весни неактуально.
У нас вже понад 30.

Припустімо, 36міс.
Треба дати право на звільнення незначній кількості людей, що вже були у війську у вересні 2021р. Різкого скорочення не буде. Але це стане хорошою звісткою для решти людей і для ухилянтів -- всім буде спокійніше. І для мобілізації легше.

Вы раньше писали, что "36 міс. це занадто".
Ещё через полгода предложите увольнять через 42 мес.?

P.s. Как по мне, то и 24 мес. многовато.


Та я і про 3-4місяці казав. Поки люди ще тверезі і не п`ють.
Раз на кілька років.
І вся країна набувала би військ.досвіду й це була би сила...

Але не збулось... 😒


Ви якось дивно робите.
Спочатку нарікаєте, що військо різко зменшиться. А потім знову вкидаєте 24міс -- саме те, що якраз і зменшить військо за рахунок мобілізованих весни-літа 2022р.
Навіщо?
Потерпіти ще кілька місяців, які треба для рівномірності -- це ж реально. Це саме те, що й могло би стримати чергові тисячі від СЗЧ...
Bobua
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  #<1 ... 9797979897999800
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