ЛАД написав:Bobua написав:ЛАД написав:
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ЛАД
Может. сначала решить проблему с мобилизацией, а уже потом, говорить о сроках службы, демобилизации и пр.
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Ні.
Спочатку строк, а потім вже ловити в тилах -- людей, які хоч вже не так боятимуться. Бо знатимуть строк...[/quot
Ну да.
Называем срок, допустим, 24 месяца.
Надо срочно уволить массу людей. у кот. уже срок прошёл. Увольняем. Армия резко и сильно сокращается. А призвать, хоть как-то обучить нужно время.
Результаты Вы, думаю, прекрасно понимаете.
Так что сначала всё же мобилизация.
24 вже з весни неактуально.
У нас вже понад 30.
Припустімо, 36міс.
Треба дати право на звільнення незначній кількості людей, що вже були у війську у вересні 2021р. Різкого скорочення не буде. Але це стане хорошою звісткою для решти людей і для ухилянтів -- всім буде спокійніше. І для мобілізації легше.
Вы раньше писали, что "36 міс. це занадто".
Ещё через полгода предложите увольнять через 42 мес.?
P.s. Как по мне, то и 24 мес. многовато.
Та я і про 3-4місяці казав. Поки люди ще тверезі і не п`ють.
Раз на кілька років.
І вся країна набувала би військ.досвіду й це була би сила...
Але не збулось... 😒
Ви якось дивно робите.
Спочатку нарікаєте, що військо різко зменшиться. А потім знову вкидаєте 24міс -- саме те, що якраз і зменшить військо за рахунок мобілізованих весни-літа 2022р.
Навіщо?
Потерпіти ще кілька місяців, які треба для рівномірності -- це ж реально. Це саме те, що й могло би стримати чергові тисячі від СЗЧ...