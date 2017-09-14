За 4 дня до убийства Фарион дала очень большое интервью общей продолжительностью 4 часа 25 мин.
мовознавиця заявила, що Україна й так уже втратила велику частину своїх земель і надала історичні докази того, що українці постійно ведуть боротьбу за своє.
"Чому? Та, тому що у нас вже відкушені території, тому що 21 тисяча квадратних кілометрів у складі Польщі, відповідно до рішення Керзона, міністра закордонних справ Великої Британії. Він собі так намалював. І наш Перемишль, центр відродження України у ХІХ столітті, не Львів, а Перемишль, тепер Пшемисль. Наш Ряшів — це тепер їхній Жешув. І ми тепер маємо в Перемишлі одну школу імені Маркіяна Шашкевича, та я думаю, що її не буде. Далі ми втратили Кубань. Ми втратили Воронежчину, Білгородщину, це що за території, це українські території. Ми втратили Пінщину, яка входить до складу Білорусі, а там збереглася українська говірка. Далі ми втратили Мармарощину, ми втратили Придністровʼя — це все Україна. Це ж взагалі якийсь дивний геополітичний пояс якийсь. Це ж все українські землі, повернення яких в Україні наш Петро Болбочан мав завдання номер один. Так само й Крим, який він звільнив за 10 днів", — розповіла Ірина Фаріон.