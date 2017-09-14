Додано: Вів 12 лис, 2024 23:10

Куртки для ЗСУ: Родичі «слуги» з оборонного комітету Касая під час війни скупили майна у Дубаї на $1 млн



Родина депутата Геннадія Касая придбала нерухомість у Дубаї під час війни, не пояснивши походження коштів. Про це повідомляє програма «Схеми».



Родичі народного депутата від фракції «Слуга народу» Геннадія Касая, який входить до оборонного комітету Верховної Ради, під час повномасштабного вторгнення Росії придбали нерухомість у Дубаї на загальну суму понад 1 мільйон доларів. Йдеться про його доньку Поліну Касай та племінника Олександра Касая, який є співвласником компанії, що постачала українському Міноборони одяг для ЗСУ, зокрема турецькі куртки, які стали предметом скандалу через завищені ціни та низьку якість.



За даними журналістів, Поліна та Олександр Касай придбали елітні апартаменти в Об’єднаних Арабських Еміратах у 2022–2023 роках, коли в Україні тривало розслідування щодо закупівлі військової форми для армії за завищеними втричі цінами. Усього журналісти «Схем» нарахували чотири об’єкти нерухомості у власності родини Касая.



Поліна Касай працює копірайтеркою та контент-менеджеркою, а Олександр до недавнього часу був гравцем гандбольної команди «Мотор» і мав незначні частки у бізнесі. Однак його компанія Vector Avia, зареєстрована в Туреччині, у 2022 році отримала контракт на 1 мільярд гривень від Міноборони України на постачання одягу для ЗСУ. Як згодом з’ясувалося, ціни на куртки були значно завищені, а якість — незадовільною.



Журналісти зазначають, що ні Поліна, ні Олександр Касай не надали пояснень щодо джерел фінансування цих покупок. Геннадій Касай у коментарі «Схемам» заявив, що не має стосунку до придбання нерухомості в Дубаї своїми родичами.







Накрутки на куртках для ЗСУ

Журналістське розслідування «Української правди» виявило, що одним із власників турецької компанії, яка отримала від Міністерства оборони України 30 млн доларів на закупівлю зимових курток для військових, був Олександр Касай, племінник депутата від фракції «Слуга народу» Геннадія Касая. Попри отримані кошти, компанія постачила літні куртки під виглядом зимових за завищеною ціною. Касай, який входить до комітету з нацбезпеки, заперечує зв’язок із цією фірмою і заявляє, що не знав про роль племінника в компанії.



ЗЫ

что дядя что племяш на войну не собираются насколько я понимаю.