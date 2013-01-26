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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1117311174111751117611177>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 11:06

❗️Україна починає переговори з командою Трампа про припинення війни, – WSJ.

Київ планує повідомити про свою готовність до миру. «Але він має бути стійкий, – джерело видання. – Тимчасовий мир не служить інтересам США чи України».

https://www.wsj.com/world/ukraine-to-op ... _lead_pos9

.
❗️Переговори мають розпочатися найближчим часом, ситуація в Україні – нестійка: НАТО обговорюють сценарії завершення війни, – Bloomberg.

Альянс планує посилити військову допомогу Києву задля зміцнення його позицій на переговорах. Обговорюються гарантії безпеки, які захистять країну і «не спровокують путіна».

Серед можливих варіантів припинення вогню є створення демілітаризованої зони під контролем європейських військ.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... ith-russia
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 11:14

  prodigy написав:
  Бетон написав:Мэр Одессы рассказал, как сотрудники ТЦК мобилизовали коммунальщиков, которые должны были ремонтировать 130-метровую котельную трубу. Власти города целые сутки не могли освободить специалистов.

"Мы привлекли кран, заплатили сумасшедшие деньги, привлекли специалистов, которых не так уж много в Украине. Они приехали, идут на выполнение работ и убегают, наш сотрудник три часа объяснял ТЦК, что эти люди сейчас полезут на 130 метров демонтировать трубу. Мы потеряли сутки, чтобы разъяснить, забрать и вернуть их к работам", - рассказал Труханов на сессии горсовета.

😅😅😅


це не проблема ТЦК, це проблема керівників коммунальників
під час окупації теріторій України 1941-1944 населення мало мати при себі
т.з. аусвайс

Это не "проблема керівників коммунальників" -- это старая проблема журналистов: что-то недопоняли, как обычно :lol:
>>> привлекли специалистов, которых не так уж много в Украине. Они приехали, идут на выполнение
-- по контесту можно догадаться, что от тцкшников убегали "вольные деятели" -- не из штата Водоканала (или чья там труба была)


Последнее предложение даже комментировать не буду :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 11:16

  Xenon написав:
❗️Україна починає переговори з командою Трампа про припинення війни, – WSJ.

Київ планує повідомити про свою готовність до миру. «Але він має бути стійкий, – джерело видання. – Тимчасовий мир не служить інтересам США чи України».

https://www.wsj.com/world/ukraine-to-op ... _lead_pos9

.
❗️Переговори мають розпочатися найближчим часом, ситуація в Україні – нестійка: НАТО обговорюють сценарії завершення війни, – Bloomberg.

Альянс планує посилити військову допомогу Києву задля зміцнення його позицій на переговорах. Обговорюються гарантії безпеки, які захистять країну і «не спровокують путіна».

Серед можливих варіантів припинення вогню є створення демілітаризованої зони під контролем європейських військ.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... ith-russia

Главное, что бы он и с этих не убежал -- как в Турции...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 11:26

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Це означає, що через масове застосування антибіотиків де треба і не треба в шпиталях розвелися бацили, яких нічого не бере.
проблема не новая 26.01.2013
....

"З початком російсько-української війни в українських шпиталях значно загострилася проблема антибіотикорезистентності — стійкості бактерій до ліків".
Почему?

Древнее комбо: высокая экономия и низкий уровень -- помноженное на резкое увеличение случаев...
Востаннє редагувалось _hunter в Чет 05 гру, 2024 11:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 11:46

❗️Україна готова негайно провести вибори після досягнення миру, – Єрмак з посиланням на Зеленського.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 11:49

  Xenon написав:
❗️Україна готова негайно провести вибори після досягнення миру, – Єрмак з посиланням на Зеленського.

А что с предыдущим Меморандумом -- "не менее 6 месяцев после окончания военного положения"? :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 12:23

  _hunter написав:
  Xenon написав:
❗️Україна готова негайно провести вибори після досягнення миру, – Єрмак з посиланням на Зеленського.

А что с предыдущим Меморандумом -- "не менее 6 месяцев после окончания военного положения"? :roll:

То вибори в Україні. Не Німеччині,
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 12:28

  _hunter написав:
  Xenon написав:
❗️Україна готова негайно провести вибори після досягнення миру, – Єрмак з посиланням на Зеленського.

А что с предыдущим Меморандумом -- "не менее 6 месяцев после окончания военного положения"? :roll:

Видимо уважаемые партнеры вчера недвусмысленно дали понять , что дальше и как нужно делать
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 12:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Задовбав вже цей інформаційний шум від влади, в якої 7 п'ятниць на тижні. А ще блогери кажуть, що влада почала чистити свої повідомлення за минулі роки. А потім будуть дивуватись чому переміг на виборах якийсь Шарій...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 12:36

  Дюрі-бачі написав:Задовбав вже цей інформаційний шум від влади, в якої 7 п'ятниць на тижні. А ще блогери кажуть, що влада почала чистити свої повідомлення за минулі роки. А потім будуть дивуватись чому переміг на виборах якийсь Шарій...

Если откомандируют на выборы Залужного, то он и победит. А я так думаю, что он там как раз и проходит интенсив на президента.
alex_dvornichenko
 
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