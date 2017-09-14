Xenon написав:............. дуууже невелика кількість загиблих отримує ці кошти нажаль (у мене з декількох загаблих знайомих, отримала лише одна родина і то при допомозі родичів що кинулись зразу дьоргати за всі ниточки)
Почему? Если отказы, то по каким причинам?
там нет такого понятия как - отказ
там есть бюрократия лютейшая, и при малейших зацепках (не так оформлено, не то написано - начиная от рапорта командира при каких обстоятельствах погиб, и дальше выше) - нет выплат. А люди - далеко не все юристы, чтобы знать все тонкости
По ссылке детройта кроме справки о смерти из части практически ничего не требуется. Всё остальное просто документы заявителя (родственника). А то, что вы написали и есть отказ.
Микола Да ніхто на родичів ніколи не вішав і не повісить.
Сама велика армійська загадка -- це як вирішуються ота відповідальність за майно-техніку...
да дійсно на матеріально-відповідальних вісить майно. І за совдепу роками люди виплачували. З грошового забезпечення можна лише % брати. А ротний сама дурна посада, бо і матеріальна відповідальність і за особовий склад.
Тим не менш ротний вішає на взводних і старшину аж бігом. А ті вже закріпляють і за солдатами, сержантами. І по уму ті відповідальність й будуть нести. Повну. За прощьолк. Взодний, ротний і впритул до комчастини можуть теж, але опосередковано. Так було раніше... Нехай виправлять, якщо змінилось.
А якщо ротний (да і будь-хто інший) не "перекладе" з себе відповідальність на того, в кого оте майно безпосередньо у використанні, то звісно він і буде відповідати по повній. Ще й згідно кратності.
detroytred написав:Микола Да ніхто на родичів ніколи не вішав і не повісить.
Сама велика армійська загадка -- це як вирішуються ота відповідальність за майно-техніку...
да дійсно на матеріально-відповідальних вісить майно. І за совдепу роками люди виплачували. З грошового забезпечення можна лише % брати. А ротний сама дурна посада, бо і матеріальна відповідальність і за особовий склад.
Тим не менш ротний вішає на взводних і старшину аж бігом. А ті вже закріпляють і за солдатами, сержантами. І по уму ті відповідальність й будуть нести. Повну. За прощьолк. Взодний, ротний і впритул до комчастини можуть теж, але опосередковано. Так було раніше... Нехай виправлять, якщо змінилось.
А якщо ротний (да і будь-хто інший) не "перекладе" з себе відповідальність на того, в кого оте майно безпосередньо у використанні, то звісно він і буде відповідати по повній. Ще й згідно кратності.
detroytred написав:Вся хрєнь в нашій бюрократії в тому, що нема кінцевого відповідального. За кінцевий результат. В даному випадку відповідального за те, щоб родич загиблого отримав гроші.
Є процедура. Розбита на складові. Кожну складову виконує окрема організація. І складається картинка цікава --- наприклад, вч не дає (з різних причин) якийсь док, або тцк не робить щось --- а внутрі частини та ж сама розбивка на складові... --- і по суті виходить, що конкретний кожен елементик ЛИШЕ не зробив дрібничку (наприклад, начстройової не зробив папірець... бо він його робить на підставі рапорту, розслідування... тобто хтось рапорт неправильно склав або і овсі не склав).
А в результаті-то родич не отримує поки виплат. І нема жодного органу, посадової особи, яка б мала саме за це відповідати... І головне не просто тільки відповідати, а мати ричаги впливу на тих, де перешкода виникає.
Це отака хитра система.. Начебто ніхто й не винуватий. А якщо має провину, то дійсно за дрібницю.
ЛАД написав:По ссылке детройта кроме справки о смерти из части практически ничего не требуется.
З частини. Від родича.
Але дивіться яка хрєнь: - "Наказ по стройовій частині є підставою для відправлення власних речей, цінностей і особистих документів загиблого військовослужбовця його сім’ї або близьким родичам. Речі упаковуються з актом під підпис, опечатуються сургучевою печаткою в/ч та відправляються сім’ї разом із сповіщенням про власні речі загиблого." https://vkp.ua/defense/shcho-robiti-yak ... -viyninbsp
Тобто родичам відправляють. Але оце оповіщення і т.д. подає далі при оформленні на виплати ТЦК! "6. Документи, які підтверджують загибель Сповіщення, повідомлення, матеріали розслідування, подання до нагородження. Надається військовою частиною." https://inseinin.com.ua/tpost/50sudu2d3 ... ya-viplati
ЛАД написав: Солдат пошёл в деревню, упился там до... положения риз, умер. Ему "виплати мають оформлюватися автоматично", только за то, что он в это время числился в армии? Матрицу детройта обсуждать надо отдельно, архитектором так не задумано.
якщо не докаже держава, у вас дислексія теж?
Сколько-то тысяч сзч тоже признать "загиблими" и выплатить по 15 млн.? Держава может искать доказательства по тысячам/десяткам тысяч людей?
Спробуй потім "воскреснути". Без документів, майна, але ти є, але тебе нема. Хабі Тарзан десь в лісі жити.
ЛАД написав:Почему? Если отказы, то по каким причинам?
там нет такого понятия как - отказ
там есть бюрократия лютейшая, и при малейших зацепках (не так оформлено, не то написано - начиная от рапорта командира при каких обстоятельствах погиб, и дальше выше) - нет выплат. А люди - далеко не все юристы, чтобы знать все тонкости
По ссылке детройта кроме справки о смерти из части практически ничего не требуется. Всё остальное просто документы заявителя (родственника). А то, что вы написали и есть отказ.
Справки по смерть не буде, якщо проведуть як зниклий безвісти, навіть якщо побратими бачили що лежав на позиції коли виходили. Ось такі випадки, для родини повна безвихідь.
А хитродупість полягає в тому, що комчастини, зампотеху, зампотилу (вони всі зараз звісно інакше називаються), комбату й не дуже-то до смаку, коли відповідальність на солдаті, сержанті та й навіть взводному. Тому вони просто будують по поняттям -- щоб все висіло на ротному, начальнику служби.
А оскільки ротний дуже залежить від згаданих осіб, то й ... тягне воза отак. І мріє хоч куди вище. Сама важкий рівень -- між ...
Тому його найскладніше пройти. Особливо робочим волам, а не блатним. Ті навіть легко перестрибують посади ротних одразу з взводних в управління та підрозділи забезпечення батальонів, бригад.
А з ротного на комбата довго... Це лише на такого ж вола комбата... Тільки комбату вже трохи легше)) Бо зміщуються акценти.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 17 січ, 2025 17:40, всього редагувалось 1 раз.