RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13242132431324413245

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 80
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
33%
26
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 23:35

  buratinyo написав:Да, таким президентом может гордится любой народ, любая страна. Держит удар, отступая контратакует - правильная тактика против очень тяжелого соперника.

Жителі Маріуполя, Мелітополя, Бердянська... гордяться дуже потужно.
Schmit
 
Повідомлень: 4848
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 23:37

  tumos написав:
  Wirująświatła написав:
Жесткое задержание парня полицией в Киеве.
https://t.me/nabludatels/51418

Ни на одном из троих не просматривается на форме жетон с личным номером.
Нет погонов. На них может дублироваться личный номер. Или отдельно на липучке.

ипсо для ипсов.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28924
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 3424 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 23:52

https://gorod.dp.ua/news/241668

"Поліцейські Дніпра затримали чоловіка за пограбування девушки"

Отакої :shock:
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 762
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 00:04

  Schmit написав:
  buratinyo написав:Да, таким президентом может гордится любой народ, любая страна. Держит удар, отступая контратакует - правильная тактика против очень тяжелого соперника.

Жителі Маріуполя, Мелітополя, Бердянська... гордяться дуже потужно.
Коли постите Любарського, будь ласка з попередженням великими літерами.
M-Audio
 
Повідомлень: 3318
З нами з: 23.03.11
Подякував: 625 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 13242132431324413245
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 89463
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 264055
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 912252
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13761)
15.03.2025 23:58
Ринок ОВДП (8024)
15.03.2025 20:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.