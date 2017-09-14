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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 15 бер, 2025 23:35
buratinyo написав:
Да, таким президентом может гордится любой народ, любая страна. Держит удар, отступая контратакует - правильная тактика против очень тяжелого соперника.
Жителі Маріуполя, Мелітополя, Бердянська... гордяться дуже потужно.
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Додано: Суб 15 бер, 2025 23:37
tumos написав: Wirująświatła написав:
Ни на одном из троих не просматривается на форме жетон с личным номером.
Нет погонов. На них может дублироваться личный номер. Или отдельно на липучке.
ипсо для ипсов.
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Додано: Суб 15 бер, 2025 23:52
https://gorod.dp.ua/news/241668
"Поліцейські Дніпра затримали чоловіка за пограбування девушки"
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Додано: Нед 16 бер, 2025 00:04
Schmit написав: buratinyo написав:
Да, таким президентом может гордится любой народ, любая страна. Держит удар, отступая контратакует - правильная тактика против очень тяжелого соперника.
Жителі Маріуполя, Мелітополя, Бердянська... гордяться дуже потужно.
Коли постите Любарського, будь ласка з попередженням великими літерами.
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