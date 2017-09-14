Всього чоловіків _____________________________________________-21 000 000+/-
Твій довідник стеля гірший від мого , бо по моєму довіднику все не так....
де тоді у Вашому довіднику знаходяться ті 6 млн., які не оновили свої дані Звідки цифра у 21млн. чоловіків?[/quote]Станом на 2014 - населення України -42 млн осіб Приблизно половина-це мужчини
Статева структура загалом 0.86[2] чол./жін. при народженні 1.06 чол./жін. до 15 років 1.06 чол./жін. 15–64 років 0.94 чол./жін.,
42/2=21 млн. - з цим як я розумію розібрались. Тепер на рахунок 6 млн які НЕ зареєструвались в Резерв+ 21 млн - 6 млн до 25 років - 6 млн після 60 років - 4 млн в резерв+=5млн які не зареєстровані.
барабашов написав:Судя по второй строчке это данные на начало 14года Но тогда в Крыму и Донбассе жило явно больше 2млн М18-60, и многие из них чухнули далеко не обратно на неньку девал и крах банков спасать.
Так я в окремій графі Ордло+Крим - 2 млн осіб-врахував тільки тих хто ЗАЛИШИВСЯ, а ті хто переїхали на підконтрольні Україні території врахував в інших категоріях.[/quote]
Ви помиляєтесь Останні розрахунки: населення України-25,5-27млн. людей-літо 24р., зараз певно ще менше-вбиті/виїхали/померли. З них чоловіків певно менше половини, оскільки смертність вища. Можна припустити-у межах-10+млн. Тоді 4млн, зафіксовані у резерві це броня/інваліди/догляд/усі інші відтермінування/до 25р./невелика частка тих, що побоявся штрафів, засвітився у резерві, сподіваючись, що не дістануть, хіба бусифікують.
6млн, не зафіксованих: ті, які вирішили будь-яким чином не потрапити на утилізацію, не побоялись штрафів/закрили рах/переписали майно/виїхали закордон.
Ось і сходяться 10+лямів чоловіків У пресі фіксували цифру в 11,1 млн чол. ось такі розрахунки
jump написав:Ви помиляєтесь Останні розрахунки: населення України-25,5-27млн. людей-літо 24р., зараз певно ще менше-вбиті/виїхали/померли. З них чоловіків певно менше половини, оскільки смертність вища. Можна припустити-у межах-10+млн. Тоді 4млн, зафіксовані у резерві це броня/інваліди/догляд/усі інші відтермінування/до 25р./невелика частка тих, що побоявся штрафів, засвітився у резерві, сподіваючись, що не дістануть, хіба бусифікують.
6млн, не зафіксованих: ті, які вирішили будь-яким чином не потрапити на утилізацію, не побоялись штрафів/закрили рах/переписали майно/виїхали закордон.
Ось і сходяться 10+лямів чоловіків У пресі фіксували цифру в 11,1 млн чол. ось такі розрахунки
ти краще цитуй, не додаючи нічого від себе - може вважатимуть розумним... де в твоїх 25 млн населення діти та пенсіонери? забув? чи просто не подумав? (друге скоріше).
й може все-таки трохи почнемо за дурний язик карати. бо захист держави - це утилізація? нічого не переплутав? м'ясні штурми Раші - оце утилізація руського непотрібу. а тобі треба потрапити десь на фільтрацію до руських - там швидко все зрозумієш...
jump написав:Ви помиляєтесь Останні розрахунки: населення України-25,5-27млн. людей-літо 24р., зараз певно ще менше-вбиті/виїхали/померли. З них чоловіків певно менше половини, оскільки смертність вища. Можна припустити-у межах-10+млн. Тоді 4млн, зафіксовані у резерві це броня/інваліди/догляд/усі інші відтермінування/до 25р./невелика частка тих, що побоявся штрафів, засвітився у резерві, сподіваючись, що не дістануть, хіба бусифікують.
6млн, не зафіксованих: ті, які вирішили будь-яким чином не потрапити на утилізацію, не побоялись штрафів/закрили рах/переписали майно/виїхали закордон.
Ось і сходяться 10+лямів чоловіків У пресі фіксували цифру в 11,1 млн чол. ось такі розрахунки
Це ви підганяєте цифри під ті що хочете бачити. 1 В резерв+ не повинні потрапляти молодші 25 і старші 60 років..... 2 В мене враховано 800 000 осіб мобпридатного віку які згідно ОФІЦІЙНОЇ статистики Євросоюзу знаходяться в Євросоюзі 3 В мене враховано 2 млн чоловіків мобпридатного віку які ЗАЛИШИЛИСЬ в ОРДЛО+КРИМ 4 В мене враховано 6 млн до 18 років і 6 млн після 60 років -які не повинні реєструватись в Резерв+... але які є мужчинами громадянами України Тому ще раз Якщо приводите СВОЮ цифру - то скорегуйте її до тих ДАННИХ які у Вашу цифру не входять.
[quote="5856731:detroytred"]ЗБИТО 88 ВОРОЖИХ БПЛА, 128 БЕЗПІЛОТНИКІВ-ІМІТАТОРІВ – НЕ ДОСЯГЛИ ЦІЛЕЙ (ЛОКАЦІЙНО ВТРАЧЕНІ) ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ У ніч на 18 травня (із 16.00 17 травня) противник атакував 273-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф. https://t.me/kpszsu/34546 Черговий рекорд за кількістю.
Рфяни хваляться удосконаленими геранями (бч 90 кг. замість 50) та геранью-3 з бч 300 кг. та турбореактивним двигуном.
Гадаю незабаром буде захоплива історія-відповідь і від нас.[/quote] Та уже б давно загрузили взрывчаткой по самые помидоры ИЛ76 или даже 22ю ТУшку и со спиртокамикадзе(Медведевым?) за штурвалом приземлились бы точно на Банковую. Отоб был дрон так дрон. Там тонн 50 легко гексогена с тротилом войдёт?
budivelnik написав:Ось і сходяться 10+лямів чоловіків У пресі фіксували цифру в 11,1 млн чол. ось такі розрахунки
Це ви підганяєте цифри під ті що хочете бачити. 1 В резерв+ не повинні потрапляти молодші 25 і старші 60 років..... 2 В мене враховано 800 000 осіб мобпридатного віку які згідно ОФІЦІЙНОЇ статистики Євросоюзу знаходяться в Євросоюзі 3 В мене враховано 2 млн чоловіків мобпридатного віку які ЗАЛИШИЛИСЬ в ОРДЛО+КРИМ 4 В мене враховано 6 млн до 18 років і 6 млн після 60 років -які не повинні реєструватись в Резерв+... але які є мужчинами громадянами України Тому ще раз Якщо приводите СВОЮ цифру - то скорегуйте її до тих ДАННИХ які у Вашу цифру не входять.[/quote]
Станом на зиму 2024 року в Україні теоретично є 11,1 мільйона чоловіків, які підлягають мобілізації. Саме стільки чоловіків від 25 до 60 років мають реєстраційний номер платника податків, кажучи простіше – ІПН.
Shaman написав:може ви прокоментуєте відмову Рашу й від перемовин, й від перемир'я.
Хоч я вже і коментував, але ще раз зверну увагу на два моменти: - чому саме стосовно отого плану Трампа в пу зникла вимога 4 областей? Відповідь знайдете у Віткоффа, в його коментарі після розмов в хремлі. Підказка -- там мова більше, ніж про Україну... Тобто саме заради оцього більшого від Трампа пу і дав задню. - зараз пу відмовляється від перемовин про 30-ти денне РПВ. Бо це не оте велике від Трампа. Це дрібниці... для нього. Він до рпв поки не дозрів. І умовою висуває припинення постачання зброї та розвданих. Тобто контроль над каналами поставок)) Звісно на це для нього апріорі ніхто не піде.
понад 70% військовозобов’язаних оновили свої дані саме через "Резерв+"
Можно интерпретировать двояко. Но, допустим, 2 млн обновили оффлайн. Итак:
6 млн на учёте, вероятно забронированы, освобождены по закону или негодны
1 млн служит или уволены
3 млн уклоняются, выехали по работе до или сбежали после
Это если считать от 10 млн военнообязанных. При 20 млн картина вырисовывается другая.
Ще раз Є абсолютна цифра у 4млн осіб які зареєстровані в Резерв+ ( те що 70% реєструвалось через смартфон, а 30% через Цнап+ТЦК) - саму цифру не міняє. Тепер є ОФІЦІЙНА статистика від французів станом на 2022 рік, коли вони моніторили ковід вік_____ ________чоловіків ________жінок 0-9 ________ 2056030 ________ 1931034 10-19 ________ 2158184 ________ 2035949 20-29 ________ 2353159 ________ 2225782 30-39 ________ 3464173 ________ 3385682 40-49 ________ 2954681 ________ 3125274 50-59 ________ 2555394 ________ 3051751 60-69 ________ 2147021 ________ 3139694 70-79 ________ 979569 ________ 1930833 80-89 ________ 449732 ________ 1182853 90+ ________ 77433 ________ 214489 Всього _____ 19195376 ________ 22223341 Звідси видно що чоловіків мобпридатного віку приблизно 10 млн осіб( не можу визначити точно бо там є група 20-29 років=2+млн, а нас цікавить 25+ років , тому припускаємо що в цій групі всього 1 млн 25 Тепер далі Офіційна статистика ЄС - 800 000+ чоловіків мобпридатного віку знаходиться в ЄС 4млн в Резерв 1 млн в ЗСУ Є силовики які не відносяться до ЗСУ але не зобовязані реєструватись в Резерв+ це ще десь 300 000 осіб Є чоловіки мобпридатного віку які виключені з списків тих хто зобовязаний служити по здоровью ( значить вони відсутні в резерв+ і відстутні в тій кількості яка має отримувати бронювання( це ще десь 1 млн осіб ( в 2021 році було 2,7+млн загальної кількості інвалідів в Україні) Що виходить Всього_______________ 10 млн Служить 1+0,3=_________1,3 млн_____________ В резерв+_____________ 4 млн За межами України_____0,8млн Інваліди_______________1млн Діти загинувших_______0,2млн Студенти/викладачі25+__0,8млн Не ясно де -___________2 млн ( в цю категорію входять загинувші під час війни(як військовослужбовці так і цивільні мобпридатного віку, а таких припускаю що 200000+)
Але при цьому Не ясно де- нехай 1,8 млн мобпридатних+нехай 3 млн (з 4 млн) мобпридатних в резерв+... Отже Більша половина від мобпридатних 10млн-1млн інваліди=9млн які були на початок війни- в Україні НАЯВНА.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 18 тра, 2025 12:37, всього редагувалось 3 разів.