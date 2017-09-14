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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13929139301393113932
Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 00:06

detroytred

Добре: з липня по листопад це не менше згаданого одного місяця.


Так а які у них там проблеми були ці місяці? До самого Дніпра безперешкодне постачання. Всі комунікації з першого дня війни робочі, навіть залізниця. . На лівому березі всі тилові підрозділи, склади, ремонтні підрозділи.
При спробі (на початку) діяти так само як на півночі (стрімкі виходи вперед без тилу, охорони комунікацій, прикритих флангів) закінчились так само: кілька БТГр під Вознесенськом зникли.
Від Мико теж відкинули.
Оті 30-40 км від річки, за якою надійний тил - ото і є їх оптимальне плече. Але ж не 150 км від Києва лише до Чернігова. Та до кордону ще 70. А Чернігів доречі так і не був взятий. Що могло б полегшити здійснення вашого сценарію.

А проблеми *партизан* рішали ще німці


Та і руські вирішили на окупованих. Але ж це час. Місяці. А вони ковтнули швидко багато, довелось випльовувати.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 00:34

  Hotab написав: А вони ковтнули швидко багато, довелось випльовувати.

Беззаперечно.
Тому загальноприйнята думка є таковою.
А ота альтернативна (від Сліпа) має лише право на існування.
І надана мною не в якості категоричного заперечення загальноприйнятої, а як вказівки на можливість іншого варіанту.
Гадаю, що отой Сліп надав би купу весомих аргументів свого бачення.
detroytred
 
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