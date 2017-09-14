Banderlog написав: церква не каже нічого порушувати. Церква рекомендує відійти в сторону від грішних і не підтримувати їх. яку саме відповідальність? От Ви принципово не хочете воювати за цю владу. Яку відповідальність ви несете? Яку відповідальність несуть протестанти? Зараз почали тцк відловлювати православних священників і даж настоятелів монастирів при тому що рядових віруючих протестантів не трогають. Угадайте що буде далі? Чи буде більше бажання після цього в простого православного мобілізуватись і йти захищати владу? І протестантів?
навіщо ви пишете тут цю ахінею? ж бажання накинути лайна на вентилятор? і прикинутись таким бідними і ображеними? трогають їх, ще й як трогають. і мобілізують, і судять за відмову з релігійних мотивів, і строки реальні дають при цьому. і гинуть вони теж, як всі. неподалік будинку є церква, не знаю правда точно, якої саме течії, але з "тих", з рік тому бачив як з неї виїзджав траурний кортеж з загиблим військовим. так що ваш вкид повз.... єдине що можна сказати, те це те, що, як правило, в них в сімях багато дітей. тому багато хто з них має відстрочки. але це ж не лише для них так.
значить загинувший пішов добровольцем. Або родич когось із членів їхньої церкви. ссилку на три кримінальних справи де когось з протестантів засудили до реального сроку за відмову від мобілізації і я признаю що не правий. А поки лишусь при своїй думці. ніодного протестанта я в зсу не бачив, як і ніодного іудея.
Знайти інформацію про Сівковича доволі важко, адже його “кар’єрна” біографія починається більш ніж 30 років тому, коли можливості інтернету не були розвинуті. Тому, доводиться шукати офлайнові джерела інформації. Як, наприклад, примірник “Газети “2000” від 24 жовтня 2002 року, в якій Володимир Сівкович у своєму власному інтерв’ю розповідав про своє життя.
Окремі джерела, які частково передрукували текст цього інтерв’ю, пишуть, що за власними словами Сівковича “После училища связи имени Калинина, а я закончил инженерный факультет, уехал в Ереван начальником Центра космической связи. Потом отправили в Москву в школу КГБ, а затем вернулся в Армению. Быстро рос по должностям… Когда началась местная война, я считался уже в числе основных руководителей Комитета в республике.”
Біографія Сівковича дійсно говорить про те, що в 1982 році він закінчив Київське вище військове училище зв’язку ім М. І. Калініна за спеціальністю “радіоінженер”, після чого був направлений на службу в Закавказзя, де 1983 року перейшов в КДБ.
Далі Сівкович говорить, що продовжував свою службу у Західній групі військ (ЗГВ) у Германській демократичній республіці (ГДР), де займався контррозвідувальними операціями та активними заходами проти спецслужб ФРН, США та Франції.
budivelnik написав:От і виходить ... б - просувати воєнпенсу військового часу що в тому що він просрав життя-винуваті ХТОСЬ тільки не він, а найбільше винуваті ті хто його своїми податиками підтримував, бо йому цих податків було мало в - просувати фіг знає кому, фіг знає що...
То як Здибались тройка руССкіх вітязей?
От і виходить інше: ти знов будуєш на брехні. Мова йде не про моє життя, а про стан-життя країни. Предметом є роль управлінців-регуляторів-можновладців. І не звинувачення їх, а констатація результату за віконцем. Результату тих, в кого в прямих посадових обов'язках є --- відповідає за обороноздатність країни, економічний розвиток, гарантує Конституцію і т.д.
Ти до них ніяким боком. До тебе претензії за твою брехню, наклепи та перекручування.
Ну і це ти просуаєш фіг зна що фіг зна кому -- свою відсеб'ятину міфічним читачам. А я пропоную вивчати кейнсів-бальцеровичів-куанів і Ко.
І стосовно руцьких вітязів ти збрехав. Тобто, знов, як бачиш, все в тебе суто на брехні. Бо більше тобі ні на чому. Брешеш постійно, як отой руцький кисельов.
andrijk777 написав:............ Додам ще що він займається "бізнесом", яким може займатись фактично будь-хто. А користь державі(суспільству) від його діяльності фактично мізерна(купити товар і продати його дорожче - така собі користь). Також дивно що у нього є час і бажання роками писати ті самі величезні пости і доказувати свою точку зору окремим людям.
Вы перегибаете. Понятно, что для успешной работы магазина важно место и ещё много чего, но и роль хозяина магазина не сводится к купи-продай. Точнее, сводится, но надо знать что, правильно сформировать ассортимент, правильно организовать работу коллектива и ещё много чего. Обеспечить прибыльность магазина и его успешную работу не так легко. Другое дело, что если бы он закрылся/продал магазин, то нашёлся бы кто-нибудь другой, кто работал бы там. По принципу свято место пусто не бывает. И польза, конечно, есть. Для государства - налоги, для общества - его магазин закрывает потребности людей в его округе в продуктах. Эти люди тоже часть общества. Понятно, что не было бы его магазина, люди купили всё, что нужно, в другом. Но раз покупают у него, значит им удобно и цены устраивают (по крайней мере, не проигрывают в сравнении с другими). Идеология у него, конечно, так себе. Но к его работе это не относится и на успешность работы не влияет. А то, что он считает, что украинцы бедные, потому что ленивые, или дурные, или психология испорчена совком (хотя даже рождённым после развала Союза уже 30+, а тем, кому было тогда лет 5 и на них "психология совка" уже вряд ли повлияла, так и под 40), на его работу никак не влияет. И он не политик и не депутат. Так что законы не принимает. И в этом отношении на развитие страны не влияет. А влияние его идей на общество... Не думаю, что сильно скажется. А если люди будут брать пример с его практической деятельности, то это будет только полезно. Если люди будут стараться работать лучше, чтобы разбогатеть, обществу тоже хорошо.
Не думал, что мне придётся выступать в защиту будивельника.